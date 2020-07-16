Постоянные домогательства в армии США. Убийство американки Ванессы Гиллен вызвало волну шокирующих признаний

После убийства 20-летней военнослужащей Ванессы Гиллен в США заговорили о домогательствах в армии. Многие женщины выступили с заявлениями о том, что подвергались насилию во время службы. Начальство им не помогало, а за доносы могло разрушить карьеру.

Дело Ванессы Гиллен

Ванесса исчезла с военной базы Форт-Худ 22 апреля. Ее искали более сотни людей на протяжении двух месяцев. Тело девушки обнаружили в конце июня, а 1 июля подозреваемым в ее убийстве стал солдат Аарон Робинсон. Когда его попытались арестовать, он покончил жизнь самоубийством.

Предполагается, что он забил Гиллен до смерти молотком в оружейной комнате. После этого он попросил свою девушку Сесили Агилар помочь похоронить останки Гиллен. Перед этим они пытались сжечь ее тело. Агилар предъявили обвинения в заговоре с целью подделки улик.

Аарон Робинсон и Сесили Агилар

Многие вопросы о событиях того дня пока остаются без ответов. Известно, что Ванесса рассказала семье и друзьям, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны двух разных солдат. Оба были выше нее по должности, и одним из них был Робинсон. Она не сообщала официально об этом, боясь мести, передает The Guardian.

Адвокат семьи Гиллен полагает, что Ванесса рассказала Робинсону о том, что собирается доложить на него. Из-за этого он мог ее избить. Возможно, если бы девушка чувствовала больше уверенности в системе, то она сделала бы донос раньше и осталась жива.

Все эти участники были найдены мертвыми только в этом году. Все размещены в Форт-Худе, и пока только один арест.

Закрыть Форт-Худ

Семья Гиллен продолжает требовать закрытия базы Форт-Худ, а также расследовать ее в Конгрессе. Они также просят принять новый закон о создании независимого агентства для солдат, чтобы сообщать о сексуальных домогательствах и насилии.

Более 4000 ветеранов и действующих военнослужащих подписали петицию в поддержку призывов семьи. Петиция также требует немедленного снятия с должности и полной замены цепи командования Гиллен вплоть до командующего генерала в Форт-Худе. Помимо этого они просят бойкотировать призыв в армию до тех пор, пока не будет решена проблема системного изнасилования.

Мы большинство, а не меньшинство. Закройте Форт-Худ.

Сейчас Армия США собирает гражданскую контрольную группу консультантов для проверки «командного климата и культуры» в Форт-Худе. Расследуют также заявления о том, что Гиллен подвергалась домогательствам и то, как поддерживают и помогают тем, кто сообщает о подобных случаях.

Согласно Тhе Guаrdiаn, в прошлом Форт-Худ уже подвергался критике за неспособность защитить солдат.

В ходе поисков тела Гиллен следователи также обнаружили останки другого пропавшего солдата Форт-Худ рядового Грегори Моралеса. Он исчез в августе прошлого года. Его дело относится к одному из нескольких нераскрытых смертей и исчезновений на базе.

Армейский #Metoo

По данным Управления по предотвращению и реагированию на сексуальные домогательства при министерстве обороны, каждый третий военнослужащий в США сообщает о домогательствах. В прошлом году действующими военнослужащими было подано 6236 заявлений.

Мне только исполнилось 20. Я даже не закончила обучение, когда на меня напали. Я сообщила. Он признался, и 4 других женщины вышли с признаниями. Он был оправдан. Два члена жюри E8 смеялись мне в лицо после вынесения вердикта «не виновен». Он получил повышение по службе. Я получила ПТСР.

Сообщения о сексуальном насилии в армии увеличились на 3% в 2019 году. Количество нападений с 2016 по 2018 год увеличилось на 38%. Из женщин, сообщивших о домогательствах, 59% подвергались им со стороны кого-то более высокого ранга, чем они. А 24% подверглись нападению со стороны кого-то из их цепочки командования. Об этом пишет USA Today.

В 1995 году меня накачали наркотиками, изнасиловали и подвергли содомии в NNPTC в Орландо. Когда я пошла, чтобы сообщить об этом, мне сказали, что я буду бесчестно уволена за подачу ложного сообщения, и меня обвинят в супружеской измене, потому что мой насильник был женат.

При этом больше всего домогательствам подвергаются женщины в возрасте от 17 до 24 лет.

История Ванессы Гиллен побудила людей не только выйти на митинги в крупных городах США, но и поделиться собственным опытом столкновения с насилием. Под хэштегом #IamVanessaGuillen пользователи призывают к справедливости для Гиллен и рассказывают о своих травмах.

«Я думаю, что хэштег #IamVanessaGuillen — это действительно первый случай, когда военнослужащие мужчины и женщины почувствовали себя способными высказаться. Военные еще не имели своего движения #MeToo до сих пор», — сказал полковник Дон Кристенсен USA Today.

В 2017 году я служила за границей, а через 3 месяца я подверглась сексуальному насилию со стороны летчика. В 2019 году я была накачена и изнасилована еще одним товарищем-летчиком. Когда я сообщила об этом, мое руководство дало понять, что они не верят мне. Эти летчики все еще на службе.

Многие рассказывают, что были изнасилованы вышестоящим лицами. Другие говорят, что их спаивали, подвергали действию наркотиков и насиловали в собственных койках по ночам. Некоторые были молоды, другие только закончили обучение. Третьи подвергались угрозам о разрушении военной карьеры при попытке доноса.

Я была на службе в качестве реактивного механика. Мужчины, которые подвергли меня сексуальному насилию, сегодня все еще служат в форме. СТАТИСТИЧЕСКИ вы, скорее всего, будете изнасилованы кем-то в той же форме, что и вы, чем застрелены врагом. Прочитайте это снова.

Согласно статистике, треть из тех, кто сообщал о нападениях, уходили со службы в течение семи месяцев.

Мне было 22. Я никогда не сообщала об этом из-за страха обратной реакции. Зачем мне было это делать, когда все, что они сделали для другой девушки, сообщившей о насилии от другого человека, это спросили, не спровоцировала ли она его?

Закон не работает

Военная юстиция нуждается в реформе. Последние попытки это сделать не дали никаких результатов, и роль командиров в судебных разбирательствах по сексуальную насилию осталась прежней.

В 2013 году сенатор Кирстен Гиллибранд предложила закон, предоставляющий независимым военным прокурорам контроль над делами о сексуальных домогательствах. Тогда сообщи солдат о насилии, этим делом бы занималось не его непосредственное начальство, а сторонние люди. Это бы помогло проблеме, поскольку часто начальство может быть предвзято, а еще чаще оно и было насильником.

Сцена перед мэрией в Лос-Анджелесе сегодня. Вы можете почувствовать силу решимости людей, которые укрепляется объединением вместе. Темнокожие и смуглые объединяются в решительном протесте, чтобы добиться справедливости и сказать никогда больше.

Изначально закон получил двухпартийную поддержку, но Гиллибранд встретила сопротивление со стороны своей собственной партии. Тогдашний сенатор Клэр МакКаскилл предложила свое законодательство. Оно оставило большую часть реформ, но сохранило власть в рамках начальства, опираясь на традиции.

Как передает The Guardian, это сильно мешает освещению проблем в мире военнослужащих. Люди, сообщающие о сексуальных домогательствах или нападениях, подвергаются риску разрушения карьеры. В 2018 году 64% опрошенных военнослужащих заявили, что подвергались преследованиям за сообщение о нападении.