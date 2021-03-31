Власти раскрыли, каким будет повышение МРОТ в ближайшие годы. Вот что значат эти цифры

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о планах повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В 2022 году значения увеличатся на 4,7%, а в 2023-м — на 5,8%. Цифры пока предварительные, но эксперты назвали их умеренной индексацией. Они считают, что МРОТ будет изменяться в сторону увеличения.

О планах увеличить минимальный размер оплаты труда Голикова сообщила 31 марта на церемонии подписания соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством.

«Предусмотрели в бюджете на 2022 и 2023 годы увеличение МРОТ на 4,7% и 5,8%. Это пока предварительные цифры, будут зависеть от того, как будет складываться ситуация в экономике», — пояснила вице-премьер.

Она добавила, что рост экономики напрямую сказывается на уровне зарплат. Голикова отметила, что все принимаемые властями меры повлияют на доходы населения страны. Сейчас размер МРОТ в России составляет 12 792 рубля. В 2020 году он находился на уровне 12 130 рублей. Если цифры не изменят, то в следующем году МРОТ достигнет 13 393 рублей, а в 2023-м — 14 170 рублей.

Расчет и применение МРОТ

Раньше минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум рассчитывали на основании стоимости потребительской корзины. Начиная с 1 января методика подсчетов изменилась. Теперь оба значения зависят от медианной заработной платы, то есть средней по стране.

Медианная зарплата — показатель, условно разделяющий всех работающих россиян. Доход половины сотрудников выше этого показателя, а у остальных — ниже. В 2021 году МРОТ составил 42% медианной зарплаты или 12 792 рубля.

«С переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход и зарплата большинства граждан», — пояснялось на сайте Госдумы.

Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев подчеркивал, что МРОТ в России будет расти, даже если снизится прожиточный минимум, медианная зарплата и цены.

МРОТ необходимо рассчитывать для регулирования зарплаты. По Трудовому кодексу, зарплата сотрудника на полностью отработанный месяц не может быть ниже МРОТ. Кроме того, минимальный размер оплаты труда применяется для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

«Умеренная индексация»

Индексация МРОТ на 4,7% является нормальной и умеренной, заявил «360» руководитель Института современного развития по направлению «Финансы и экономика», политолог Никита Масленников. Такой уровень будет чуть выше накопленной годовой инфляции.

«Сейчас у нас картина достаточно не бесспорная, хотя оптимисты из Минэкономразвития нам рассказывают, что к 4% вернемся к концу этого года. Центробанк воздерживается от таких заявлений. Он считает, что к 4% вернемся где-то к первой половине 2022 года. Эксперты более определенно считают, что к этим 4% мы вернемся в апреле–мае следующего года», — рассказал собеседник «360».

Он добавил, что пока ситуация является достаточно напряженной. При этом индексация на 4,7% может быть чуть выше того, что ожидается по итогам 2021 года.

«Я думаю, что по итогам этого года мы выйдем близко к 4,3-4,4%. Это просто поддержание МРОТ на той полочке, на которой он сейчас находится. Но на несколько десятых процентного пункта выше. В 2023 году это уже более существенное повышение. Если все идет, как идет, то это будет выше, чем по инфляции более, чем на 1,5%», — сказал Масленников.

По его словам, какой-то сильной помощи от этого повышения не будет. Власти удержат МРОТ в тех приемлемых, с точки зрения инфляционного темпа размерах, чтобы он не сократился. При этом правительство может внести свои корректировки.

«Первое главное основание для корректировки, если инфляция не вернется к 4%, а поднимется на какую-то более высокую полку. Сейчас пока такое развитие событий маловероятно, потому что все-таки, если не будет какой-то катастрофы с пандемией, если на нас не наедут все со страшной силой по санкциям, тогда у нас должно получиться то, как получается вот по этому прогнозу», — заявил эксперт.

Масленников добавил, что может измениться МРОТ, но только в сторону повышения. Он напомнил, что минимальный размер оплаты труда привязан к прожиточному минимуму, который устанавливается в зависимости от разных обстоятельств.