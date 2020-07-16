Повелители моря. Какими будут шесть военных кораблей и подлодок, которые заложат в России

Сразу шесть боевых морских машин начнут строить на трех верфях России. Церемония закладки должна была состояться 16 июля, но ее перенесли на 20-е число. Рассказываем, в чем особенности будущих фрегатов, подлодок и десантных кораблей.

На «Северной верфи» построят два фрегата проекта 22350, которые назовут в честь русских адмиралов Ивана Юмашева и Эмиля Спиридонова. В Северодвинске («Севмаш») заложат два атомных подводных крейсера — «Владивосток» и «Воронеж» проекта «Ясень-М». Самое интересное строительство будет происходить в Крыму — там заложат два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900 «Прибой».

Проект 23900 (или «Прибой») в СМИ почему-то называют альтернативой французским УДК «Мистраль», которые Россия так и не получила из-за санкций 2014 года. Но это не так.

Универсальный корабль

Эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков в беседе с «360» сказал, что российский флот развивается по собственному пути, учитывая потребности страны. И сравнивать корабли из проекта «Прибой» с «Мистралями», по его словам, некорректно.

Это не „Мистрали“. Да, они в чем-то похожи на „Мистрали“, но все корабли такого класса у всех стран имеют близкую архитектуру, там ничего нового обычно не изобретают, они все достаточно похожи Дмитрий Жаворонков.

Корабль проекта «Мистраль» / Источник фото: Wikipedia

Председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий согласился, что «Мистраль» превратился в какой-то идол, но на самом деле был «чемоданом без ручки». То есть, по сути, это была ненужная России машина, которую хотели получить только из-за маленькой цены.

Стрельбицкий напомнил, что в свое время (примерно 2008 год) Россия объявила конкурс на создание универсального военного корабля. Проект должен был отвечать двум требованиям: быть дешевым, но при этом иметь все современные на тот момент системы. И в финал конкурса вошли два проекта — французские «Мистрали» и голландские десантные вертолетоносцы Rotterdam. По мнению Стрельбицкого, тогда нужно было выбрать Rotterdam, однако выбрали «Мистраль», потому что он был более универсальным.

У всех такое положение флотов в мире, что нельзя строить узкоспециализированный корабль, потому у всех мало денег и строить нужно максимально универсальное. Только при этом нельзя универсализм доводить до маразма. Не может корабль все делать одновременно. Эти „Мистрали“ — попытка вообще неизвестно что создать Константин Стрельбицкий.

Стрельбицкий подчеркнул, что закладка кораблей — это «чисто символический акт» и пока рано говорить о том, что реально получит российский флот. Ведь во время строительства многое будет меняться.

Пока известно, что корабли проекта 23900 «Прибой» предназначены для перевозки и высадки морского десанта на оборудованные и необорудованные побережья. Предполагается, что все комплектующие будут отечественными. На корабль сможет подняться тысяча пехотинцев и 75 единиц техники. В число машин войдут 20 десантных вертолетов Ка-29, противолодочных Ка-27 либо Ка-52К.

Макет корабля проекта «Прибой» на выставке «Армия-2015» / Источник фото: Wikipedia

По информации газеты «Известия», последние десятилетия у России не было ни одного УДК. Крейсеры «Москва», «Ленинград» проекта «Кондор» были во времена СССР, а в 90-е их продали в Индию на металлолом. Вертолеты могли располагаться на борту тяжелых авианесущих кораблей «Минск», «Киев», «Новороссийск» и «Баку» проекта 1143 «Кречет», а также «Адмирал Кузнецов». Все, кроме последнего, выведены из состава флота после распада Советского Союза.

Непрощающий «Ясень»

Помимо «Прибоя», заложат подлодки проекта «Ясень-М». На них обратил внимание Дмитрий Жаворонков, который сказал, что конкурентов этим машинам не существует. Проблема лишь в том, что такие подлодки нужно строить сериями, а в России она только одна.

Советские лодки ругали за шумность. У „Ясеня“ эта проблема решена, она в чем-то превосходит американцев. Но если изначально планировалось построить несколько десятков „Ясеней“, сейчас их строится не так много. У нас в строю только одна лодка такого типа Дмитрий Жаворонков.

Подлодки проекта 885 «Ясень» — серия многоцелевых атомных субмарин с крылатыми ракетами четвертого поколения. Главный крейсер проекта — К-560 «Северодвинск», который в 2014 году вошел в состав Северного флота Вооруженных сил России.

Всего запланировано строительство девяти кораблей. Уникальность проекта в том, что подлодки оснащены новейшим атомным реактором, срок службы которого без перезарядки составляет около 30 лет. А это весь срок службы субмарины.

У подлодок проекта 885 стоит от восьми до 10 торпедных аппаратов калибра 533, а в ракетных шахтах помещается четыре крылатые ракеты «Оникс», «Циркон» или небольшие «Калибры». Системы способны комбинировать все эти вооружения для уничтожения противника.

Атомная подлодка «Северодвинск» / Источник фото: Минобороны

Перспективный 22350

По мнению Жаворонкова, интереснее наблюдать не за «Прибоями» или «Ясенями», а за проектом 22350 — серией многоцелевых фрегатов с управляемыми ракетами дальней морской и океанской зоны.

По словам Жаворонкова, корабль проекта 22350 — основной корабль дальней морской и океанской зоны и один из лучших фрегатов в своем классе на сегодняшний день. У России шесть таких фрегатов в разной степени готовности. Например, «Адмирал Касатонов» 21 июля поднимет Андреевский флаг, а «Адмирал Горшков» уже построен.

По оценке адмирала [Виктора] Чиркова, это лучший фрегат в своем классе, несмотря на то, что закладка была в 2005–2006 годах. По некоторым западным классификациям, его относят к более крупным и мощным эсминцам. У него, возможно, лучшее в своем классе ракетное вооружение, великолепное ПВО. Крайне совершенный корабль Дмитрий Жаворонков.

Судя по открытым данным, машины проекта 22350 действительно несут серьезную угрозу потенциальному противнику. В носовой части кораблей стрельбовые комплексы для запуска 16 противокорабельных или семейства ракет «Калибр-НК». Также с фрегатов 22350 можно палить гиперзвуковыми «Цирконами». Еще одна функция этих кораблей — нести вертолеты. На борту фрегата 22350 помещается один Ка-27.