Потерянные отголоски войны. Почему в московском регионе продолжают находить старые боеприпасы

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, но в Подмосковье до сих пор временами «слышно» ее эхо. В полях и лесах люди периодически находят неразорвавшиеся снаряды тех времен, иногда это приводит к трагическим результатам. Главное, что мешает поисковикам раз и навсегда избавить жителей России от таких опасных находок, — отсутствие документов 40-х годов.

Следы войны

В понедельник, 19 октября, в Егорьевском городском округе Подмосковья обезвредили снаряд времен Великой Отечественной. Занимались этой работой члены специального поисково-спасательного взрывотехнического отряда «Мособлпожспас».

Нашли опасное напоминание о войне сотрудники комплекса по переработке отходов (КПО) «Восток» в деревне Поцелуево. Снаряд лежал в контейнере с другим металлоломом, и только внимательность рабочих помогла избежать возможного взрыва.

Ранее на одной из дач в Рузе похожий снаряд нашли прямо на участке. Причем на месте обезвредить боеприпас не представлялось возможным — его пришлось вывозить в заброшенный карьер и уничтожать там.

Такие случаи, к сожалению, для Подмосковья не редкость. Как объяснил «360» руководитель Серпуховского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Макушин, дело в том, что с лета 1941-го до зимы 1942-го на территории Московской области шли боевые действия.

Бои отличались большой интенсивностью, противник основной своей целью ставил захват столицы Советского Союза. На это были брошены все силы, вермахт не испытывал снарядного голода, в отличие от советской армии Александр Макушин руководитель Серпуховского отделения Российского военного исторического общества (РВИО).

Поиск длиной в 75 лет

Одной из причин, по которым на территории Подмосковья все еще остается довольно большое количество боеприпасов военного времени, является то, что снаряды могли попадать в болотистую или рыхлую землю и не разрываться. Они просто зарывались в землю и вполне могли долежать до наших дней, присыпанные землей или похороненные в болоте. Об этом «360» рассказал доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин Технологического университета имени А. А. Леонова, кандидат исторических наук Алексей Ларионов.

«Годы спустя могли произойти какие-то подвижки грунта, или в ходе пахотных работ могут найти [снаряды]», — добавил он.

Другой вариант, по мнению историка, — это просто забытые склады боеприпасов, оставленные ушедшими немцами, красноармейцами или партизанами. Зачастую такие склады не были поставлены на должный учет, поэтому и найти их было сложно. А тех людей, кто мог бы рассказать хотя бы о предположительных местах тайного «захоронения» снарядов, уже почти не осталось в живых.

Война оставила свои следы, от этого никуда не деться — это реальность. Никто падение снарядов неразорвавшихся или нахождение бомб, полевых немецких или партизанских складов не учитывал. Очень мало документов сохранилось от той эпохи, которые это фиксировали Александр Макушин руководитель Серпуховского отделения Российского военного исторического общества (РВИО).

Макушин добавил, что поиск и разминирование таких складов, упавших, но не разорвавшихся мин не велся сразу после окончания войны. Часть снарядов так и остались лежать в лесах.

«Поэтому поисковики и находят их регулярно — это не является каким-то уникальным событием, это нормальная поисковая жизнь», — уверен он.

Потеряны в бумагах

Другая причина того, что значительное количество неразорвавшихся мин и снарядов все еще лежит в подмосковных лесах, — это отсутствие учета и закрытость документации.

«Очень мало документов сохранилось от той эпохи, которые это фиксировали. Так что здесь накладывается неполная сохранность документов и их засекреченность тоже. У нас до сих пор не все документы о Великой Отечественной войне в открытом доступе», — объяснил Макушин.

Ларионов согласен: для того чтобы централизованно заниматься поисками, необходимо привлекать архивистов, военных, специалистов служб безопасности, то есть работать комплексно, создавать базу данных или даже карту, на которой можно будет учитывать предположительные места падения и хранения снарядов, уже найденные единицы.

Необходимо поднимать и запрашивать документы по нескольким ведомствам — архивы Министерства обороны, центральный архив ФСБ, управления КГБ по Московской области, какие-то данные могут быть в партийных архивах. Все эти данные надо поднимать и сводить воедино Алексей Ларионов доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин Технологического университета имени А. А. Леонова, кандидат исторических наук.

Найти, но не трогать

Наткнуться на снаряд времен Великой Отечественной, как показывает практика, несложно — в лесу, на полигоне, на свалке, даже на собственной даче. Специалисты объяснили, что в первую очередь стоит с большой осторожностью относиться к любому железу, которое встречается, например, в лесах.

«Здесь как с грибами: если ты не уверен, что это, то лучше не брать. Увидел железку — не тяни к ней ручки. Это чисто человеческий момент, поэтому надо вести разъяснительную работу среди населения, по школам», — уверен Ларионов.

При этом, по словам историка, снаряды и боеприпасы имеют довольно характерную форму — продолговатую и вытянутую. Если человек встречает нечто похожей формы, стоит насторожиться. Тем более вызывать подозрение должны предметы со стабилизаторами — как у мины или бомбы.

Макушин добавил, что ни в коем случае не стоит пытаться трогать свою находку, самостоятельно доставать ее, рассматривать — это с большой вероятностью может привести к трагическим последствиям.

Главное же, что нужно сделать, если вы подозреваете, что нашли снаряд, — это обратиться к спасателям. Следует позвонить по номеру 112 и рассказать о своей находке, назвать координаты и постараться обозначить место, например расставить на расстоянии от снаряда палки.