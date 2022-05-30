Повышение соцвыплат, отказ от Болонской системы, смертная казнь для иностранных наемников. Неделя в фотогалерее

В России с 1 июня увеличится прожиточный минимум. Это повлечет за собой автоматическую индексацию связанных с ним выплат и пособий. Также в стране разработают собственную систему высшего образования, которая заменит действующую сейчас Болонскую. Еще одна стрельба в американской школе заставила президента США Джо Байдена бросить вызов оружейному лобби в стране. А генпрокуратура ДНР передала в суд материалы уголовных дел против иностранных наемников из Великобритании и Марокко — им грозит смертная казнь. Главные события недели с 23 по 29 мая — в фотогалерее «360».

Повышение выплат в РФ

В соответствии с решением президента России Владимира Путина прожиточный минимум с 1 июня увеличится на 10%. Теперь в среднем по стране он составит 13 919 рублей. Это повлечет за собой автоматический рост связанных с ним выплат и пособий. Получателями таких средств являются 15 миллионов россиян.

Кроме повышения прожиточного минимума, с 1 июня увеличат пенсии неработающим пенсионерам.

Отказ от Болонской системы

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему высшего образования. Она придет на смену действующей сейчас Болонской.

В основе будущей системы должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента, отметил Фальков.

Переход вузов на новую систему обучения не займет много времени. Потребуется только небольшой пересмотр учебных планов, в остальном все останется без изменений, рассказал в беседе с «360» президент ассоциации негосударственных вузов России и ректор РОСнОУ Владимир Зернов.

Стрельба в США

Житель техасского городка Ювальде устроил стрельбу в начальной школе. Жертвами 18-летнего стрелка стали более 20 человек: 18 детей и трое взрослых. Полицейские ликвидировали стрелявшего. Это стало вторым массовым убийством в Штатах за последние две недели.

После произошедшего президент США Джо Байден заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби. Он также заметил, что «такого рода массовые расстрелы редко случаются где-либо еще в мире».

Отмена возраста для призывников в России

Верхний возрастной предел для подписания первого контракта на военную службу в России снят. Закон об этом подписал российский лидер Владимир Путин.

До этого первый контракт могли заключать «граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет».

По мнению авторов инициативы, это поможет привлечь в ВС РФ специалистов актуальных направлений, например, медицинского обеспечения, инженерии, связи.

Смертная казнь для иностранных наемников

Генеральная прокуратура ДНР передала в суд материалы уголовных дел против иностранных наемников из Великобритании и Марокко. Им грозит смертная казнь.

Против британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и гражданина Марокко Саадуна Брагима завели уголовные дела по трем статьям УК республики: «Совершение преступлений группой лиц», «Насильственный захват власти» и «Наемничество». Фигуранты дела дали показания, которые подтвердили их вину.

Официального статуса военных Пиннер и Аслин не имеют, поэтому на гуманное обращение, как комбатанты, рассчитывать не могут.

Дело Додона

Во вторник, 24 мая, бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по обвинению в государственной измене и коррупции. В доме политика прошли обыски. Через два дня после задержания суд поместил его под домашний арест на 30 суток. Молдавская прокуратура обжаловала решение суда.

Додон заявлял, что может доказать свою невиновность, а само дело «шито белыми нитками».

Сторонники Додона вышли на улицы Кишинева с требованием прекратить уголовное преследование экс-президента и отправить в отставку действующие власти.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «360» заявил, что преследование Додона однозначно является политическим.

McDonald’s по-новому

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s под новым брендом готова открыться в России 12 июня. Точный график работы и обновленный бренд представят в ближайшее время, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе компании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что название ресторанов будет другое, но ассортимент сохранится на 95%. Весь персонал также остается и выходит на работу. Воробьев отметил, что компания готова будет открыть все свои точки в регионе к середине июня.

Источник «Известий» в правительстве Москвы заявил, что до 15 июля по все стране будет полностью возобновлена работа ресторанов. Заведение на «Пушкинской» в столице, по его словам, начнет работать 12 июня.