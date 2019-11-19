Изменение фаз Луны влияет на приливы и отливы, а попытки адвокатов объяснить поведение историка Олега Соколова с помощью космических тел является только линией защиты. Такое мнение «360» выразили опрошенные психологи.

Слова о влиянии Луны на поведение Соколова противоречат статистике, заявил «360» психолог, профессор Андрей Зберовский. Он напомнил, что, по разным оценкам, до 15% жителей Земли страдают шизофренией, и в таком случае в полнолуние были бы заметные пики преступности.

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«По этой логике каждую фазу Луны у нас должны совершаться миллионы убийств и расчленений. К сожалению или к счастью, полицейская статистика не показывает резких пиков преступлений в фазы Луны или во время солнечной активности. Часто бывает, что с этим пытаются связывать активность маньяков или насильников. Как психолог, я совершенно точно считаю, что нет воздействия. И здравомыслящий человек обязан себя держать в руках», — подчеркнул Зберовский.

По его мнению, никакие фазы Луны не могут оправдывать человека, совершившего убийство, а линия защиты сейчас заключается в том, чтобы каким-либо образом мотивировать поведение ученого. Зберовский напомнил, что убийство произошло в Санкт-Петербурге, и есть мнение, что этот город из-за малого количества солнечных дней располагает к депрессии.

«Мы же не будем из-за этого всех питерцев записывать в потенциальные маньяки или суицидники. Мы не будем считать, что в этом городе, исходя из климата, нужно смягчать наказания всем, кто совершает насильственные действия в период сезонной активности или фазы Луны. Мы же стоим на позиции здравого смысла», — заметил Зберовский.

Психолог Виктор Пономаренко добавил, что в поведении историка нужно обратить внимание на другое: Соколов — нарцисс и демонстрант, который «заигрался с фантазиями и потерял связь с реальностью».

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«Более глубокая экспертиза установит, что это за демонстративное, нарциссическое поведение. Оно в пределах нормы вменяемости, в пределах поведенческой нормы или за этим стоит более глубокое психическое расстройство. Тогда будет вынесено решение для суда по поводу его вменяемости — его лечить или судить как подсудного. Полнолуние тут за скобками», — заявил Пономаренко.

Психолог, коуч Александр Кичаев считает, что если Луна даже и повлияла на Соколова, то это точно не единственный фактор.

«При шизофрении обычно есть раздвоение. И в одной из реальностей он хороший, а в другой — плохой. Плохая субличность могла включиться. Это может включаться на интонацию, на имя, на лицо, на разное. Сказать, что только фаза Луны на это влияет, это мало. Это одна из предпосылок, но там, скорее всего, были и какие-то установки», — сказал Кичаев «360».

Психолог предположил, что у Соколова произошла фиксация на какой-то теме.

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63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Его спасли из реки Мойки, когда он пытался выбросить рюкзак с отчлененными руками своей жертвы. По словам Соколова, ноги он выбросил в реку раньше. Остальные части тела девушки нашли в квартире преподавателя неподалеку.

Несмотря на то, что Соколов рассказал об обстоятельствах убийства, его защитники настаивают на том, что историк себя оговорил. Адвокат ученого Александр Почуев заявил журналистам, что нападение произошло за несколько дней до полнолуния, и это могло катализировать шизофрению.