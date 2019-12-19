Жителям Лондона предложили деньги за информацию о беглом россиянине. Это законно?

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«Это очень необычный способ. Никогда не слышал о чем-либо похожем ранее. Сомневаюсь, что кто-то на самом деле донесет на Беджамова. Идея получить информацию от британцев посредством объявлений в газете или на грузовике с обещанием награды мне кажется маловероятной. Британцы воспринимают подобное скептично. Сильно сомневаюсь, что это сработает с ними», — заявил Меркурис.

По мнению юриста, действия А1 либо направлены на русских жителей в Великобритании, либо компания просто пытается надавить на местные власти.

«Подобная акция может выглядеть пугающе. Учитывая, что грузовик ездит по району, где, вероятно, живет Беджамов, можно предположить, что это попытка напугать его. Он мог бы пожаловаться на это в суде», — отметил Меркурис.

В большинстве случаев такое объявление нелегально, говорит адвокат. По его словам, это не преступление, но человек мог бы подать иск в Высший суд за диффамацию и нарушение конфиденциальности. Если дело против него развалится, Беджамов, возможно, будет судиться по этому поводу и сможет получить много денег, добавил Меркурис. Однако конкретно в этом случае все может быть иначе, так как счета экс-банкира заморожены и судьи, похоже, уже считают его виновным.

«Также добавлю, что в Великобритании очень много беглых российских олигархов. Они здесь не пользуются популярностью. Обычные британцы воспринимают таких людей плохо. Эти объявления… они только усилят плохое представление о русских богачах, которое уже есть в Лондоне», — заключил Меркурис.

В России Беджамова заочно арестовали еще три года назад по обвинению в крупном мошенничестве. А два года назад сестру экс-банкира — бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус — признали виновной в мошенничестве и присвоении или растрате по делу о хищении более 100 миллиардов рублей. Женщину приговорили к девяти годам колонии.

Обвинение считает, что брат с сестрой организовали преступную группу. Они выдавали заведомо невозвратные кредиты аффилированным компаниям по подложным документам, кредиты оформляли на клиентов без их ведома, а средства со счетов вкладчиков попросту списывали. Четыре года назад лицензию у Внешпромбанка отозвали, а позже организацию признали банкротом.



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