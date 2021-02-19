Россиянка по имени Виктория вспомнила, как три года назад у нее чуть не лопнули губы. Они начали увеличиваться после похода к косметологу из-за сильнейшей аллергии. Процедура по увеличению губ по-прежнему очень популярна у россиянок. И по-прежнему может привести к серьезным проблемам.

Виктория рассказала о проблеме на своей странице в TikTok, причем подала ее как актуальную. Аккаунт у нее появился шесть дней назад, был не очень популярным. Однако 18 февраля все изменилось, когда появился первый ролик с опухшими губами. Новые ролики по большей части посвящены именно ситуации с неудачной косметологической процедурой. Как раз они имеют больше всего просмотров.

Виктория показала результат увеличения губ инъекциями гиалуроновой кислоты. По словам девушки, они росли с каждым часом и был риск, что верхняя губа может лопнуть.

«На своем личном опыте я узнала, что нельзя никогда экспериментировать. У меня трясутся руки, растет губа. Меня просто изуродовали. Как с этим жить? Как с этим ходить?» — жаловалась она.

Источник фото: телеканал «360»

В одном из роликов девушка сказала, что косметолог ей якобы колол биополимер. Такое уже бывало: в 2018 году в Савеловском суде слушалось дело 19 девушек, которые пострадали от рук «лжекосметологов».

Врач с потрепанными губами

В разговоре с «360» Виктория призналась, что этот случай произошел с ней три года назад. Она объяснила, что увидела, как популярны процедуры по увеличению губ, и решила предупредить других девушек: не стоит доверять рекламным кампаниям клиник, которые обещают низкую цену.

Тогда, в 2019 году, Виктория послушала сестру, которая нашла «хорошего» косметолога, готового чуть ли не за тысячу рублей увеличить губы. Сестра Виктории сама сделала себе эту процедуру и посоветовала не переплачивать, тем более что у нее самой проблем со здоровьем потом не было.

В итоге Виктория приехала в косметический салон, похожий на магазин, где стояли два кресла. В кабинет «вбежала какая-то женщина», помазала ей губы «пастой», сказала, что опаздывает, и попросила быстрее сесть в одно из кресел.

За процедуру Виктория отдала четыре тысячи рублей.

Она мне анестезию делала без перчаток. С улицы зашла в магазин и обрабатывала мне [лицо]. Когда колола губы, начала петь песню на мусульманском. Она в процессе начала молиться. Почему она начала молиться? Потому что в процессе у меня губы начали расти. Я плакала Виктория.

Также Викторию смутило, что у врача, который занимался процедурой, «потрепанные губы».

По словам Виктории, у косметолога в тот момент начали трястись руки. После процедуры она быстро собрала вещи и ушла. Когда Виктория поняла, что губы продолжают увеличиваться, начала звонить косметологу — та перестала отвечать. Когда дозвониться все же удалось, на угрозы обращением в полицию косметолог просила не писать заявление, уверяя, что отек спадет сам по себе через какое-то время.

Как Виктория узнала впоследствии, препарат, который ей вкололи, был просроченным и не прошел сертификацию в России.

Полностью губы вылечились только через полгода, отметила Виктория. Отек спал примерно через месяц. Девушка призналась — ситуация так повлияла на нее, что теперь даже маникюр она делает себе сама.

Сложности процедуры

Врач-косметолог Светлана Кизуб в беседе с «360» объяснила, что такая реакция на препарат могла произойти из-за перекрестного действия со старым филлером (препарат на основе гиалуроновой кислоты), который уже был в губах девушки. Не исключено, что до этой операции у Виктории был другой некачественный филлер. По словам Кизуб, такие случаи бывают крайне редко, а слова Виктории о том, что губы могут лопнуть, — глупость. Помочь Виктории можно было одним способом: вовремя снять отек. Нежелательно, если он сохраняется на протяжении шести-восьми часов.

Вывести препарат нужно ферментами: лонгидаза или гиалуронидаза.

Косметолог Татьяна Егорова в разговоре с «360» предположила, что у Виктории могла начаться аллергия либо на лидокаин, который колют в качестве обезболивающего, либо на саму гиалуроновую кислоту.

Могло такое быть, что у нее реакция на лидокаин такая. Скорее всего, у нее была приверженность герпесной инфекции, она не сказала, доктор не спросил. После инъекции это обострилось — и ее разнесло Татьяна Егорова.

Вряд ли Виктории вкололи некачественный препарат, так как девушка сразу бы увидела комки на губах и некрозы. Лопнуть губы, уверяют косметологи, не могли. Такого не бывает.

И хотя косметологи уверяют, что похожие ситуации при увеличении губ бывают редко, такие случаи известны. Даже в инструкции к филлерам пишут о побочных эффектах.

Самое опасное в процедуре по увеличению губ — занесение инфекции и, как следствие, возникновение хронической инфекции. Если ее занесли с гиалуроновой кислотой, то образуются биопленки. Они рассасываются специальным препаратом под прикрытием антибиотиков. Это лечится, но сложно и долго.