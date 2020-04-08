Посттравматический коронавирусный синдром. Как врачам не загнать себя в депрессию

Британские профессора обеспокоены психическим состоянием врачей в период пандемии.

Коронавирус в последнее время часто оказывается стрессом не только для больных, но и для врачей, которым приходится работать на износ. Особенно это касается европейских стран, где пациентов с каждым днем становится все больше, а врачей просто не хватает.

Главный врач-реаниматолог больницы Ройал Фри в Лондоне Дэниэл Мартин заявил, что если раньше одна медсестра могла ухаживать за одним пациентов, то теперь на ее долю приходится шесть больных. Больницы заполнены настолько, что приходится по максимуму задействовать всех, вплоть до студентов-стажеров. И это пандемия еще не достигла своего пика.

Ситуация усугубляется тем, что часто лондонские врачи не имеют индивидуальных средств защиты — опять же, масок на всех не хватает. Элисон Питтард, профессор-реаниматолог Университета Лидса заявила, что уже сейчас это чревато массовым посттравматическим расстройством среди медицинских работников. Незащищенность, невозможность помочь всем, неспособность государства обеспечить всех врачей необходимым оборудованием, разрушение привычных условий жизни, неуверенность в будущем — все это крайне негативно сказывается на психике.

Последствия этого уже начинают проявляться: так, например, пару дней назад совершил самоубийство врач футбольного клуба «Реймс» — ранее у него был диагностирован коронавирус. Аналогичный случай произошел в Италии — после положительного результата анализов на коронавирус покончила с собой 34-летняя медсестра. На этой же почве совершили самоубийство польский врач и главная медсестра в украинской больнице.

Казалось бы, врачи точно не должны подвергаться панике — все-таки люди знающие, и уж точно понимают, что коронавирус далеко не всегда смертелен. Но даже профессионалы — в первую очередь люди, а не роботы. И в последнее время у врачей все чаще сдают нервы, что не может не тревожить.

В России пока что не такая критическая ситуация, как в Европе, и все же от подобных срывов не застрахован никто. По словам психолога Евгения Фомина, главная проблема заключается в том, что у врачей сейчас попросту нет времени на то, чтобы заботиться о своем психическом здоровье — нужно спасать других. Именно поэтому доктора являются самыми незащищенными перед психическими заболеваниями людьми, и именно поэтому массовые расстройства могут начать активно проявляться в дальнейшем.

Когда пандемия закончится, уйдет чувство угрозы жизни, люди смогут расслабиться и почувствовать, насколько им плохо и тяжело — вот тогда может массово «накрыть». Евгений Фомин врач-психолог, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук

Так что вполне возможно, после пандемии коронавируса резко возрастет количество пациентов у психологов и психиатров. Поэтому сейчас крайне важна профессиональная солидарность среди врачей. Специальной организации вроде службы психологической помощи для работников МЧС, в обычных больницах нет. Но внутри врачебного сообщества она все же существует — по словам Фомина, медицинские работники объединяются в группы в социальных сетях, по необходимости помогают друг другу, закупают средства защиты.

Есть и другая тенденция: врачи из смежных специальностей активно проходят курсы по изучению инфекционных заболеваний и на волонтерской основе включаются в работу по борьбе с коронавирусом. Так что положение не безнадежно и, может быть, кадрового кризиса, которым страдают европейские страны с небольшим населением, в России удастся избежать.

Пока же медицинским работникам психологи советуют не забывать о собственном здоровье, обязательно говорить о своих переживаниях и тревогах с близкими людьми, при необходимости принимать нужные препараты, а также заниматься спортом. Впрочем, это касается не только врачей, но и всех, кто сегодня испытывает тревогу.