Депутаты предложили повысить МРОТ в два раза. Это создаст угрозу для экономики России

Депутаты ЛДПР предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей к началу 2023 года. Они уверены, что это поможет сгладить последствия инфляции и снизит уровень бедности. Однако специалисты предостерегают: такой резкий скачок МРОТ может обрушить экономику России.

Повышение МРОТ до 30 тысяч рублей

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей с 2023 года внесен в Госдуму. Соответствующий документ разместили в электронной базе. Авторы законопроекта — депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Такой шаг поможет сгладить последствия инфляции, а также снизит уровень бедности населения, уверены они. На реализацию инициативы уйдет порядка 1,16 триллиона рублей.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — подчеркнули в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

На сегодня МРОТ составляет 15 279 рублей. Это значительно ниже медианной зарплаты, то есть значения, которое находится посередине шкалы зарплат: 50% работников получают зарплату больше, 50% — меньше. Такая заработная плата по итогам прошлого года достигла 40 245 рублей.

Резкое повышение МРОТ обрушит экономику РФ

Речь идет об увеличении МРОТ примерно в два раза. Это может разогнать инфляцию и фактически обрушить экономику. Об этом «360» рассказала депутат от «Единой России» Светлана Бессараб.

«С учетом отсутствия средств в бюджете нам понадобится дополнительно напечатать деньги, что, естественно, может привести к еще большей инфляции. Запустить этот процесс очень легко. Но на самом деле сегодня население России достаточно грамотное. Люди понимают: все, что делается хорошо, делается поэтапно, пошагово. Не бывает таких эффективных решений в экономике, когда что-то повышается сразу в два раза», — пояснила Бессараб.

По ее словам, повысить МРОТ так радикально можно, но последствия будут серьезными. Бессараб полагает, что МРОТ все равно может достигнуть 30 тысяч — без резких скачков. Ведь в последнее время этот показатель повышают достаточно быстрыми темпами. И в течение четырех или пяти лет такой рост действительно возможен, полагает депутат.

Очень хочется надеяться, что на следующий год инфляция составит те цифры, на которые рассчитывает Центробанк и Минфин, и мы приостановимся в росте цен на товары и услуги. В любом случае МРОТ, как и выплаты, будет повышаться Светлана Бессараб.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов уверен, что сама по себе идея повышения МРОТ хорошая. Она несет за собой повышение заработной платы. Однако вопрос в техническом аспекте. Ведь на сегодня экономика находится в кризисной ситуации и изыскать дополнительные деньги под эти цели вряд ли возможно, объяснил он.

«Сейчас это просто выльется в повышение цен на продукцию или вызовет дополнительное сокращение рабочих мест. <…> Для того чтобы уверенно повысить МРОТ до 30 тысяч, необходимы как минимум низкие или стабильные темпы инфляции и экономический рост. Если бы эти два обстоятельства сегодня были, решить вопрос такого повышения МРОТ за два или три года было бы вполне возможно», — заключил Сафонов.