Ядерной отрасли Украины предрекли повторение Чернобыля. Угроза реальна?

Атомщики заметили критическую ситуацию в ядерной отрасли Украины. Они не отрицают, что если в жизни сферы ничего не изменится, то страну ждет повторение Чернобыля. Почему они так считают?

Опасения высказали члены ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины. Они направили президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо, в котором объяснили, почему нужно серьезно отнестись к их опасениям.

Причем специалисты, которые подписали документ, имеют непосредственный опыт в этом вопросе, так как многие из них ранее руководили разными АЭС — экс-директор Ривненской АЭС Владимир Коровкин, бывший глава Запорожской АЭС Владимир Бронников, экс-директор Смоленской АЭС Георгий Копчинский, бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, экс-глава Госатомнадзора Украины Николай Штейнберг и другие.

Представители ассоциации уверены, что ведущий поставщик электроэнергии на Украине НАЭК «Энергоатом» не имеет постоянных руководителей, которые бы тщательно занялись решением вопросов безопасности. То есть юридически никто не несет ответственности за безопасность атомной электростанции.

«В течение нескольких месяцев ведущий поставщик электроэнергии в стране НАЭК „Энергоатом“ не имеет постоянных руководителей, которые бы получили соответствующие разрешения органа ядерного регулирования. Следовательно, юридически никто не отвечает за безопасность АЭС. Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?» — говорится в обращении атомщиков.

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Члены ассоциации заявили, что у «Энергоатома» дефицит денег, то есть маленькие объемы закупок ядерного топлива. Если его мало, значит, есть опасность остановки ядерных энергоблоков. Это приведет к тому, что случилось на Чернобыльской АЭС.

В качестве еще одного аргумента, почему нужно обратить внимание на отрасль, представители ассоциации указали коррупцию. По их словам, руководство «Энергоатома» регулярно пытается «протащить» своих людей в компанию, хотя эти лица ничего не понимают в ядерной энергетике.

«Мы не просим и не призываем, а настаиваем: прекратите практику временно исполняющих обязанности, прекратите финансовую дискриминацию НАЭК „Энергоатом“, предотвратите сползание страны к очередному Чернобылю!» — заключили члены ассоциации.

Катастрофа исключена

Однако не стоит готовиться к худшему, считает бывший директор Армянской атомной электростанции Сурен Азатян. В беседе с «360» он отметил, что члены ассоциации, скорее всего, преувеличили насчет потенциальной катастрофы, которая по масштабу может быть как чернобыльская.

«Чернобыль совершенно другого типа. Этим примером пугают. Они такой пример приводят, которым можно на кухне пугать простого обывателя. <…> Перед тем как они (АЭС — прим. ред.) могут дойти до аварийной ситуации, они будут остановлены защитами. До Чернобыля — это исключено», — сказал он.

Азатян не стал ставить под сомнение слова членов ассоциации по поводу нынешнего персонала и руководства АЭС. В том числе потому, что лично знаком с бывшим директором Чернобыльской АЭС, а он, по словам Азатяна, не стал бы так шутить.

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Специалист подчеркнул, что на украинских АЭС недостаточно внимания уделяется профпригодности обслуживающего персонала. Это печально, потому что одна из самых развитых сфер, оставшихся после развала Советского Союза, — это отрасль ядерной энергетики.

Ничего не произойдет, спокойны будьте Сурен Азатян.

Атомная энергетика Украины

НАЭК «Энергоатом» — крупнейший производитель электроэнергии на Украине, который использует атомные электростанции страны. В первых числах апреля компания обратилась к властям, заявив о критической ситуации на энергорынке. Дескать, за февраль-март Гарантированный покупатель задолжал «Энергоатому» более пяти миллиардов гривен, а компания «Укрэнерго» должна около 400 миллионов гривен. Это не единственные должники «Энергоатома».

Все вышеперечисленное, по утверждению «Энергоатома», негативно влияет на финансовое состояния компании и, следовательно, на выполнение «Энергоатомом» программ по повышению ядерной безопасности.

На Украине действуют четыре атомные электростанции. Запорожская АЭС с шестью энергоблоками является крупнейшей в Европе. Большинство энергоблоков четырех электростанций создали еще в СССР, а после распада Союза Украина построила еще три.

Украина покупает ядерное топливо ежегодно. В 2019 году Украина купила ядерное топливо на сумму 98,4 миллиона долларов у США. Однако почти половина этой суммы приходится на российское топливо, так как Америка закупает часть ресурса у России. В 2018-м страна приобрела у России ресурса на 374,6 миллиона долларов, а у США — на 523,2 миллиона.