Повторение «Азовстали». ВСУ на северодонецком направлении придется сдаться

ВСУ поэтапно отходят из Северодонецка в Лисичанск и формируют обороны из городских кварталов. Они могут повторить тот сценарий, который был на «Азовстали», и сдаться в плен. Специалисты напомнили, что Лисичанск — стратегически важная точка, которая поможет ЛНР восстановить свои границы.

ВСУ отходят из Северодонецка в Лисичанск и готовы держать в нем оборону. Украинцы поэтапно отходят из города, чтобы уменьшить свои потери в случае бегства. В Лисичанске они формируют из городских кварталов подобие эшелонированной обороны. По оценкам, группировка противника будет составлять около 10 тысяч человек, написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале Kotsnews.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы народной милиции взяли под контроль всю территорию республики за исключением Лисичанска и Северодонецка.

Бои на северодонецком направлении продолжаются с начала специальной военной операции России в феврале.

Повторение сценария

Поскольку ВСУ оказались отрезанными, то им ничего другого не остается, как держаться до тех пор, пока не закончатся их боеприпасы. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко объяснил «360», что украинцы сдадутся так же, как это было на «Азовстали», но переход в плен пройдет быстрее, поскольку их гарнизон меньше.

Самое тяжелое — быть отрезанным от своей армии, когда нет ничего кроме поставок. Им перерезали эту трассу Бахмут — Лисичанск. ВСУ практически попали в осаду. Они будут держаться как можно дольше в районе Святогорского монастыря Алексей Борзенко.

По данным военного корреспондента Александра Коца, ВСУ не смогут прорваться через Бахмут, поскольку вооруженные силы России жестко контролируют направление.

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный объяснил «360», что Лисичанск уже сейчас зачищается российскими войсками. По его словам, нет сомнений в том, что у украинских вооруженных сил есть необходимость выйти из, так называемого, малого котла. Это связано с тем, что российская артиллерия и применяемые ракетные системы приведут к уничтожению формирований. Поэтому с военной точки зрения, украинским войскам выгоднее отойти, чтобы не быть уничтоженными.

Тем не менее, по словам Подлесного, пока что нет приказа об отходе ВСУ.

«Если приказ появится, то войска будут отходить, но им придется идти по по дороге, обстреливаемой нашими ракетными частями. Если они не будут отходить, то будут уничтожены. Просто какое-то время понадобится для того, чтобы перемолотить войска», — отметил Подлесный.

Подлесный напомнил, что азовцы* в Мариуполе получили расплывчатый приказ действовать по обстановке и тогда для сохранения жизней они сдались.

Важное направление

По словам Борзенко, Лисичанск является стратегически важной точкой и поможет ЛНР восстановить свои границы. Этот город — северная точка всей донбасской дуги.

«Ее проломили в нескольких местах, соответственно идут столкновения по всей линии дуги, в районе Авдеевки. <…>На самом деле это агония всей группировки, которая там находилась в течении всех дней этой операции. Как только мы их отгоним за Бахмут, за вторую линию обороны, то тогда обстрелы Краматорска сразу окончатся. Они уже не будут дотягиваться до туда», — рассказал Борзенко.

По прогнозам специалиста, при удачном раскладе на освобождение Лисичанска уйдет неделя, а при плохом — две недели.

Геннадий Подлесный отметил, что группировка в Лисичанске и Северодонецке — это часть большой группировки донецкого направления, которая непосредственно примыкает к Донецку. А ее основу составляют формирования, созданные на базе «Правого сектора»**.

«У Зеленского есть выбор. Либо он их сдает и избавляется от националистов, либо он их спасает. Но спасая их, он продолжает вооруженную агонию сопротивления войскам», — рассказал Подлесный.

Если будут уничтожены формирования на основе «Правого сектора»**, то останутся войска, укомплектованные неподготовленными войсками. После этого они не смогут оказывать достойного сопротивления войскам.

* «Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России.

**«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.