Российский бизнес ждет повышение налогов и сборов. Они затронут ИП и нефтяников

Президент Владимир Путин утвердил повышение налогов и сборов для малого и крупного бизнеса. Это касается нескольких сфер. Рассказываем коротко о главных нововведениях.

Речь идет идет о налоге на добычу полезных ископаемых (НДПИ), формуле налога на добавленный доход нефтяных компаний. Кроме того, изменения затронут взносы ИП на обязательное медицинское страхование (ОМС) и обязательное пенсионное страхование (ОПС).

Налоги

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырастет в 3,5 раза. Он коснется металлургов и производителей удобрений. Рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ применят при добыче природных и калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов, горнорудного неметаллического сырья, железной руды, кондиционных руд цветных металлов.

Как написало издание «Эксперт online», за счет этого в 2021 году казна пополнится на 56 миллиардов рублей. Изменение формулы налога на добавленный доход для нефтяных компаний принесет бюджету 218 миллиардов рублей.

Также нефтяным компаниям отменят льготы по НДПИ и экспортной пошлине для сверхвязкой нефти и для нефти с истощенных месторождений, где выработка ресурсов составляет более 80%.

Страхование

Повысятся и тарифы на обязательное медицинское страхование (ОМС) и обязательное пенсионное страхование (ОПС) для индивидуальных предпринимателей.

Размер страховых взносов на ОПС в данный момент определяется доходами ИП. Если он не больше 300 тысяч рублей, то бизнесмен платит страховой взнос в фиксированном размере. В 2020 году он составляет 32 448 рублей. Если доход выше 300 тысяч рублей, то к фиксированному размеру прибавляется еще 1% от суммы дохода свыше 300 тысяч рублей.

В следующем году фиксированный размер взносов останется прежним. А в 2022 году увеличится с 32 448 до 34 445 рублей, в 2023 году вырастет до 36 723 рублей.

С 2022 года начнут расти взносы для индивидуальных предпринимателей на ОМС. Сейчас речь идет о 8246 рублях, через два года цифра увеличится до 8766 рублей. В 2023 году взнос составит 9119 рублей.