Немало женщин могут пожаловаться на незнакомцев, которые прижимались к ним в переполненных вагонах метро или автобусах. Все они испытывали чувство гадливости и бессилия, так как в битком-набитом транспорте не могли даже повернуться к обидчику лицом, не говоря уже о звонкой заслуженной пощечине.

Буквально на днях в Telegram появился канал, созданный анонимными любителями фроттажа (фр. глаголу frotter, тереть — прим.ред.). Они не только начали делиться мерзкими историями охоты, но и давать друг другу советы, как и к кому лучше пристраиваться в переполненном транспорте.

Несмотря на то, что Telegram-канал «2ch/Двач» определил сообщество как откровенно троллинговое, о нем узнали пользовательницы Рунета и, разумеется, пришли в ужас. Некоторые торжественно поклялись не выходить из дома даже в светлое время суток. Другие пообещали прикупить к уже имеющемуся ножу газовый баллончик, и вообще не выпускать из рук ключи от дома. Их, как известно, девушкам советуют применять при неожиданных нападениях. Тяжелая связка усилит удар, а при известном везении может попасть злоумышленнику в глаз.

Источник фото: Telegram

Telegram-канал «2ch/Двач» сообщил, что канал извращенцев уже заблокировали, или они сами его удалили, но осадочек остался. Каким бы мыслями не руководствовались его создатели, проблема такая есть. Не говоря уж о том, что очень бы хотелось ее избежать.

Поэтому «360» обратилось к врачу-терапевту, сексологу и профессору Московского института психоанализа Александру Полееву с просьбой рассказать, кто такие эти фроттеристы, как избежать их внимания, и что делать, если уж не повезло и довелось с ними столкнуться.

Эксперт пояснил, что они, в принципе, не опасны. По его словам, основанным на 47-летнем опыте и сотнях пациентов, это самая невинная девиация. Фроттеристами бывают только мужчины, которые прикасаются не только к области проекции половых органов. Хотя чаще всего их интересует именно эта зона.

Источник фото: Telegram

«Они прикасаются через юбку сзади к половым губам тыльной стороной руки. Ладонью очень редко, только в периоды обострения. Трогают сильно, но кратковременно, у них особая тактильная память. В основе отклонения лежит символическое обладание. За поездку в метро они выбирают только одну женщину, с хорошей фигурой и без мужчины. Приезжая домой, фроттеристы занимаются мастурбацией, представляя себе ощущение руки. Они видят перед собой в этот момент образ любимой женщины, реальной или выдуманной. В 99% случаев они неприятны, но не опасны», — рассказал сексолог.

Александр Полеев сообщил, что фроттеристов довольно много, опасными они становятся, когда несколько дней держится жара, и женщины надевают юбки и белье из очень тонкого материала. Тогда они уже не думают о том, есть ли рядом с жертвой мужчина. Естественной средой обитания для них являются замкнутые переполненные помещения, которые качает, чтобы можно было списать прикосновение на потерю устойчивости.

«В периоды обострений они не дожидаются окончания работы, чтобы только по дороге домой к кому-то прижаться. Фроттеристы не ждут даже окончания поездки. Они выходят из метро, находят подъезд, занимаются в нем мастурбацией, и снова спускаются в подземку за следующей жертвой. Иногда в это время они вообще прекращают появляться на работе. Они это называют „начал кататься“. Фроттеристы опасны, скорее для самих себя. Пока не позвонят с работы жене, она не возьмет его за шкирку и не приведет к врачу. Медик оборвет обострение, он на время затихнет», — уточнил профессор.

Основываясь на богатом опыте излечения подобных пациентов, он сообщил, что обычно это люди тихие, хорошие работники. Впрочем, больших успехов они добиться в карьере не могут, так как голова у них занята совсем другим. Как правило, фроттеристы семейные люди, женятся обычно на серых мышках, и даже иногда занимаются с ними сексом.

Александр Полеев посоветовал, если уж вам не повезло, и вы привлекли внимание такого человека, повернуться к нему и строго посмотреть. Ему, как профессионалу, фроттеристы интересны в качестве некой модели сексуальной девиации, символического обладания, поиска идеала. По его словам, все комплексы возникают в детстве. Не у всех есть потребность в прикосновениях, но для тех, у кого она есть, очевидно недополучение телесных ласк матери. Все это дремлет до появления тестостерона в 13-14 лет. На 90% это люди, которые в подростковом возрасте, сразу после армии или на первом курсе института, переезжают в Москву или Санкт-Петербург из небольшого городка или деревни.

«В метро ни обнаруживают, что вокруг очень много доступных ягодиц. Столичные подростки тоже проходят этот период, но быстро теряют к таким развлечениям интерес. Но для вчерашних провинциалов это нечто удивительное. Поэтому фроттетризм явление характерное только для больших городов. Но и у них где-то к 45 годам это проходит», — подчеркнул эксперт.

Источник фото: Twitter

Он опроверг измышления режиссеров и сценаристов, иногда показывающих в фильмах, что девушка после контакта с фроттеристом получает психологическую травму.

«Можно почувствовать себя обиженной, будет неприятно. Но он же ничего не может сделать. Не может и не хочет, ему нужно другое, прикосновение. От них не беременеют и девственности не лишаются. Бояться надо насильников и педофилов. Впрочем, каждая девушка имеет право на свои психические расстройства», — резюмировал эксперт.

Сексолог еще раз добавил, что, почувствовав прикосновение, нужно обернуться. Можно потребовать, чтобы он перестал, или просто внимательно посмотреть на фроттериста. Как правило, этого бывает достаточно за исключением крайне редких случаев.