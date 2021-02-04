Поверхность с неприятным сюрпризом. Заразиться коронавирусом от упаковки сложно, но можно

На упаковке мяса от компании «Черкизово» нашли следы коронавируса. Причем внимание на это обратили в Китае. Производитель уже начал проверку, чтобы понять, как вирус оказался на поверхности. С этим нужно быть осторожнее, ведь вирус действительно может жить на предметах. Он быстро умирает, но почувствовать на себе его «предсмертный хрип» возможно.

В среду Россельхознадзор сообщил, что китайские власти нашли генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы от компании «Черкизово». Предприятия расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях. При этом в Китай этот товар прекратил поставляться еще с 3 февраля.

В «Черкизове» отметили, что геном COVID-19 выявили в процессе проверки внешней транспортной упаковки замороженной продукции в порту Китая. То есть внутри упаковки коронавируса не было.

По мнению компании, геном COVID-19 мог попасть на упаковку как на одном из складов третьих сторон, куда доставляют продукцию с разных производственных площадок, так и при перегрузке между разными видами транспорта.

Рискованные поверхности

Жизнь коронавируса на поверхности обсуждается с момента, когда пандемия только началась. Люди боялись, что, купив товар в магазине, они принесут домой заразу. В октябре ученые выяснили, что дольше всего коронавирус держится на поверхностях из нержавеющей стали, стекла и бумажных банкнотах.

«При комнатной температуре на гладких поверхностях, таких как пластиковые банкноты или стекло экрана мобильного телефона, вирус оставался активным в течение 28 дней», — говорилось в исследовании.

Тогда же выяснилось, что чем теплее поверхность, тем меньше времени вирус жил на ней. Например, при температуре +30 градусов он продержался всего семь дней на стали, стекле и банкнотах, а на виниле или хлопке — только три дня.

Профессор-вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины СО РАН Александр Чепурнов в беседе с «360» отметил, что время жизни на тех или иных поверхностях измеряют при появлении каждого нового возбудителя. Специалист обратился к одной немецкой работе, в которой говорилось, что следов инфекционного возбудителя не нашли в квартире больного человека, которого госпитализировали.

В случае с упаковкой мяса важно, что на поверхности нашли генетический материал. Это важное уточнение, ведь специалисты просто сделали смывы и проверили цепные реакции. То есть здесь речь не шла о живом возбудителе.

Не факт, что нашли живой вирус. Скорее всего, он неживой. Генетический материал значит, что они взяли смывы с поверхности, потом его отмыли в жидкости и проанализировали полимеразную цепную реакцию. В таком состоянии это (вирус — прим. ред.) может держаться на поверхности неделями Александр Чепурнов.

То есть на упаковке нашли «мертвый» вирус, потому что живым он может быть от нескольких часов до нескольких суток. И время жизни зависит от температуры. Чем холоднее, тем дольше он продержится.

В любом случае, по словам Чепурного, заразиться коронавирусной инфекцией можно через какие-либо поверхности. Это то же самое, что потрогать ручку, за которую держался больной человек. А вы знаете, что в лотерею с этим вирусом играть не стоит.

Исключение из правил

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сказал «360», что SARS-CoV-2 хорошо сохраняется при температуре -20…-18 градусов, а при комнатной разрушается за несколько дней.

Вне клеток вирус разрушается довольно быстро. Но если продукция мясная, значит, ее везут в замороженном состоянии. В замороженном состоянии вирус может довольно долго находиться Анатолий Альтштейн.

Избавиться от генетического материала вируса на упаковке можно, но это требует специального оборудования, которое не у всех производителей есть. По словам Альтштейна, случай с мясом компании «Черкизово» единичный и на него не стоит обращать пристального внимания.

Однако подхватить SARS-CoV-2 через какие-либо предметы можно, но вероятность этого очень маленькая. Чтобы заразиться, нужно сначала потрогать упаковку, а потом почесать глаза или лизнуть пальцы либо сам предмет.