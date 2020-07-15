Поток воды снес дорогу в Можайске, но не смог разрушить дамбу. Главное

В ночь на 15 июля река размыла дорогу в деревне Хорошилово Можайского района. Жители 1000 домов из нескольких поселков оказались отрезаны от внешнего мира — без возможности выехать из населенных пунктов. Все были уверены, что вода прорвала дамбу, но оказалось, что это не так. Подробнее о случившемся — в материале «360».

Местные жители рассказали «360», что вода в реке Поленищенка поднялась до такого уровня, что прорвала построенную там дамбу. Это произошло из-за сильных дождей, которые несколько дней подряд идут в Московской области. Поток, который вырвался через ограждение, оказался настолько сильным, что смыл дорогу. На кадрах видно, вода буквально выломала участок проезжей части.

Местные власти подтвердили информацию о размытии дороги. Они уточнили, что стихия повредила участок от Баулино до Бабаево.

«Произошло размытие дороги. Движение перекрыто. Провели обследование силами регионального Мосавтодора, администрации и силами МОС АВС (Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы — прим. ред)», — уточнил замглавы администрации Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Он подчеркнул, что жителям оказывают всю необходимую помощь и постоянно находятся с ними на связи. Заблокированными оказались деревни Хорошилово, Бабаево, Сальницы, а также владельцы участков дачных товариществ Мечтаево, Лесная Губерния, Хорошилово-1 и Хорошилово-2.

Дорогу скоро восстановят

Дорожное полотно планируют починить в кратчайшие сроки, сообщил глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

Нам нужно в кратчайшие сроки минимизировать неудобства, а в дальнейшем в самое кратчайшее время восстановить дорогу, чтобы люди не испытывали дискомфорт из-за того, что произошло из-за стихии Дмитрий Абаренов.

Чтобы восстановить транспортное сообщение, власти Можайского района решили сделать на месте разрушенной дороги пешеходный переход из досок — пока будет строить новый участок. Там проложат деревянный мостик длинной 11 метров. Он позволит пешеходам добраться до работы или магазинов. В пресс-службе администрации городского округа сообщили «360», что туда уже доставили бревна для строительства временного перехода.

Чтобы автомобилисты смогли попасть в населенные пункты или их покинуть, создадут временный маршрут — объездной путь засыплют через поле.

Ремонтом разрушенной дороги займутся сразу после того, как уменьшится поток воды. В Пресс-службе подчеркнули, что работу будут выполнять областные структуры.

Дамба смогла уцелеть

Дмитрий Абаренов подчеркнул, что власти региона были готовы к подобному развитию событий. Как только стало известно о надвигающейся стихии, они разослали жителям предупреждения. Их призвали не покидать свои дома во время непогоды. Дачникам, которые приехали в Можайский городской округ отдохнуть, посоветовали вернуться в Москву на несколько дней, пока ситуация не стабилизируется.

«Конечно, мы были готовы. Всегда хочется, чтобы были минимальные, скажем так, разрушения при таких ситуациях. Но подобные нормы осадков единомоментно [выпали в округе] впервые, по данным МЧС. Конечно, пропускная способность дамбы и технические сооружения не рассчитаны на такой объем воды», — подчеркнул Абаренов.

Чтобы справиться с сильным увеличением уровня воды, принимали радикальные меры. По словам главы округа, в одном из населенных пунктов пришлось разрушить дорогу, чтобы увести поток от жилых домов. Их усилия не прошли даром — дамба смогла устоять, власти опровергли информацию о ее прорыве.

Последствия стихии

От сильных ливней, которые обрушились на Можайск, пострадала не только дорога. ПГУ МЧС по Московской области сообщило, что стихия затопила 41 приусадебный участок и 15 дачных домов. Сильный ветер повалил деревья, которые обесточили 70 населенных пунктов.

Работы по восстановлению проводили всю ночь, чтобы вернуть жильцам электричество. Несмотря на это, до утра не удалось закончить ремонт поврежденных участков — по данным ведомства, без света оставались еще 30 населенных пунктов.

При этом власти региона уже готовятся к очередной волне стихии — по прогнозам, сильные ливни вновь обрушатся на Можайск в ближайшие дни.