Потребительскую корзину уберут. Она помогала высчитывать прожиточный минимум

Минтруд решил избавиться от потребительской корзины. Она существовала в России с 1999 года и показывала величину прожиточного минимума и товары, которые потребляет население.

Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект об упразднении потребительского набора товаров и услуг. Ведомство также решило отменить ежеквартальное установление размера прожиточного минимума.

Инициативу Минтруда разработали с опорой на принятый ранее закон о новом принципе расчета прожиточного минимума и МРОТ.

Для чего нужна корзина

Понятие потребительской корзины появилось в России в 1992 году, а закон, утверждающий продуктовый набор, вышел в 1999 году. Согласно законодательству, продукты и услуги в корзине нужно было пересматривать не реже одного раза в пять лет.

Независимый экономист Дмитрий Адамидов объяснил «360», что продуктовая корзина — это инструмент статистического наблюдения, который показывает величину прожиточного минимума и структуру товаров, потребляемых населением.

В российских условиях потребительская корзина была связана с расчетом инфляции Дмитрий Адамидов.

Корзин бывает несколько. Например, существует корзина для прожиточного минимума, которая была нужна для обоснования уровня пенсии. Корзину формирует все то, что потребляется в стране.

«Берут товары и услуги, которые удалось наблюдать статистически без теневого сектора, и раскладывают на отдельного человека. И понимаем, кто и сколько потребляет», — добавил экономист.

Дмитрий Адамидов отметил, что для научных обобщений такая методика нормальна, но иногда она доходит до абсурда, поскольку мужчина и женщина могут потреблять разные товары.

Стоимость потребительской корзины может рассчитываться с помощью сводок, которые предоставляют производители, и контрольных закупок в магазинах. Однако здесь, по словам экономиста, возникает вопрос, как правильно интерпретировать данные и какие цели ставятся при подсчете. Он напомнил, что для занижения стоимости корзины могут засчитывать стоимость самого дешевого низкокачественного товара.

Экономист объяснил и недостаток использования такого продуктового набора. По его мнению, он не соответствовал целям правительства, поэтому от него решили отказаться.

Новый размер прожиточного минимума и МРОТ

С этого года МРОТ и прожиточный минимум устанавливаются на основе медианной зарплаты и медианного дохода россиян. Последний подразумевает уровень, выше которого есть доходы у 50% населения. Соответственно, у другой части жителей он меньше.

По словам Дмитрия Адамидова, у этой идеи есть ряд недостатков, поскольку зарплата и прожиточный минимум зачастую мало соотносятся. К тому же такая методика расчета не учитывает занятость в теневом секторе. Однако чтобы говорить об эффективности, нужно апробировать методику.

В этом году правительство установило прожиточный минимум величиной в 11 653 рубля на душу населения. Для трудоспособных россиян предусмотрели 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, а детям положено 11 303 рубля.

В соответствии с принятыми поправками в Конституцию МРОТ в этом году составил 12 792 рубля. В прошлом году показатель был равен 12 130 рублям, а в позапрошлом — 11 280.