Россияне могут потерять деньги из-за отпуска в определенные месяцы. Надо выбирать с умом
Эксперт по трудовому праву Южалин: россиянам невыгодно брать отпуск в январе и мае
Новый год — новые даты отпусков. Многие россияне уже планируют отдых на следующий год. Эксперты по трудовому праву напомнили, что не любой месяц для этого хорош, ведь можно сильно потерять в деньгах, если не знать некоторые тонкости.
Как считают зарплату и отпускные
Чаще всего за свою работу россияне получают оклад при пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом дне, напомнил эксперт в области трудового права Александр Южалин.
В таком случае зарплата работника не меняется от месяца к месяцу в зависимости от отработанных дней, а остается фиксированной. При этом рассчитывается она, по словам эксперта по трудовому праву компании Bridge Group Валентины Яковлевой, в зависимости от количества нерабочих и праздничных дней в месяце.
Это значит, что если у человека оклад 100 тысяч, а в месяце из-за праздников всего десять рабочих дней, то каждый день будет стоить 10 тысяч. При наличии 20 рабочих дней, каждый будет стоить уже пять тысяч
Отпускные же высчитываются по среднему заработку: сумму зарплаты делят на 29,3 — это среднее количество дней в месяце, а затем умножают на количество дней отпуска. То есть средний суточный заработок при зарплате в 100 тысяч составит около 3,4 тысяч.
Когда лучше брать отпуск?
По словам Александра Южалина, чем больше в месяце нерабочих праздничных дней, тем дороже стоит рабочий день. Именно поэтому в такие месяцы отпуск брать не советуют, иначе можно сильно потерять в деньгах.
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не должно уменьшать размер оклада, а потому чем меньше рабочих дней в месяце, тем стоимость оклада больше. По этой схеме самые дорогие рабочие дни в январе из-за так называемых новогодних каникул
Также месяцем, когда брать отпуск финансово невыгодно, считается май. Из-за первомайских праздников и Дня Победы число рабочих дней уменьшается, а значит, каждый из них становится дороже.
Если, например, взять отпуск на три дня между майскими праздниками, можно ощутимо потерять в деньгах. При зарплате в 100 тысяч за три дня отпуска в мае работник получит всего 10,2 тысячи, притом что каждый рабочий день в этом месяце для него стоит 5,5 тысяч. Таким образом, сотрудник будет в минусе почти на пять тысяч всего за три дня.
«Наиболее выгодно уходить в отпуск в месяце, где нет нерабочих праздничных дней, потому что в эти месяцы стоимость рабочего дня меньше, а средний заработок будет, наоборот, больше стоимости рабочего дня», — подчеркнул Южалин.
В 2022 году наиболее благополучными для отпусков будут июль, август, сентябрь и декабрь — в эти месяцы нерабочих праздничных дней нет вообще, есть только обычные выходные, которые не повлияют на отпускные.