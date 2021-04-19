Пожар на «Невской мануфактуре», ответ на санкции США, закрытие Турции. Неделя в фотогалерее

Отношения России и США снова охладели. Вашингтон предложил саммит президентов и ввел новые санкции. Москва на них ответила. «Невскую мануфактуру» тушили пять дней. Погиб пожарный, еще трое в больнице. Турцию и Танзанию закрыли для россиян — всему виной коронавирус. Вора в законе расстреляли в фитнес-клубе Москвы. Киллера задержали на следующий день.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 12 по 18 апреля, — в фотогалерее «360».

«Невская мануфактура» в огне

Пожар на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге начался в понедельник, 12 апреля. Полностью ликвидировали пламя только к вечеру пятницы. Огонь распространился на 10 тысячах квадратных метров.

В первый же день при тушении пожара погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Он оказался в эпицентре внезапного выброса пламени. Обгоревшее тело нашли только к вечеру. Еще трое сотрудников МЧС попали в больницу с ожогами. Состояние двоих пострадавших врачи оценивали как тяжелое.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества троих пожарных. Илья Белецкий удостоился награды посмертно.

Следователи завели два уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Подозреваемыми по второму уголовному делу стали генеральный директор АО «Невская мануфактура» Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич. По данным следователей, они знали, что в здании есть нарушение пожарной безопасности. Это подтверждают акты проверок. Но никаких действий для решения этих вопросов владельцы «Невской мануфактуры» не предприняли.

По ходатайству следствия суд отправил их в СИЗО на два месяца. Своей вины арестованные не признали.

В МЧС заявили, что пожар на «Невской мануфактуре» стал одним из крупнейших в истории. Долгую работу по ликвидации огня объяснили большой площадью здания и высокой тепловой нагрузкой, которая представляла опасность для пожарных.

Санкционная политика

Полярность в отношениях России и США снова вернулась к отрицательным значениям. Все началось со звонка американского лидера Джо Байдена президенту России Владимиру Путину. Пресс-служба Кремля сообщила, глава США высказал заинтересованность в нормализации отношений между двумя державами и взаимодействии по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Владимиру Путину провести двусторонний саммит в третьей стране.

Предложение о личной встрече еще не перешло в стадию согласования, как спустя два дня, Джо Байден подписал закон о введении нового санкционного пакета против России. Рестрикции коснулись 32 юридических и физических лиц, которые, по мнению Вашингтона, вмешивались в президентские выборы в 2020 году. Санкции ввели против шести технологических компаний, которые обвинили в причастности к кибератакам на американские государственные учреждения.

Кроме того, Вашингтон объявил, что вышлет 10 сотрудников российского посольства, которые якобы занимались разведывательной деятельностью. Впервые США ввели санкции в отношении российского госдолга. Американским инвесторам запретили покупать на первичном рынке облигации Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния, выпущенные после 14 июня 2021 года. В конце американцы заявили, что предложение о проведении саммита лидеров двух стран остается в силе.

Москва приняла ответные меры. Из страны вышлют 10 американских дипломатов, посольство США не сможет нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Кроме того, ограничат краткосрочные командировки сотрудников Госдепартамента в Россию. В год они смогут получить не более 10 виз. Также Россия полностью ограничит на своей территории работу НКО, которые подчиняются американцам.

Персональные санкции коснулись восьми руководителей силовых структур США и высокопоставленных чиновников. МИД России добавил, что предложение о встрече президентов изучит с учетом новых обстоятельств. Кроме того, в ведомстве отметили, что Россия может принять более жесткие санкции, если США не поменяют своего поведения.

Турцию закрыли из-за ковида

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня. Сохранились только два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. Причиной такого решения стал резкий рост новых случаев заражения коронавирусом, в том числе новыми штаммами, в популярных у российских туристов странах.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб продолжит следить за обстановкой в Турции и Танзании. Когда эпидемическая ситуация стабилизируется, авиасообщение возобновят.

Ассоциация туроператоров России заявила, что путевки в Турцию на срок с 15 апреля по 31 мая забронировали более полумиллиона россиян. Общая стоимость выкупленных туров составила более 32 миллиардов рублей.

«360» выпустил инструкцию, как действовать россиянам, чьи путевки могут сгореть. Одними из вариантов могут стать альтернативные маршруты.

Для отдыхающих сейчас в Турции россиян организуют специальные рейсы. Ситуацию под контроль взяла Росавиация. По предварительным данным, билет на такой самолет обойдется в 10 тысяч рублей. Но пока это только инициатива. Кроме того, после возвращения в Россию туристу придется дважды сдавать тест ПЦР. На таком требовании настоял Роспотребнадзор, чтобы исключить ввоз в страну новых штаммов.

Вора в законе застрелили в фитнес-клубе

Криминальный авторитет Али Гейдаров (Альберт Рыжий) погиб от пули киллера во время занятий на беговой дорожке в фитнес-клубе московского ЖК «Алые паруса». Вооруженный мужчина подошел к вору со спины и несколько раз выстрелил, после чего спокойно покинул помещение. СМИ сообщили, что киллер уехал с места на автобусе, где бросил свой пистолет.

Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день. Им оказался уроженец Азербайджана Матлаб Султанов. В ходе допроса он признал вину в убийстве Гейдарова и объяснил, что у него был личный конфликт. Суд отправил подозреваемого в СИЗО.

Но в СМИ появились и другие версии убийства Гейдарова. По неподтвержденным данным, это могла быть месть других криминальных структур за сотрудничество с правоохранительными органами. Также считается, что это была месть за убийство другого вора в законе — Надира Салифова (Лоту Гули). Он погиб в Турции от рук своего охранника. В криминальных кругах считали, что организатором расправы был Альберт Рыжий.

Дипломатические войны

Всю эту неделю сопровождали дипломатические скандалы. Завершилось все заявлением Чехии, которая намерена выслать 18 сотрудников российского посольства. По словам премьер-министра Андрея Бабиша, на самом деле это сотрудники спецслужб, прикрывающиеся дипломатическим статусом.

Глава чешского правительства пояснил, что их подозревают в причастности к организации взрывов складов с боеприпасами в поселке Врбетице, которые произошли в 2014 году. Бабиш отметил, что расследование уголовного дела по этим случаям все еще продолжается.

На сайте МВД Чехии в тот же день появилось объявление о розыске двух россиян: Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным ведомства, их подозревают в причастности к особо тяжкому преступлению, которое расследуется до сих пор.

Следователи считают, что октябре 2014 года они находились в Праге, после чего отправились в Моравско-Силезский и Злинский края. У подозреваемых также с собой были молдавский паспорт на имя Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова. Судя по опубликованным фотографиям, речь идет о тех же людях, которых Великобритания обвинила в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Доказательств своих слов Лондон не предоставил.

МИД России заявил, что решение Чехии о высылке дипломатов полностью абсурдно. В ведомстве напомнили, что ранее Прага возлагала вину за взрывы на арендаторов помещений. Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке вручили ноту, по которой из России высылаются 20 сотрудников дипмиссии. Кроме того, Прага обязуется сократить число сотрудников посольства до паритетного соотношения с количеством сотрудников посольства России в Чехии.

Кроме Чехии, на этой неделе Польша объявила о высылке трех российских дипломатов. Ответ Москвы на действия Варшавы оказался жестче. Россию покинут пять сотрудников польского посольства.

Также на этой неделе сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка.

По данным ведомства, он покупал информацию из закрытых баз данных российских силовых структур. МИД России потребовал, чтобы иностранный дипломат покинул страну в течение 72 часов.

Киев обвинил Москву в провокации и пообещал, что примет зеркальные меры по высылке сотрудников российского посольства. В ведомстве заявили, что МИД Украины пока не передавал никаких сообщений.

Остановленный госпереворот в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что сотрудники КГБ и ФСБ предотвратили покушение на него и его детей. Он пояснил, что за организацией переворота стояли спецслужбы США, которые привлекли для этого адвоката Зенковича и политолога Федуту, которых задержали в Москве.

Эту информацию подтвердили в ЦОС ФСБ. В ведомстве пояснили, что заговорщики планировали действовать по сценарию «цветных революций» с привлечением украинских националистов.

По данным ведомства, консультации Зенкович получал в США и Польше. В Москве организаторы планировали встретиться с оппозиционно настроенным генералами Белоруссии. В ходе встречи заговорщики рассказали, что для успешного переворота требуется ликвидировать все правительство республики, включая президента Лукашенко.

Переворот планировали провести 9 мая, начав с захвата радиостанций и телеканалов, призвав людей блокировать подразделения внутренних войск, кроме тех, кто перейдет на сторону противников режима. Итогом переворота должна была стать передача власти «Комитету национального примирения».

Моргенштерн и пропаганда наркотиков

Административное дело завели против рэпера Алишера Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Инициатором стал бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов.

В беседе с «360» он заявил, что это дело станет сигналом другим исполнителям. Он пояснил, что Моргенштерна слушают дети, поэтому рассказывать им о запрещенных веществах нельзя.

Представляющий интересы исполнителя адвокат Сергей Жорин заявил, что для подтверждения обвинения назначили комплекс экспертиз. Он отметил, что его подзащитный вину не признает.

Сам Моргенштерн, узнав об административном деле, заявил, что «суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки».

Сотрудничавший с Моргенштерном Альфа-Банк после сообщений об административном деле отрекся от исполнителя. В пресс-службе признались, что сообщение о создании специальной должности директора по работе с молодежью для рэпера было рекламным ходом. При этом ранее финансовая организация отмечала, что готова отстаивать скандальный образ исполнителя.

Суд над Тимой Белорусских

В отличие от российского коллеги Моргенштерна для певца Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) уголовное дело о наркотиках закончилось обвинительным приговором.

Исполнителя вместе с его знакомым Антоном Кривецким белорусские милиционеры задержали в январе 2021 года в одном из игровых клубов Минска. В ходе обыска у молодых людей изъяли амфетамин и гашиш. Задержанных обвинили в незаконном без цели сбыта обороте наркотических средств и психотропных веществ. Свою вину фигуранты дела признали полностью. После задержания исполнителя отпустили под залог, а его друга оставили в СИЗО.



В ходе судебного заседания Тима Белорусских рассказал, что химический наркотик он приобрел еще осенью 2020 года, а гашиш хранил уже давно. В своем последнем слове перед приговором певец заявил, что постоянно думает о своей пятилетней дочери. Он пояснил, что хочет стать хорошим отцом. Для этого он отказался от употребления запрещенных препаратов и алкоголя. Теперь он занимается спортом и много читает.

Суд приговорил обоих фигурантов дела к двум годам «домашней химии». Это означает, что певца и его друга поставят на учет в уголовной инспекции. Им запретят выходить из дома после 19:00, выезжать за пределы Минска и употреблять алкоголь. Также их ждут постоянные внеплановые проверки.

Тима Белорусских заявил, что доволен таким решением, которое позволит ему полностью поменять жизнь. Обжаловать приговор он не планирует.

Похороны принца Филиппа

Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Торжественная церемония прошла в минувшую субботу, 17 апреля. На ней присутствовали только 30 гостей, согласно действующим в Великобритании санитарным мерам.

Проститься с дедушкой приехали принц Уильям с супругой Кэтрин Миддлтон и принц Гарри, который вернулся из США. Его жена Меган Маркл из-за беременности осталась дома.

Гроб с телом принца провезли на автомобиле Land Rover. Филипп сам выбрал для него темно-зеленую краску и разработал специальное устройство для удержания своего саркофага. Еще при жизни он просил, чтобы его похороны прошли в семейном кругу без участия толпы.

Елизавета II оставила на крышке гроба письмо, подписанное своим детским прозвищем. Ее отец, король Георг VI, звал ее Лиллибет. Когда она вышла замуж, принц Филипп стал обращаться к ней так же. Гроб погрузили в королевскую усыпальницу. Там он останется до смерти королевы. После останки пары перенесут в отдельный предел, где уже похоронены родители Елизаветы II и ее сестры. Так супруги снова воссоединятся.

Принц Филипп не дожил до своего 100-летнего юбилея всего две недели. Он ушел из жизни 9 апреля в Виндзорском замке. Его брак с королевой Елизаветой II стал самым продолжительным среди английских монархов.