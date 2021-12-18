Пожар после 8 лет строительства. Главное о возгорании на военном корабле в Петербурге

Пожар вспыхнул на территории завода «Северная верфь» в Петербурге. Там загорелся строящийся корвет «Проворный». Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать огонь. В результате, по разным данным, пострадали от двух до трех человек. Теперь следователям и сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить причины возгорания.

Первые сообщения о пожаре на строящемся корабле появились вечером 17 декабря. Позже стало известно, что огонь охватил верхнюю палубу корвета «Проворный».

«Возгорание началось на рубке главного командного поста и башенно-мачтовой конструкции, однако потом огонь по строительным лесам перекинулся на четвертую и пятую палубы», — уточнил телеканал «Россия 24».

Корабль находился на покраске, поэтому тушение огня осложнялось хранящимися на борту лакокрасочными материалами. Причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности, заявили журналисты телеканала.

Сначала огонь распространился на 80 квадратных метров, а затем, по данным СМИ, площадь пожара увеличилась до 800 «квадратов». Прибывшие на место пожарные боролись с огнем по четвертому рангу сложности. К работе привлекли 168 человек и 42 единицы техники.

Губернатор Петербурга Александр Беглов взял под личный контроль координацию взаимодействия городских и чрезвычайных служб по тушению пожара. Спустя несколько часов борьбы с огнем удалось его локализовать.

«Пожар на Корабельной улице, 6 в Санкт-Петербурге локализован. Происходило горение на строящемся объекте. В 22:49 огонь локализован», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

По словам представителя экстренных служб, в результате пострадали помощник начальника караула и пожарный. Мужчин доставили в больницу с ожогами кистей рук и лица. Медики оценивают их состояние как легкой и средней тяжести. При этом в городской станции скорой медицинской помощи заявили о трех пострадавших. Два человека поступили к врачам в удовлетворительном состоянии, а еще один — в среднем.

Проверки в связи с возгоранием на борту корвета организовали следователи и сотрудники прокуратуры.

«Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по факту пожара на корабле, строящемся на заводе „Северная верфь“. Надзорное ведомство установит причины, способствовавшие произошедшему», — сообщила пресс-служба.

Источник фото: Минобороны РФ

Для выяснения всех обстоятельств Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) назначит специальную комиссию. Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора уже взяли пробы воздуха у завода «Северная верфь».

«Осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра», — написали на сайте управления.

Полученные образцы отправят на исследование в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге».

Что известно о корвете

Во время пожара на корабле не было вооружения и членов экипажа. В пятницу, 17 декабря, работы на корвете не проводили.

«По предварительным данным, активные работы на корвете в пятницу не проводились, поэтому причины пожара пока непонятны. Шансы на спасение корабля есть. <…> Ущерб будет понятен, когда работу завершат пожарные», — заявил «Интерфаксу» источник в судостроительной отрасли.

Еще один источник агентства в оборонно-промышленном комплексе отметил, что во время пожара корпус корвета не пострадал, но серьезные повреждения получили надстройка и главное антенно-мачтовое устройство.

«Корабль должны были сдать флоту в конце 2022 года. Эти сроки могут измениться в зависимости от ущерба, который причинил пожар», — подчеркнули в ОСК.

Корвет проекта 20385 строят для Тихоокеанского флота. Он будет базироваться на Камчатке и станет вторым в проекте. «Проворный» был заложен в конце июля 2013 года. Экипаж корабля сформировали в январе 2021 года. Сейчас моряки проходят обучение в Петербурге.

Источник фото: Минобороны РФ

Головной корвет проекта — «Гремящий». Он вооружен крылатыми ракетами «Калибр». Оба корабля предназначены для вычисления и уничтожения вражеских кораблей и подводных лодок. Также корветы разрабатывались под высадку десанта, обеспечения противовоздушной обороны и решения различных задач в ближней морской зоне.