Повелители моря. Какими будут шесть военных кораблей и подлодок, которые заложат в России
На «Северной верфи» построят два фрегата проекта 22350, которые назовут в честь русских адмиралов Ивана Юмашева и Эмиля Спиридонова. В Северодвинске («Севмаш») заложат два атомных подводных крейсера — «Владивосток» и «Воронеж» проекта «Ясень-М». Самое интересное строительство будет происходить в Крыму — там заложат два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900 «Прибой».
Проект 23900 (или «Прибой») в СМИ почему-то называют альтернативой французским УДК «Мистраль», которые Россия так и не получила из-за санкций 2014 года. Но это не так.
Универсальный корабль
Эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков в беседе с «360» сказал, что российский флот развивается по собственному пути, учитывая потребности страны. И сравнивать корабли из проекта «Прибой» с «Мистралями», по его словам, некорректно.
Это не „Мистрали“. Да, они в чем-то похожи на „Мистрали“, но все корабли такого класса у всех стран имеют близкую архитектуру, там ничего нового обычно не изобретают, они все достаточно похожиДмитрий Жаворонков.
Председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий согласился, что «Мистраль» превратился в какой-то идол, но на самом деле был «чемоданом без ручки». То есть, по сути, это была ненужная России машина, которую хотели получить только из-за маленькой цены.
Стрельбицкий напомнил, что в свое время (примерно 2008 год) Россия объявила конкурс на создание универсального военного корабля. Проект должен был отвечать двум требованиям: быть дешевым, но при этом иметь все современные на тот момент системы. И в финал конкурса вошли два проекта — французские «Мистрали» и голландские десантные вертолетоносцы Rotterdam. По мнению Стрельбицкого, тогда нужно было выбрать Rotterdam, однако выбрали «Мистраль», потому что он был более универсальным.
У всех такое положение флотов в мире, что нельзя строить узкоспециализированный корабль, потому у всех мало денег и строить нужно максимально универсальное. Только при этом нельзя универсализм доводить до маразма. Не может корабль все делать одновременно. Эти „Мистрали“ — попытка вообще неизвестно что создатьКонстантин Стрельбицкий.
Стрельбицкий подчеркнул, что закладка кораблей — это «чисто символический акт» и пока рано говорить о том, что реально получит российский флот. Ведь во время строительства многое будет меняться.
Пока известно, что корабли проекта 23900 «Прибой» предназначены для перевозки и высадки морского десанта на оборудованные и необорудованные побережья. Предполагается, что все комплектующие будут отечественными. На корабль сможет подняться тысяча пехотинцев и 75 единиц техники. В число машин войдут 20 десантных вертолетов Ка-29, противолодочных Ка-27 либо Ка-52К.
По информации газеты «Известия», последние десятилетия у России не было ни одного УДК. Крейсеры «Москва», «Ленинград» проекта «Кондор» были во времена СССР, а в 90-е их продали в Индию на металлолом. Вертолеты могли располагаться на борту тяжелых авианесущих кораблей «Минск», «Киев», «Новороссийск» и «Баку» проекта 1143 «Кречет», а также «Адмирал Кузнецов». Все, кроме последнего, выведены из состава флота после распада Советского Союза.
Непрощающий «Ясень»
Помимо «Прибоя», заложат подлодки проекта «Ясень-М». На них обратил внимание Дмитрий Жаворонков, который сказал, что конкурентов этим машинам не существует. Проблема лишь в том, что такие подлодки нужно строить сериями, а в России она только одна.
Советские лодки ругали за шумность. У „Ясеня“ эта проблема решена, она в чем-то превосходит американцев. Но если изначально планировалось построить несколько десятков „Ясеней“, сейчас их строится не так много. У нас в строю только одна лодка такого типаДмитрий Жаворонков.
Подлодки проекта 885 «Ясень» — серия многоцелевых атомных субмарин с крылатыми ракетами четвертого поколения. Главный крейсер проекта — К-560 «Северодвинск», который в 2014 году вошел в состав Северного флота Вооруженных сил России.
Всего запланировано строительство девяти кораблей. Уникальность проекта в том, что подлодки оснащены новейшим атомным реактором, срок службы которого без перезарядки составляет около 30 лет. А это весь срок службы субмарины.
У подлодок проекта 885 стоит от восьми до 10 торпедных аппаратов калибра 533, а в ракетных шахтах помещается четыре крылатые ракеты «Оникс», «Циркон» или небольшие «Калибры». Системы способны комбинировать все эти вооружения для уничтожения противника.
Перспективный 22350
По мнению Жаворонкова, интереснее наблюдать не за «Прибоями» или «Ясенями», а за проектом 22350 — серией многоцелевых фрегатов с управляемыми ракетами дальней морской и океанской зоны.
По словам Жаворонкова, корабль проекта 22350 — основной корабль дальней морской и океанской зоны и один из лучших фрегатов в своем классе на сегодняшний день. У России шесть таких фрегатов в разной степени готовности. Например, «Адмирал Касатонов» 21 июля поднимет Андреевский флаг, а «Адмирал Горшков» уже построен.
По оценке адмирала [Виктора] Чиркова, это лучший фрегат в своем классе, несмотря на то, что закладка была в 2005–2006 годах. По некоторым западным классификациям, его относят к более крупным и мощным эсминцам. У него, возможно, лучшее в своем классе ракетное вооружение, великолепное ПВО. Крайне совершенный корабльДмитрий Жаворонков.
Судя по открытым данным, машины проекта 22350 действительно несут серьезную угрозу потенциальному противнику. В носовой части кораблей стрельбовые комплексы для запуска 16 противокорабельных или семейства ракет «Калибр-НК». Также с фрегатов 22350 можно палить гиперзвуковыми «Цирконами». Еще одна функция этих кораблей — нести вертолеты. На борту фрегата 22350 помещается один Ка-27.