Потепление предсказуемо. Льды Антарктиды раскроют ученым свои тайны

Группа ученых из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) добыла образцы древнего льда. По предварительным оценкам, их возраст составляет почти 600 тысяч лет. В ближайшем будущем исследователи надеются получить из нижних слоев ледника более древний материал.

В целом за время экспедиции на озере Восток исследователям удалось добыть порядка 134 метров ледового керна. Однако главная цель полярников залегает на глубине до трех километров. По данным ученых, именно там содержится лед возрастом до миллиона лет.

Директор ААНИИ Александр Макаров объяснил, что ледяные керны помогают ученым воссоздавать температурный режим. Кроме того, с их помощью можно оценивать солнечную и вулканическую активности планеты.

«Мы сможем сделать выводы о биологических, исторических и даже экономических изменениях в жизни нашей цивилизации. Но главное, мы сможем выстроить модели будущих возможных климатических колебаний на планете», — процитировало его РИА «Новости».

Состав воды и взрыв суперновой

Кандидат технологических наук и геолог Станислав Завацки в беседе с «360» отметил, что во льду содержится история всей Земли. Благодаря замерзшей воде ученые, по его словам, могут наблюдать историю вулканов, ледниковых периодов и глобальных потеплений.

«Мы можем узнать состав воздуха, состав воды в разное время, различные катастрофы и катаклизмы, которые могли быть связаны с космосом, например, взрыв суперновой звезды», — объяснил он.

Кроме того, таким образом ученые могут наблюдать и другие невероятные явления. К ним геолог отнес излишнее гамма-излучение из определенной точки космоса.

Древние вирусы и эпохальные открытия

Наиболее полной коллекцией льда, по словам геолога, обладают советские и российские ученые. При этом они вряд ли смогут обнаружить во льдах древние вирусы, считает он.

«Все же идет круговорот жизни в природе. Древние бактерии могут найтись, как, например, в озере Восток. Но, опять же, не бывает ничего такого сильно изолированного на Земле», — объяснил ученый.

Если какие-то бактерии попали во льды, это, по мнению Завацки, указывает на то, что они находились и в других частях земного шара. В связи с этим ученые вряд ли смогут найти «что-то эпохальное». Несмотря на это, геолог считает необходимым продолжать изучение льдов.

Российские ученые надеются завершить бурение древнего льда на станции Восток в Антарктиде уже к марту 2023 года. Полученные сведения помогут им составить карту изменений климата на Земле. Это необходимо для прогнозирования дальнейших природных процессов.

Озеро Восток считается одним из крупнейших на Земле. Его открыли еще в начале XX века на территории Антарктиды. Водоем расположен в районе станции Восток, благодаря которой он и получил свое название.