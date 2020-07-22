Потолстевшие туристы заставили пересмотреть правила катания на гондолах в Венеции. Иначе они просто тонули

Президент ассоциации гондольеров-заместителей Рауль Роверато заявил, что туристы сегодня страдают от лишнего веса, а «из некоторых стран загружаются настоящие бомбы». По словам Роверато, от такого груза лодка полностью погружается канал, в итоге корпус тонет и черпает воду. «Передвигаться с более чем полутонной мяса на борту опасно», — подчеркнул глава ассоциации.

С ним согласен и президент Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби. Он добавил, что сейчас гости Венеции весят действительно больше, чем 10-15 лет назад. При этом гондола не лифт, она не обладает весами, которые позволили бы регулировать количество килограммов на борту. Поэтому гребцы и ограничили число людей в лодке.

Еще одна причина — неприспособленность некоторых лодок к большому количеству людей. «Таким образом, шестой человек в конечном счете сидит в месте без подушки, поскольку лодка была сделана только для пятерых», — добавил Балби.

Теперь одновременно плыть на гондоле могут не шесть, а пять человек. На лодках, которые используют для пересечения Гранд-канала, их число сократилось с 14 до 12. При этом рядовые гондольеры «катали бы и стопудовых, так некого». Об этом в разговоре с «360» заявила русский гид в Венеции Елена Латышева.

Они больше стоят на мостах, чем гребут в каналах. Людей нет, групп нет, работы нет. Туристы сейчас только индивидуалы, ведут себя достойно, рады, что нет толп. Но Венеция без толпы — это вообще не Венеция. Магазины, рестораны музеи — все открыто, но везде пусто. Осиротела Венеция Елена Латышева русский гид в Венеции.

Семейное ремесло

Одновременно с уменьшением количества людей на борту для гондольеров упростили получение лицензии. В городе это ремесло часто передают по наследству. Тем не менее желающему стать гребцом необходимо было сдать экзамены на знание Венеции, истории и иностранных языков. Теперь же претенденту достаточно продемонстрировать, что он может грести и управляет семейной лодкой не менее четырех лет.

«Речь идет о продолжении традиции. Кто лучше гондольера может знать эту профессию? Каналы, здания, история города. Наш мир уникален, нас всего 433 человека, и найти кого-то из Парижа, Нью-Йорка или любого другого города не будет продолжением традиции. Это как если бы пиццу готовил человек не из Неаполя», — заявил Балби.

Гондола — символ Венеции. Она исторически являлась главным средством передвижения по каналам города. На закате республики в Венеции насчитывали несколько тысяч гондол. Теперь же лодки используют в качестве развлечения для туристов. Сегодня количество гондольеров не так велико — чуть более 400. Это традиционно мужская профессия, которая требует большого мастерства. Однако в 2009 году в Венеции появилась первая женщина — лицензированный гондольер.