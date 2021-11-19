Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре, который произошел в ее квартире, — возможно, виной стала искра короткого замыкания проводки. Несколько лет назад в той же квартире покончил с собой первый муж певицы. «360» вспомнил этапы карьеры певицы и выяснил, что в детстве заслуженная артистка Российской Федерации мечтала вовсе не о сцене.

Марина Хлебникова пострадала в пожаре

В четверг, 18 ноября, в Северном Бутове вспыхнул пожар в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой. Певицу госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, как сообщил источник «360». У Хлебниковой диагностировали ожоги лица, головы, груди и бедер. СМИ писали, что артистка впала в кому, но последнее врачи опровергли.

Точных подробностей о причинах пожара пока не сообщают, известно лишь, что пламя вспыхнуло на площади 10 квадратных метров — горели «личные вещи певицы». Возможно, причиной стало замыкание электропроводки — в квартире не так давно был ремонт. Есть данные, что в больницу был отправлен еще один человек.

На странице в Instagram Хлебниковой ее сотрудники обратились к поклонникам и СМИ. Они попросили поддержать певицу и пообещали позже дать свои комментарии.

Два года назад Хлебникова рассказала, что неизлечимо больна и не знает, сколько ей еще осталось жить. Певица не стала уточнять, каким именно заболеванием страдает.

Нехорошая квартира Хлебниковой

Квартиру, где произошел пожар, певица приобрела во втором браке. Они с мужем купили две смежные квартиры в четырехэтажном доме премиум-класса на Ратной улице. Когда их дочери исполнилось 18 лет, отец оформил на нее свою квартиру, которую та продала и переехала, сообщил «MK».

Хлебникова осталась одна в семикомнатной квартире площадью около 170 квадратных метров. Три года назад она перевезла к себе первого мужа Антона Логинова. Логинов перенес тяжелейший инсульт в 2017 году, последствия которого оказались очень тяжелыми: проблемы с давлением, регулярные обмороки.

Источник фото: youtube.com

Несмотря на то, что брак продлился 10 лет и развалился, пара сохранила теплые дружеские отношения. Ранее Логинов проживал в соседнем жилом комплексе «Синяя птица», где у Хлебниковой также есть квартира-студия. Однако, несмотря на все старания, Логинов погружался в депрессию.

Антон Логинов покончил с собой осенью 2018 года, оставив предсмертную записку на рабочем компьютере. Поздно вечером тело бывшего мужа нашла сама Хлебникова. После этого певице несколько раз вызывали скорую и в итоге госпитализировали с нервным срывом. Некоторое время к ней не пускали даже близких родственников.

Мечтала быть металлургом

Мария (именно так назвали дочь родители-радиофизики) Хлебникова родилась 6 ноября 1965 года в Москве, но все детство и юность провела в подмосковном Долгопрудном, рассказывала сама певица сайту «Москвич Mag». Папа и мама будущей звезды эстрады, хоть и были «технарями», играли на гитаре и пианино.

Источник фото: interesnyefakty.org

Параллельно с учебой в обычной школе Хлебникова занималась в школе музыкальной и с 12 лет брала уроки у легендарного московского преподавателя Ирины Наумовой. Певица рассказывала в своей автобиографии, что при этом она получала «неуды» по поведению, но училась отлично, занималась плаванием и мечтала стать металлургом.

Однако в 13 Хлебникова поступила в Гнесинское училище, после — в Гнесинский институт, нынешнюю Российскую академию музыки имени Гнесиных. Занималась сразу на двух факультетах — фортепианном и эстрадного пения, по окончании вуза получив два диплома по этим специальностям. Кроме того, в 1987 году Хлебникова стала чемпионкой Москвы по плаванию.

Победы на эстраде и неудачи в личной жизни

Во время учебы у Хлебниковой был опыт выступлений с диксилендом «Доктор Джаз». Певицу заметил Бари Алибасов и пригласил стать солисткой сначала в группу «Интеграл», а потом в «На-На». Это дало старт сольной карьере исполнительницы: в 1991 году с песней «Рай в шалаше» она победила на конкурсе в Ялте.

Через год певица стала лауреатом международного музыкального конкурса в Австрии, а в 1993 году вышел ее первый сольный альбом «Останься», продюсером которого выступил Александр Кутиков. Хлебникову пригласили вести музыкальные передачи на радио «Маяк» и на телеканал РТР.

При создании альбома «Били-Бом» в 1996 году саунд-продюсером выступил первый муж певицы Антон Логинов. Тогда же Марина Хлебникова стала голосом радиостанции «Европа Плюс» в России. А еще через год вышел альбом «Чашка кофию» и занял четвертое место по итогам продаж года в России.

Хиты «Чашка кофию» и «Дожди» неслись круглосуточно из всех радиоприемников и киосков звукозаписи по всему СНГ. Хлебникова стала лауреатом фестиваля «Песня года», получила «Золотой граммофон» и премию «Стопудовый хит». В 1999 году певица выпустила четвертый студийный альбом «Фотоальбом».

В новом веке певица осталась востребованной, а вот с личной жизнью ладилось не слишком: как призналась певица в программе «Пусть говорят», ее второй муж и отец дочери Доминики бизнесмен Михаил Майданич, гендиректор звукозаписывающей компании «Граммофон Рекордс», нахватал множество долгов и довел Хлебникову до жестокой депрессии.

Бриллианты и новое звучание

Марина Хлебникова не раз признавалась, что всегда хотела иметь длинные красивые ногти. Статус звезды эстрады помог осуществить мечту: певица сделала маникюр, украсив ногти 30 бриллиантами общим весом девять карат и стоимостью девять тысяч долларов — на тот момент около 300 тысяч рублей, рассказал сайт 7days.ru. Мастер потратил на эту работу три часа, а невероятный маникюр был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Сейчас Хлебникова не замужем и предпочитает оставаться одна, вспоминая слова Бари Алибасова о том, что артист всегда должен быть холост. В свободное от творчества время певица любит готовить, говорит, что верит в магию, и носит обереги. Хлебникова уже не раз опровергала слухи о своей алкогольной зависимости.

Певица перепела свой старый хит «Чашка кофию» с рэпером Russell Ray. Также под псевдонимом «Марья Искусница» принимала участие в записях группы ХЗ и исполнила с ней песню «Талалихин» в телепроекте «Неголубой огонек — 2». В 2014 году певица выпустила аудиокнигу «200 стишков-малюток для детского сада».