Осенний привет от кометы Галлея. Как разглядеть метеорный поток Ориониды

Вторая половина октября — это время, когда в ночном небе появляется одно из самых красивых космических явлений. С 20 по 22 октября можно наблюдать метеорный поток Ориониды. «360» пообщался со специалистом, который объяснил, откуда лучше наблюдать за звездным дождем. Также он пояснил, почему Ориониды так хорошо видны с Земли.

Ориониды — это регулярный метеорный поток, наблюдающийся во второй половине октября. Метеоров в нем не очень много. Об этом «360» рассказал старший научный сотрудник Государственного Астрономического Института имени Штернберга МГУ Владимир Сурдин.

По его словам, увидеть поток Ориониды можно, если внимательно смотреть на небо не отрываясь. Хотя метеоритный поток не очень крупный, увидеть падающие звезды вполне реально.

«В темном месте посмотреть на небо — за пять минут точно увидишь метеор», — рассказал Владимир Сурдин.

По его словам, этот метеорный поток связан с очень известной кометой Галлея. Каждые 76 лет она пролетает около Солнца и Земли. Прошлый раз ее визит состоялся в 1986 году. В следующий раз ее можно увидеть только в 2062 году. Ориониды — это частицы кометы Галлея.

«Комета вдоль своей орбиты теряет пылинки, и они, влетая в атмосферу, сгорают. Причем, она движется навстречу Земле, и пылинки летят навстречу Земле. Так что мы в лоб с ними встречаемся», — рассказал эксперт.

Он особо подчеркнул, что скорость, которую развивают Ориониды очень большая, до 70 километров в секунду. Это приводит к тому, что попадая в атмосферу даже мелкие пылинки нагреваются и сгорают яркой вспышкой.

Так комета Галлея шлет нам привет», — сказал Владимир Сурдин.

Он отметил, что размер этих пылинок сопоставим с песчинками на пляже. Но, так как они прошивают атмосферу Земли насквозь на гигантской скорости, их можно увидеть. Огромная энергия полета в течение полусекунды выделяется в виде световой вспышки.

Увидеть метеоры потока Ориониды можно невооруженным глазом.

«В районе полуночи надо на юг посмотреть. В хорошую погоду там будет видно созвездие Ориона. От него метеоры и получили свое название. Это такая фигура охотника, человека. Чуть-чуть выше головы Ориона надо посмотреть, и вы увидите как бы с этого направления метеоры», — добавил Владимир Сурдин.

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Ориониды официально открыли в 1869 году.

Но о самом явлении метеорного потока стало известно еще раньше. Первые упоминания о нем есть в записях американского астронома Эдварда К. Херрика. Он наблюдал Ориониды в октябре 1839 и 1840 годов.

Прогноз на следующее появление потока сделал Александр Стюарт Гершель. Осенью 1864 года он увидел 14 метеоров, которые как бы вылетали из «головы» Ориона. В следующем году событие повторилось.

Даты активности потока Ориониды меняются. Если в середине XIX века пик приходился на неделю 8–15 октября, то с 80-х годов XX века — несколькими днями позже.

Любопытно, что комета Галлея шлет жителям Земли каждый год и еще один привет. Весной можно увидеть Аквариды. Максимальное число метеоров в этом потоке наблюдается 5 мая.