Построили за 15 месяцев. В Генуе открывается новый мост вместо рухнувшего в 2018 «Моранди»

Менее чем за два года в Генуе построили замену мосту «Моранди». Он был разрушен в 2018 году и привел к гибели 43 человек. Сроки готовности новой конструкции стали рекордными для Италии, где на такие сооружения обычно уходит около десяти лет.

Строительство нового моста «Сан-Джорджио» заняло 15 месяцев и обошлось в 202 миллиона евро. По словам мэра Генуи и комиссара по реконструкции Марко Буччи, оно было сделано по «правильной цене и правильному пути».

Как передает Euronews, это большое достижение для Италии. Обычно для большинства строительных работ стоимостью выше 100 миллионов евро требуется около 14 лет. Большая часть этого времени — от семи до восьми лет — уходит на выбор строительной компании, в то время как остальные два года тратятся на фактическое строительство.

Новый мост спроектировал известный архитектор Ренцо Пиано. Мост «Сан-Джорджо» имеет 18 опорных опор, на строительство которых обычно требуется два месяца. Для ускорения процесса около тысячи рабочих выполняли работы круглосуточно. Для сравнения виадук на шоссе Милле во Франции был построен через три года после трехлетнего тендера.

В июле мост проверяли на прочность с помощью фур весом 44 тонн каждая. С 5 августа виадук станет доступен для движения автомобилей.

Разрушение «Моранди»

Предыдуший мост был открыт в 1967 году. Он был спроектирован Рикардо Моранди и считался подвигом итальянской архитектуры. В нем использовалась инновационная техника для укладки стальных опор в бетон. Мост пересекал реку Полцевера в центре города и создавал важный участок системы автомобильных дорог, соединяющий Францию ​​и Италию.

Сильный шторм охватил Геную 14 августа 2018 года. В 11:36 утра железобетонный трос на мосту сломался и обрушился, унеся с собой опорную башню и участок моста длиной 210 метров. Транспортные средства каскадом летели вниз. Под водой оказались более 30 автомобилей и грузовиков. Многоквартирные дома внизу были разрушены. Эта трагедия унесла с собой жизни 43 человек. Из них четверо были детьми.

Как пишет «Би-би-си», трещины в бетоне означали, что сталь внутри моста начала корродировать вскоре после строительства. К концу 1990-х годов ущерб был настолько серьезным, что компания Autostrade per l’Italia, управляющая большинством итальянских автомагистралей, начала восстанавливать его. Однако, работа не была сделана до конца и серийное пренебрежение привело к неизбежной катастрофе.

Следствие по факту обрушения моста продолжается.

После того, как подземный тоннель к северо-западу от Генуи был частично разрушен в прошлом году, министерство транспорта Италии распорядилось провести тщательную проверку путепроводов и мостов в регионе. Почти у всех были проблемы с безопасностью, и их пришлось ремонтировать, сообщает The New York Times.

Жизнь остановилась без моста

Разрушение моста повлияло на жизнь всех людей в Генуи. Город расположен между горами и морем на северо-западе Италии, что делает его труднодоступным и еще более сложным для навигации. Например, поездка на скоростном поезде из Рима до Генуи занимает пять часов. Это почти вдвое больше, чем из Рима в Милан, который находится всего в 40 милях дальше к северу.

Когда мост разрушился, город потерял быструю связь между востоком и западом. Это парализовало жизнь и опустошило бизнес. Сегодня многие в Генуе по-прежнему страдают и жалуются, что нового моста будет недостаточно, чтобы преодолеть отсутствие широкого долгосрочного видения по возрождению своего города.

Радуга появилась во время церемонии почтения памяти жертв обрушения моста в Генуе, Италия, два года назад и ознаменовала открытие нового моста. 43 человека погибли в августе 2018 года, когда рухнула часть старого моста.

«Я потерял 50 процентов своего бизнеса в результате краха; мои пациенты, которые жили через мост, уже не могли попасть сюда», — сказал ветеринар Фабио Бертольди The New York Times.

По словам Эгле Поссетти, люди в городе рады новому мосту, построенному так быстро, и техническому обслуживанию на автомагистралях, но все это также оставляет горькое чувство. Если бы это было сделано раньше, то люди могли бы быть живы.