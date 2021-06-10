Потеря слуха и гангрена. Индийский штамм коронавируса пугает новыми симптомами

У индийского штамма коронавируса выявили специфические симптомы. Зараженные SARS-CoV-2 лишаются не только обоняния, но и слуха. У них возникают характерные для гангрены воспаления и суставные боли, бывает рвота и диарея.

Мутацию, из-за которой Индию накрыло второй волной коронавируса, на сегодняшний день ученые признали наиболее заразной из всех. Теперь им предстоит выяснить, насколько тяжелее протекает болезнь у людей с Delta-штаммом вируса, сообщил Bloomberg.

Риск выше, данных меньше

Обычно у пациентов с COVID-19 не наблюдались нарушение слуха и тяжелые расстройства желудка. Тромбообразование, приводящие к гангрене, у них тоже не фиксировали. Индийские врачи полагают, что новые симптомы связаны именно со штаммом B.1.617 (теперь его называют Delta).

Мутация сейчас доминирует среди остальных в Англии и Шотландии. Первые полученные специалистами данные свидетельствуют о том, что дельта-штамм несет более высокий риск госпитализации.

В Индии, уточнила газета Metro, резко возросло количество пациентов с COVID-19 с тромбами или микротромбами. Они приводят к гибели пораженных тканей и развитию гангрены. В течение последних двух месяцев два из восьми случаев потребовали ампутации пальцев или стопы.

«За весь прошлый год я сталкивался всего с тремя-четырьмя случаями. Теперь речь идет об одном пациенте в неделю», — рассказал врач Ганеш Манудхане.

Он собирает данные для исследования, которое покажет, почему у каких-то заболевших образуются тромбы, а у других — нет. Возникают они в том числе в кровеносных сосудах, снабжающих кишечник. У людей при этом возникают боли в животе. Больные с СОVID-19 также обращаются за медицинской помощью в связи с потерей слуха, отеком на шее и тяжелой формой тонзиллита.

У некоторых пациентов с положительным тестом на коронавирус снизился аппетит, возникли рвота и боли в суставах. Инфекционистам пока не хватает информации о связи новых клинических проявлений с конкретным штаммом.

В прошлом году мы думали, что знаем нашего врага. Но все изменилось: вирус стал непредсказуемым Абдул Гафур инфекционист.

Стремительная Delta

Наиболее тревожным аспектом нынешней вспышки в Индии является скорость распространения вируса, в том числе среди детей, отмечают медики. COVID-19 поражает целые семьи, что говорит о росте передачи инфекции в домашних условиях. Вызывает его Delta-вариант вируса.

В прошлом месяце исследователи из Университета Нового Южного Уэльса пришли к выводу, что для обнаруженных в Южной Африке и Бразилии штаммов — Аlfа и Веtа — указанные симптомы не характерны.

Есть и неплохая новость: 7 июня ученые заявили о том, что прививка от коронавируса надежно защищает от штамма Delta. Глава Минздрава Британии Мэттью Хэнкок отметил, что только три человека из 126 госпитализированных с этим вариантом вируса прошли вакцинацию полностью.

Delta-штамм, известный как B.1.617.2, за последние шесть месяцев распространился более чем 60 странах и привел к новым ограничениям. Всплеск инфекции, вызванный этой мутацией, вынудил Великобританию пересмотреть планы по открытию страны.

Сингапур обнаружил, что на индийский штамм приходилось 95% местных образцов коронавируса, которые вызывали у врачей вопросы. Более высокие темпы распространения SARS-CoV-2 и снижение эффективности вакцин сделали понимание воздействия штамма на организм особенно важным.