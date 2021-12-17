Россияне могут потерять деньги из-за отпуска в определенные месяцы. Надо выбирать с умом

Новый год — новые даты отпусков. Многие россияне уже планируют отдых на следующий год. Эксперты по трудовому праву напомнили, что не любой месяц для этого хорош, ведь можно сильно потерять в деньгах, если не знать некоторые тонкости.

Как считают зарплату и отпускные

Чаще всего за свою работу россияне получают оклад при пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом дне, напомнил эксперт в области трудового права Александр Южалин.

В таком случае зарплата работника не меняется от месяца к месяцу в зависимости от отработанных дней, а остается фиксированной. При этом рассчитывается она, по словам эксперта по трудовому праву компании Bridge Group Валентины Яковлевой, в зависимости от количества нерабочих и праздничных дней в месяце.

Это значит, что если у человека оклад 100 тысяч, а в месяце из-за праздников всего десять рабочих дней, то каждый день будет стоить 10 тысяч. При наличии 20 рабочих дней, каждый будет стоить уже пять тысяч Валентина Яковлева.

Отпускные же высчитываются по среднему заработку: сумму зарплаты делят на 29,3 — это среднее количество дней в месяце, а затем умножают на количество дней отпуска. То есть средний суточный заработок при зарплате в 100 тысяч составит около 3,4 тысяч.

Когда лучше брать отпуск?

По словам Александра Южалина, чем больше в месяце нерабочих праздничных дней, тем дороже стоит рабочий день. Именно поэтому в такие месяцы отпуск брать не советуют, иначе можно сильно потерять в деньгах.

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не должно уменьшать размер оклада, а потому чем меньше рабочих дней в месяце, тем стоимость оклада больше. По этой схеме самые дорогие рабочие дни в январе из-за так называемых новогодних каникул Александр Южалин.

Также месяцем, когда брать отпуск финансово невыгодно, считается май. Из-за первомайских праздников и Дня Победы число рабочих дней уменьшается, а значит, каждый из них становится дороже.

Если, например, взять отпуск на три дня между майскими праздниками, можно ощутимо потерять в деньгах. При зарплате в 100 тысяч за три дня отпуска в мае работник получит всего 10,2 тысячи, притом что каждый рабочий день в этом месяце для него стоит 5,5 тысяч. Таким образом, сотрудник будет в минусе почти на пять тысяч всего за три дня.

«Наиболее выгодно уходить в отпуск в месяце, где нет нерабочих праздничных дней, потому что в эти месяцы стоимость рабочего дня меньше, а средний заработок будет, наоборот, больше стоимости рабочего дня», — подчеркнул Южалин.

В 2022 году наиболее благополучными для отпусков будут июль, август, сентябрь и декабрь — в эти месяцы нерабочих праздничных дней нет вообще, есть только обычные выходные, которые не повлияют на отпускные.