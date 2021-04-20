Пострадают туристы? Политологи назвали возможные последствия конфликта Чехии и России

Отношения между Россией и Чехией обострились за две недели. После высылки дипломатов Прага планирует ввести и другие меры против России «по принципу взаимности». После этого может усложниться въезд в европейскую страну.

Российско-чешские отношения обострились за последнюю неделю. Сначала власти Чехии заявили, что российские спецслужбы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, после чего из страны выслали 18 дипломатов. Россия в свою очередь вызвала в МИД посла Чехии и объявила ему, что 20 сотрудников посольства объявлены персонами нон грата, у них было 24 часа для того, чтобы покинуть страну.

После этого правительство Чехии исключило Росатом из списка кандидатов для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Госкорпорция назвала это решение нерыночным и политически ангажированным.

В ответ на действия Праги в России призвали запретить чешское пиво. Член общественной палаты и глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что в нынешней обстановке можно запретить поставки пива из Чехии.

Последствия обострения отношений

Напряженные отношения могут негативно сказаться как на одном, так и на другом государстве. По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, последствия для Чехии во многом будут зависеть от решения Москвы отвернуться от чешского рынка.

На данный момент у нас отрицательное сальдо торгового баланса. Мы покупаем у них больше, чем они у нас Василий Колташов.

Он отметил, что из Чехии в Россию поставляют машинное оборудование, транспортные средства, обувь и текстиль. Чтобы отойти от их рынка, мы можем только начать сами производить эти товары. Эксперт также отметил, что одно из возможных действий Москвы против Праги может быть запрет россиянам ездить в Чехию.

Проектов, которые две страны развивали совместно, оказалось не так много. Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношения РАН Ирина Кобринская отметила, что общими сферами для двух стран были туризм и недвижимость, а также программы с Карловым университетом.

По словам специалиста, въезд в страну после окончания пандемии может усложниться.

«Они вряд ли устроят американскую систему выдачи виз, но людей туда ездить будет явно меньше», — добавила Кобринская.

Пропорциональные меры

Чехия не исключает, что введет и другие меры «по принципу взаимности» против России в качестве ответа на высылку чешских дипломатов. Специалисты предположили, что в качестве ответных мер возможны санкции на некоторые поставки и ограничение деятельности компаний. По мнению Ирины Кобринской, санкции могут наложить на поставки энергоносителей, но моментально Чехия не сможет отказаться от экспорта из России.

В свою очередь Василий Колташов заявил, что под пропорциональными мерами Прага могла иметь в виду высылку российских представителей и ограничение деятельности компаний в стране. Он также отметил, что правительство Чехии может ограничить поставку изделий из металла и сложных продуктов.

По мнению эксперта, сейчас руководство Чехии полностью марионеточное и действует враждебно по отношению к России. Он также отметил, что многие жители Чехии не интересуются действиями своего правительства, но именно они должны понимать, что рушить экономические отношения с Россией неправильно.