Пожар в Чернобыле все ближе к радиоактивным отходам. Он продвинулся на 100 км и даже «перепрыгнул» реку

Пожар в Чернобыльской зоне достиг Припяти и подошел к хранилищам с высокоактивными радиационными отходами. Огонь возник еще 4 апреля и сумел пройти порядка 100 километров, «перепрыгнув» реку шириной 70 метров. Как это возможно и в чем главная опасность происходящего?

Украинские пожарные десятые сутки не могут справиться с лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. За минувшие сутки авиация сбросила на горящие территории почти 400 тонн воды. В Котовском лесничестве огонь потушили. На территориях Корогодского и Денисовецкого лесничеств продолжается горение, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля. В его возникновении подозревают 27 летнего жителя села Раговка Киевской области. Мужчину нашли и возбудили против него уголовное дело. Радиационный фон в зоне отчуждения и Киевской области из-за пожара не изменился.

«Если смотреть на левый берег с моста, то может сложиться впечатление, что задымление есть. Хотим снова подчеркнуть — на левом берегу реки Припять его нет!» — подчеркнули в ГСЧС.

Но, по словам сотрудницы пресс-службы НАЭК «Энергоатом» Наталии Дегтяренко, людей обманывают и огонь уже перекинулся на левый берег реки Припять. От пожара пострадал Чернобыль, уничтожены многие близлежащие села. Теперь огонь подбирается к спецпредприятию «Вектор».

«Объясните людям, как огонь мог перекинуться на другой берег реки, ширина которой в среднем 50-70 метров? Что это, как не преднамеренный поджог? Прекратите наконец врать, что вы якобы контролируете ситуацию. Какое еще „горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами“. Вы так напуганы? В настоящее время ситуация неконтролируемая, она критичная», — заявила Дегтяренко.

Сейчас по ее словам, пожарные пытаются потушить Рыжий лес, прилегающий к ЧАЭС.

«Страна.ua» опубликовала видео, снятое у объекта укрытия возле электростанции. Издание отмечает, что ролик подтверждает правоту слов Наталии Дегтяренко.

По словам члена общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко, пожар подошел к Припяти. До хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный» и электростанции ему осталось всего два километра. А уровень радиации, вопреки официальным заявлениям, серьезно повышен.

«У меня два варианта: или до Кабмина не доносят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году. Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов „Подлесный“, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС», — написал он в Facebook.

Если верить сообщениям ГСЧС о горении «травяного настила и лесной подстилки», пожар в зоне отчуждения низовой. Это когда горят трава, мхи, листья, упавшие стволы деревьев, кустарники, пояснили «360» в пресс-службе Рослесхоза. Приемы и методы тушения выбирают в зависимости от растительности, рельефа и других факторов, включая наличие загрязняющих радионуклидов. Скорость распространения огня при таком возгорании напрямую зависит от рельефа и скорости ветра в приземном слое.

«В ветреную погоду, особенно весной, он может принимать форму беглого пожара, когда огонь быстро перебрасывается на новые участки. При безветренной погоде пожар развивается как устойчивый, с более медленным продвижением горящей кромки, но с тотальным выгоранием горючих материалов на пройденной огнем площади. При развитии пожара в сухую и ветреную погоду, особенно если склон круче 200 градусов или в лесу много хвойного подроста, пожар может перейти в верховой», — добавили в агентстве.

«Полет» огня на 70 метров реален

Директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин по просьбе «360» объяснил сложности вокруг низовых пожаров, способов их тушения и предположил, как огонь мог перекинуться на полсотни метров через реку.

Сирин уверен, что на этой территории есть торфяные почвы, а значит, низовой пожар переходит в подземный. Эти пожары опасны, потому что повреждают корни деревьев и гибель древостоя аналогична верховому пожару.

Обычный низовой пожар проходит безболезненно для древостоя. Деревья гибнут, когда проходит верховой пожар. Однако когда возникает подземный пожар (переход низового в почву), тогда происходит заглубление огня. Его гораздо сложнее тушить, он может длиться очень долго и приводит к гибели древостоя. Именно за счет заглубления происходит сгорание почвы и высвобождение тех опасных соединений, которые захоронены в земле.

Сирин обратил внимание, что информация о таком «полете» пожара на 70 метров вполне может быть правдой. В пример специалист привел сожжение на даче листьев. Один из них загорелся, его подхватил ветер и унес на неизвестное расстояние. Даже из-за него одного может возникнуть крупный пожар. Ветер может перетаскивать даже ветки.

При сильном ветре может [перескочить на 70 метров], конечно. Скорее всего, речь идет о болоте. Если есть болото, там есть кустарник, который неплохо горит, это раз. Огонь может заглубляться, два. <…> Он перепрыгивает, ветер переносит. Это частое явление Андрей Сирин.

Сирин исключил, что украинские пожарные пытаются что-то скрыть или соврать. Скорее всего, речь идет просто об ошибках в терминологии или нечетких объяснениях. Однако специалист подчеркнул, что на Украине «везде бардак», в том числе в силах местного МЧС. Сирин уверен, что огонь так сильно распространился, потому что пожарные не сумели вовремя поймать очаг возгорания и не локализовали его.