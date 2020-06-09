Вернуться из комы после COVID-19 нормальным человеком. Повезет или нет?
Некоторые приходят в сознание через несколько недель
Как сообщает The Washington Post, многие пациенты потом сталкиваются с длительной умственной и физической реабилитацией. Некоторые никогда не смогут вернуться к своей нормальной жизни.
«Часть пациентов после снятия седации (подачи препаратов — прим. ред.) и извлечения дыхательной трубки сразу же подают нам большие пальцы или говорят несколько слов. Другие же приходят в себя только через несколько недель», — рассказал невролог из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке Николас Шифф.
По словам Шиффа, частота случаев длительного восстановления пока неизвестна. Но он добавил, что все его коллеги сталкивались с такими пациентами.
«Я лично наблюдал случай, когда люди находились без сознания в течение двух-трех недель. Это очень серьезно», — подчеркнул он.
К чему это приведет
По данным исследования, опубликованном в журнале Neurocritical Care, степень их неврологического воздействия может варьироваться от «умственного тумана», усталости или слабой памяти до серьезных нарушений, требующих длительной реабилитации.
Масштабы пандемии COVID-19 приведут к значительным неврологическим заболеваниям. Само количество людей, страдающих критическими заболеваниями, вероятно, приведет к увеличению долгосрочных умственных нарушенийИсследование.
В другом документе из Ухани сказано, что 13 из 88 пациентов, госпитализированных с тяжелым острым респираторным синдромом, находились в «нарушенном сознании» после снятия с ИВЛ.
В чем причина точно неизвестно
Некоторые из неврологических осложнений могут быть связаны с инсультами, вызванными вирусом SARS-CoV-2, стимулирующим свертываемость крови. Но, по словам Шиффа, у многих пациентов нет признаков инсульта. Он также отметил, что воспаление головного мозга наблюдалось у некоторых коронавирусных пациентов.
Еще одна причина когнитивного повреждения может быть крыться, если вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, проникает через гематоэнцефалический барьер и непосредственно атакует нервную ткань. Единственное такой случай был описан 21 апреля в журнале медицинской вирусологии.
«Наличие вируса в срезах лобной доли дает альтернативное объяснение поведенческим изменениям, наблюдаемым во время курса лечения пациента», — сказано в документе.
Вирус или препараты?
Профессор медицинской инженерии и неврологии в Массачусетском институте Эмери Браун сравнил умственные нарушения от коронавируса с теми, которые наблюдались после серьезной операции, когда пациенты подвергаются глубокому седативному воздействию.
По его словам, снижение дозировки седативных препаратов во время введения пациентов в медикоментозную кому, может ускорить темпы их выздоровления.
Однако Шифф убежден, что медленное когнитивное выздоровление у некоторых пациентов с коронавирусом отражает нечто большее, чем их время пребывания в коме.
«Это что-то новое. Мы, конечно, знаем, что люди, находящиеся на длительной седации, могут долго просыпаться. Но через 12 дней после окончания подачи препаратов? Это не типично», — рассказал он.
В 2013 было в медицинском журнале Новой Англии было опубликовано исследование. В нем указывается, что порядка 34% взрослых с дыхательной недостаточностью, спустя год имели симптомы характерные для пациентов с умеренной черепно-мозговой травмой. 24% функционировали, как если бы у них была легкая болезнь Альцгеймера.
По словам директора реабилитационной нейропсихологии в реабилитационной больнице Сполдинг в Бостоне Джозеф Джачино, серьезно пострадавшим варианты лечения могут оказаться трагически призрачными.
«Только один из пяти человек когда-либо попадает в стационарную программу реабилитации после черепно-мозговой травмы. Даже если вам посчастливится выйти, как только вы сможете ходить, кормить себя и ходить в ванную самостоятельно, то в умственном плане вы все еще будете находиться в состоянии полного замешательства», — рассказал он.
Все зависит от первопричин комы
По словам главного невролога Пироговского Центра, доктора медицинских наук Олега Виноградова, кома — это отсутствие ясного сознания. Все зависит от того насколько глубокое поражение вещества головного мозга.
«Она может быть вызвана настолько глубокими поражениями вещества головного мозга, что фактически кора головного можно погибла, а сердце и легкие работают. Это вегетативное состояние», — пояснил он.
Невролог отметил, что часто в реанимации вводят в состояние искусственной комы для того, чтобы синхронизировать с аппаратом ИВЛ.
«Медикаментозной комой врачи стараются уберечь пациента. Чтобы пациент не сопротивлялся аппарату ИВЛ, чтобы мог дышать и легче перенес неприятное состояние. И когда отключают поступление препаратов — человек выходит в ясное сознание», — объяснил он.
Он отметил, что выход из комы зависит от причин и сложности ситуации.
«Причины угнетения сознания бывают самые разные. Может быть инсульт, черепно-мозговая травма, интоксикация, гипоксия. Все зависит от того какая это причина и насколько необратимы изменения», — заключил он.