Пожар в больнице Петербурга унес жизни пяти пациентов с СОVID-19. Что известно о ЧП

Пожар произошел утром во вторник в петербургской больнице Святого Георгия. Пламя вспыхнуло в отделении реанимации, где находились пациенты с выявленным COVID-19. В результате скончались пять человек. Причиной возгорания мог стать новый аппарат ИВЛ.

О том, что пять человек погибли при пожаре, сообщили петербургские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах. Четыре пациента задохнулись угарным газом, а у еще одного отключился аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В палате, где появился огонь, лежали пациенты с выявленным COVID-19.

В общей сложности из учреждения удалось эвакуировать 150 человек. По информации РИА «Новости», причиной пожара в отделении мог стать аппарат ИВЛ. При этом источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что аппарат искусственной вентиляции легких, который, предположительно, загорелся, был новым — его установили в начале мая 2020 года.

«Сейчас проводится проверка по факту пожара в больнице Святого Георгия. Есть основания предполагать, что пожар произошел из-за загорания аппарата ИВЛ», — сказал начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

По его словам, информация о возгорании поступила спасателям в 06:23 во вторник. В течение пяти минут подразделения МЧС прибыли на место и увидели горящие окна одной из реанимационных палат.

В ликвидации пожара принимали участие 22 единицы техники и 105 человек личного состава. Тушение пожара заняло чуть больше трех часов.

Следователи завели уголовное дело после гибели людей в больнице по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а петербургская прокуратура начала проверку.

Все спасатели, принимавшие участие в тушении, пройдут дезинфекцию. Для этого организуют грязную и чистую зоны. Эту процедуру, по данным «Невских новостей», к 10:00 выполнили 60 человек. Предположительно, проверку прошли все сотрудники МЧС, работавшие на месте. Никого из спасателей не отправили на карантин.

Сайт Life пообщался с одним из сотрудников больницы, который рассказал о происходившем во время пожара. По его словам, один из аппаратов ИВЛ заискрил, из-за чего почти мгновенно появился огонь. Помещение реанимации в считаные минуты заволокло дымом. Сотрудники больницы через приемный покой вызвали пожарных и начали эвакуировать пациентов. Из отделения, где начался пожар, врачи никого не смогли вывести из-за дыма. Людей оттуда выносили уже пожарные. Пять человек остались в отделении, их впоследствии нашли без признаков жизни.

По словам начальника петербургского главка МЧС, больница Святого Георгия продолжит работу в штатном режиме, а вывоз пациентов в другие блоки не планируется. В пресс-службе администрации Петербурга подчеркнули, что родственникам погибших при пожаре окажут необходимую помощь. Такое решение принял губернатор Александр Беглов.