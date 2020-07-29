Когда-то мошенники оформляли на россиян кредиты через украденные паспорта. Теперь делают это с помощью чужих смартфонов. Москвич Владимир Волохович оказался должен Альфа-Банку 1,5 миллиона рублей предварительно одобренного займа. Заявку на который, правда, мужчина никогда не оставлял.

Клиент Альфа-Банка Владимир Волохович рассказал «360», что потерял смартфон с онлайн-приложением банка. На звонок ответил мужчина, который пообещал вернуть аппарат на следующий день. На всякий случай Владимир сходил в отделение банка, чтобы снять средства с кредитки и зарплатной карты. Но оказалось, что их уже заблокировали, так как кто-то пытался снять с них деньги.

Обеспокоенный мужчина написал в полицию заявление, там возбудили уголовное дело и перестали отвечать на звонки. Уже на следующий день Владимир узнал, что от его имени мошенники успели оформить предварительно одобренный кредит на 1,5 миллиона рублей. Хотя никакой заявки на получение займа он в Альфа-Банке не оставлял.

«А разве я просил кредиты, подписывал бумаги, являлся лично? Как вы смогли выдать чужому человеку на меня кредит? Разве это законно? Документ — кредитный договор — подписан некой электронной подписью — что это такое? Цифры из СМС?» — негодует Владимир.

Деньги мошенники перекинули на запрятанную кредитную карту и вывели с них 144,34 тысячи рублей. После этого карты и заблокировали. «Честно вам скажу, сейчас с нашими зарплатами для меня что полтора миллиона, что 144 тысячи — деньги, которые я не смогу вернуть. У меня их нет», — добавил Владимир.

В банке мужчине заявляют, что 20 июля «на ваш номер телефона, указанный в системах банка, направлялся одноразовый код для входа в «Альфа-Мобайл». В СМС содержалось следующее предупреждение: «Никому не говорите код, его спрашивают только мошенники: ***! Если вход в «Альфа-Мобайл» на i Xiaomi Mi произвели не Вы, обратитесь в банк». И уверяют, что все действия, которые кто-то совершает в приложении клиента, считаются действиями самого клиента. Мужчина с таким разъяснением не согласен. Помимо заявления в полицию и претензии в Альфа-Банк, он отправил жалобу в Центробанк.

К моменту публикации пресс-служба Альфа-Банка не ответила на запрос «360». На прошлой неделе стало известно, что злоумышленники научились обходить защиту «Сбербанк Онлайн», чтобы воровать деньги с кредиток россиян. А в даркнете началась продажа персональных клиентов Альфа-Банка. Из-за утечек в ЦБ уже организовали проверку.

Предодобрение без заявки

Без личного заявления человека предварительно одобрять ему кредиты нельзя. Если заявки нет, такого рода действия можно считать мошенничеством, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Сенатор сообщил, что собирается помочь Владимиру разобраться с этой историей.

«Есть соответствующее положение Центробанка, которое регулирует процедуру выдачи кредита. Оно ограничивает активность банков, чтобы они не перебарщивали. В принципе, невозможно выдать человеку кредит, если он его не просит. В том числе и предварительно одобрить. Это чистой воды мошенничество, которое оценивается как мошенничество в рамках нынешних законов», — заявил сенатор «360».

С развитием технологий живую подпись заменяет цифровая, а личное общение — удаленка. Но если кто-то получает СМС о том, что ему без заявления одобрен кредит — это неправильно. И с этим, по мнению Калашникова, должны разбираться правоохранители.

Навязанная услуга

Предодобрение кредитов происходит для минимизации контактов между клиентами и сотрудниками банков и для удобства россиян, пояснил «360» член комитета ГД по финансовому рынку Алексей Изотов. Законодательно ограничивать этот момент не нужно. Но нужно сделать обязательным письменное заявление, либо подтверждение через приложение для получения займа.

«Первоначально можно поставить, чтобы было письменное заявление, а потом уже в режиме онлайн. Да, случаются такие ситуации. Неоднократно видел, что телефоны теряются. Есть биометрия, есть палец, но есть и старые телефоны, у которых прошивка вскрывается - и начинаются противоправные действия», — добавил парламентарий.

По его мнению, нужно законодательно совместить современные цифровые технологии со старыми бумажными процедурами, чтобы минимизировать риски для россиян. Кроме того, СМС от банков со словами о предварительно одобренном кредите можно считать навязыванием финансовой услуги. Для фиксации какого-либо предодобрения между банком и клиентом должно быть подписанное соглашение в электронном или бумажном формате. Но на законодательном уровне пока такого запрета нет.