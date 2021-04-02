Доктор петербургского роддома № 6 Ирина Земченкова, супруга главного нефролога города, завотделением Мариинской больницы Александра Земченкова, пропала 11 лет назад. Еще тогда следователи возбудили дело, а супруг пропавшей женщины всячески помогал в поисках. В соцсетях Земченков писал, как скучает по жене и даже обращался в программу «Жди меня». 30 марта 2021 года следователи задержали его по подозрению в убийстве. Как пишут СМИ, Земченков убил жену, чтобы жить с другой женщиной.

Пропавшая без вести

После бесследной пропажи жены петербургский врач-нефролог Александр Земченков обратился в известную передачу «Жди меня», он просил помочь ему с поисками, сообщил «Mash на Мойке».

«Очень надеемся, очень верим, что помощь аудитории такой программы, как „Жди меня“, даст нам дополнительные шансы, дополнительную веру в то, что мы хотя бы получим какую-то информацию», — говорил мужчина.

Тогда он рассказывал, что 23 февраля 2010 года его супруга должна была заехать на работу, а потом посетить салон красоты. Женщина ушла из дома. Через некоторое время Земченков увидел в телефоне пропущенный вызов от нее, но когда он перезвонил, ему никто не ответил. Вечером женщина домой так и не вернулась и Земченков забил тревогу.

Все эти годы мужчина общался с полицией и занимался поисками. Он выглядел убитым горем мужем, пока 30 марта 2021 года его не задержали по подозрению в убийстве собственной жены. По предварительной версии следствия, на самом деле все было совсем не так, как 11 лет рассказывал Земченков.

Уголовное дело, длиной в 11 лет

На возобновлении расследования настоял отец пропавшей. 9 декабря 2020 года он обратился на прием к Председателю СК России Александру Бастрыкину и сообщил, что до сих пор не знает, что же произошло с его дочерью, тело ее не найдено.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Одиноков

По данным пресс-службы регионального главка Следственного Комитета, в феврале 2010 года врач неустановленным способом расправился со своей супругой. После убийства он расчленил тело и выкинул его в мусорные контейнеры. На следующий день он обратился в полицию и заявил о пропаже жены, чтобы снять с себя подозрения.

Ссора между супругами возникла на почве личных неприязненных отношений, указали в ведомстве.

Мужчина был допрошен с помощью полиграфа. Указанные сведения в совокупности с другими вновь полученными доказательствами послужили основаниями для предъявления ему обвинения.

По данным «Фонтанки», задержанный сперва не признал свою вину, но после, на очередном допросе, сознался в преступлении. По его словам, он убил жену, чтобы жить с другой женщиной, указано в материале. По информации издания, решить вопрос разводом врач побоялся из-за возможного скандала.

Официальных данных о том, что Земченков признал свою вину пока нет.

«Ссоры начались задолго до убийства»

Отец убитой женщины Геннадий Кононов в беседе с «360» рассказал, что ссоры между супругами начались задолго до убийства. Но дело долго не двигалось с мертвой точки пока он не попал на прием к Бастрыкину.

«Они поссорились давно еще. Это же было 11 лет назад. Я 100 писем в различные концы отправлял, но наконец-то Бастрыкин занялся и сделали», — рассказал мужчина.

Собеседник «360» заявил, что его беспокоит, что тело дочери все еще не найдено, потому что так доказать вину зятя будет сложно. Мужчина отметил, что Земченков уже признал свою вину, но этого недостаточно.

«Без трупа на суде он скажет, что сам себя оговорил», — не исключил отец убитой женщины.