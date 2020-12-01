Гастроли поволжского маньяка. Как в России 10 лет ловили убийцу одиноких старушек

В Казани спустя 10 лет поисков задержали поволжского маньяка. Он убивал и грабил одиноких пожилых женщин, на его счету от 25 до 32 жертв. За помощь в его поимке предлагали три миллиона рублей, но ключевую роль сыграли ДНК-тесты.

Поволжский маньяк начал орудовать в 2011 году в Казани. В течение полугода он убил восемь женщин. Девятой удалось выжить, но опознать преступника она не смогла, так как была слепой. На протяжении следующих лет маньяк убивал в Казани, Уфе, Самаре, Ижевске, Екатеринбурге, Ульяновске и других городах.

После 2013 года поволжский маньяк резко пропал, но с 2017 года его начали замечать в других российских городах — например, в Нижнем Новгороде. Тогда силовые структуры предлагали трехмиллионное вознаграждение тем, кто поможет в поимке маньяка. На его счету может быть от 25 до 32 убийств.

Подозреваемого задержали 1 декабря. По предварительным данным это 38-летний Радик Тагиров. НТВ сообщает о том, что задержанный уже дал признательные показания.

Почерк убийцы

Ориентировка на поволжского маньяка гласила, что преступник «хитер, коммуникабелен и социально адаптирован, ему около 20−35 лет, худощав, рост 170 сантиметров, имеет среднее специальное образование и криминальный опыт». Все его жертвы были одинокими женщинами пожилого возраста и жили в хрущевках недалеко от дорог, не выше третьего этажа.

Еще в 2017 году руководитель следственной группы, замруководителя первого следственного отдела третьего следственного управления ГСУ СК России Дмитрий Мясников говорил, что, скорее всего, исходя из типажа жертв, преступник воспитывался бабушкой в неполной семье.

«При общении без труда создает положительное впечатление о себе. Скорее всего, ранее он проживал с родственницей престарелого возраста или бабушкой в квартире, расположенной в доме по типу хрущевки. Он легко ориентируется и принимает решения в сложных ситуациях», — утверждал он.

В жилье своих жертв убийца проникал обманом — представлялся сотрудником ЖКХ или социальным работником, так что пенсионерки сами пускали его в дом. После этого мужчина бил их и душил подручными предметами, например поясом от халата, фартуком, бельевой веревкой или проводом от утюга.

Психолог и подполковник ФСИН в отставке Владимир Рубашный предполагал, что сами по себе пожилые люди маньяку безразличны. «Ему легко поднять на них руку — он делал это уже много раз. Его задача — собрать деньги с бабушек, а чтобы не мешали, он их устраняет», — объяснил он.

Место преступления убийца хорошо убирал — засыпал стиральным порошком или другим чистящим средством, чтобы полицейские собаки не могли взять его след. Затем преступник забирал деньги и драгоценности, но полиция корыстный мотив не рассматривала как основной. Дверь за собой он захлопывал или закрывал хозяйским ключом.

Поимка и допрос

Задержанный Радик Тагиров работал слесарем, был судим за кражу и незаконное хранение оружия. Освободился он в середине 2010 года, до первого предположительного убийства поволжского маньяка.

В самом начале своей «карьеры душегуба» маньяк едва не попался: пока он искал ценности задушенной пенсионерки, в квартиру вернулся ее сын. Преступник скрылся через окно.

Найти убийцу помогли тысячи ДНК-тестов, которые проводились со времени первых преступлений, следы обуви с мест преступления и стереотипный характер действий. По некоторым данным, на двух местах преступлений в Екатеринбурге он забыл платок и зажигалку, на каждом предмете обнаружили идентичные следы пота. Они совпали с генетическим профилем следов с мест убийств в Поволжье.

Кроме того, однажды убийца попал на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде жертвы. Перед тем как зайти к ней в квартиру, он предложил ей помочь донести сумки.

После задержания Тагиров признался, что не может вспомнить точного числа своих жертв.

Он рассказал, что выбирал жертв случайно. Особенно обращал внимание на тех, кто возвращался из магазина с сумками, — помогал им, провожал домой.

«Возле рынков смотрел, возле магазинов, с сумками. И провожал до дома. Иногда звали, иногда напрашивался. Представлялся сотрудником управляющей компании. Душил, закидывал руку со стороны спины. Все. И держал до тех пор, пока не уснет, пока не упадет», — говорил он на допросе.

Он не смог вспомнить свое первое убийство, но прикинул, что начал убивать в 2010–2011 годах. Причины первых преступлений объяснил просто: «Спонтанно произошло, кушать хотел. На улице тогда жил. Так получилось».

Объяснить, почему выбирал пожилых женщин, убийца не смог.

Пока дата суда над поволжским маньяком неизвестна. Ему грозит наказание по 105 статье УК РФ «Убийство».