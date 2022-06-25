Повышение зарплат и стоимости ЖКХ. Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля россиян ждет несколько изменений. У кого-то увеличится заработная плата, в некоторых регионах услуги ЖКХ станут дороже, чем в других. Также у многих появится шанс взять ипотеку с выгодной ставкой. Подробнее — в материале «360».

Увеличение зарплаты в соответствии с МРОТ

В июне в России увеличили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10%. C 1 июля компании, где ставки сотрудников установили в соответствии с этим параметром, обязаны индексировать зарплаты. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

«Компании обязаны соблюдать законодательство, надзорные органы за этим очень пристально следят. Поэтому компании будут повышать зарплату таким сотрудникам до новой величины МРОТ», — подчеркнул Дударев.

Он подчеркнул, что вся заработная плата за полный календарный месяц должна быть не ниже МРОТ, в то время как оклад может быть меньше данного показателя. Дударев напомнил, что у тех, кто работает в районах с особыми климатическими условиями, районные, «северные» коэффициенты и надбавка за стаж не входят в МРОТ. Их начисляют сверх этого показателя. С 1 июня размер МРОТ составляет 15 279 рублей.

Тарифы за коммунальные услуги

С 1 июля в России вступают в действие новые тарифы ЖКХ. В среднем по стране они повысятся на 2,9-6,5%. Меньше всего рост тарифов ощутят в Свердловской области (2,9%), в Республике Марий Эл (3,2%), в Удмуртии и на Алтае (3,4%). Самый высокий рост коммуналки ожидается в Чечне (6,5%), Севастополе и Крыму (6,2%).

При этом изменение стоимости жилищно-коммунальных услуг будет строго контролировать ФАС. Цены на коммунальные тарифы меняются в стране раз год. Это необходимо для нормальной работы коммунальных предприятий, которые также действуют в условиях инфляции. В этот раз, чтобы как-то защитить граждан от запредельного скачка стоимости, изменение тарифов отвязали от общей инфляции.

Россиянам порекомендовали успеть передать показания и оплатить текущие начисления и счета до пересмотра тарифов. Так, АО «Мосэнергосбыт» объявило о продлении срока приема фактических показаний электросчетчиков приборов учета в июне до 30 числа.

Выплаты малоимущим беременным

Также с 1 июля начнут прием заявлений на выплату пособия женщинам, которые встали на учет по беременности на сроках до 12 недель. Правда, выплаты выдадут исключительно малоимущим, то есть среднедушевой доход в семье, претендующей на выплаты, должен быть менее прожиточного минимума. А вот сумма пособия составит половину МРОТ.

Льготная ипотека

Владимир Путин 17 июня предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%. При этом некоторые банки отреагировали на это моментально: в тот же день начали принимать заявки на такие кредиты. И это несмотря на то, что федеральный кабмин на тот момент еще не утвердил нововведения.

7% — верхняя планка для расчета льготной ипотеки. Многие предложения оказываются еще доступнее. Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк анонсировали снижение ставки до 6,7%. Банк «Открытие» заявил, что будет оформлять льготные кредиты под 6,5%, Московский кредитный банк — 6,46%, Газпромбанк — под 6,3%.

Запуск базы злостных нарушителей ПДД

Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД» заработает с 1 июля. Соответствующий приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник фото: РИА «Мир»

Это позволит организациям проверять работающих у них водителей: как часто они нарушают правила, лишали ли их до этого прав. Нововведение коснется агрегаторов такси, каршеринговых компаний, а также и других организаций, где работников допускают к управлению автомобилями. При этом в базу внесут всех нарушителей — и россиян, и иностранцев.