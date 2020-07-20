Пожар уничтожил часть собора ХV века в Нанте. Фото последствий появилось в соцсетях

Сильный пожар разгорелся в соборе Святых Петра и Павла на юге Франции. Огонь удалось потушить, но он успел уничтожить орган и мозаичные окна. Фотографии разрушительных последствий возгорания опубликовали в соцсетях.

Собор Святых Петра и Павла называют «готической жемчужиной». Утром 18 июля в нем вспыхнул пожар, с которым боролись более 100 пожарных машин. Возгорание удалось потушить довольно быстро, но пожар успел уничтожить большой орган, мозаичные окна и картину известного исторического живописца Ипполита Фландрина.

Прокуратура сразу же начала расследовать причины пожара. В качестве предварительной версии рассматривали поджог. Специалисты нашли в соборе три очага возгорания: один на уровне органа, а два других со стороны нефа.

За закрытие дверей собора отвечал волонтер из Руанды. Именно его задержали французские полицейские по подозрению в поджоге. Через какое-то время мужчину отпустили без предъявления обвинений. По словам прокуратуры, поджог считается дополнительной версией, а основной — проблемы с электричеством. В здании не нашли никаких признаков взлома, а перед закрытием все помещения всегда осматриваются.

Назвать точную причину возгорания должен специалист по пожарной безопасности из Парижа. Эксперта уже отправили в Нант. Пока выясняется, что привело к пожару, для восстановления собора открыли сбор пожертвований.

Больше всего пострадал орган, сделанный в XVII веке. Как ранее отметили во Французском фонде наследия, органу удалось пережить бомбардировки Второй мировой войны и пожар в соборе в 1972 году. На снимках видно, что огонь полностью уничтожил старинный музыкальный инструмент.

Но во время пожара пострадал не только орган. Теперь на восточном фасаде храма нет витражей, которые закончили создавать в 1499 году. Кроме того, по всему собору разбросано большое количество сгоревших обломков.

На этой фотографии видно, как сильно пострадал крест с распятым Иисусом Христом. Вокруг него также валяется много обгоревших частей храма.

Французские эксперты заявили, что на восстановление храма уйдет около двух лет. При этом премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал, что работы будут завершены в кратчайшие сроки.