Постоянную изжогу назвали признаком рака. Как понять, что уже пора беспокоиться

Доктор Мясников предупредил, что регулярное ощущение изжоги может означать развитие онкологических заболеваний. Неприятное чувство жжения может быть свидетельством целого букета заболеваний. По словам члена Российского общества терапевтов Зухры Алиевой, это и гастрит, и язва, и другие жуткие болезни.

На днях Александр Мясников предупредил о смертельной опасности изжоги. По его словам, если человек регулярно ощущает изжогу на протяжении нескольких лет, не исключено, что у него онкологические заболевания. Например, если в течение пяти лет человек регулярно чувствует изжогу, может развиться синдром «пищевода Барретта». Это состояние считается предраковым.

Член Российского общества терапевтов Зухра Алиева сказала «Аргументам и фактам», что с изжогой связаны многие заболевания, в том числе гастрит, язвенное поражение желудка и 12-перстной кишки, хронический холецистит, панкреатит, рефлюксная гастроэзофагеальная болезнь, дисфункция желчных путей и другие.

Изжога — действительно опасное явление, и если вы часто чувствуете жжение в груди, то это не случайность, а проблема. Она убила 31-летнего британца, который пожаловался на жжение в груди и умер через 20 минут.

Частота изжоги

Гастроэнтеролог Медицинского центра Елены Малышевой Юрий Покровский в беседе с «360» отметил, что если изжога беспокоит регулярно, это в первую очередь связано с патологией проксимальных отделов желудочно-кишечного тракта. То есть это может быть гастрит и, как следствие, рефлюксная болезнь. Ее суть в том, что переход между пищеводом и желудком смыкается неполностью и часть содержимого из желудка забрасывается в пищевод. И если слизистая желудка может выдержать почти все что угодно, то слизистая пищевода данной агрессии противостоять не может. В результате раздражения появляется ощущение жжения или изжоги.

Понять, есть у вас заболевание или нет, просто. На это уйдет примерно две недели.

Если за две недели у вас при приеме любой пищи данная ситуация появилась и прошла, о случае можно забыть. <…> А если все повторяется, то уже можно говорить, что это ситуация не очень хорошая. Она требует либо обследования, либо лечения Юрий Покровский.

Покровский подчеркнул, что изжога бывает и при опухолях кардиального отдела желудка. Это также требует обследования и внимания.

В любом случае после похода к врачу и диагностирования проблемы нужно обратить внимание на образ жизни. Чтобы не усугублять ситуацию, нужно категорически отказаться от курения, уменьшить употребление кофе и продуктов, содержащих кофеин. Нужно также меньше есть лука, мяса, меньше пить газировку. Может помочь изменение угла наклона подушки на кровати: необходимо на 15% градусов приподнять ее.

Что приводит к изжоге

По словам Покровского, к изжоге могут приводить интенсивные физические нагрузки. Например, если вы занимаетесь тяжелой атлетикой и подобными «тяжелыми» видами спорта.

Конечно, питание играет большую роль. Однако здесь сказать о конкретной еде, которая вызывает изжогу, нельзя. Это индивидуальные особенности организма. Есть только одно правило: усугубляют ситуацию содержащие кислоту и кофеин продукты. Например, это козий сыр, бобы, инжир, кедровые орехи, фасоль, цукини. Коровье молоко является слабо окисляющим продуктом.

Поспособствовать изжоге могут кофе, кола, острая, жареная, соленая пища, пища с плохой термической обработкой, кисломолочные продукты, алкоголь, лимоны, чеснок, пряности.

Если съесть три килограмма апельсинов, у вас тоже может быть изжога. А от одного все будет в порядке. Другими словами, нужно придерживаться баланса.

Изжоги нет, проблема есть

Гастроэнтеролог центральной дирекции здравоохранения РЖД Нурия Дианова в разговоре с «360» объяснила, что регулярная изжога — это не норма. Бывают единичные случаи переедания, когда она появляется. Однако при постоянном дискомфорте следует задуматься о своем здоровье.

Изжога — основной симптом наличия рефлюксной болезни. Она ощущается чувством жжения за грудиной, иногда в ротоглотке, по ходу пищевода. <…> Интерпретации изжоги и заброса [кислоты в пищевод] у каждого пациента свои. Рефлюксная болезнь не бывает отдельно от гастрита Нурия Дианова.

Дианова рассказала, что бывали случаи, когда человека редко мучила изжога, но при обследовании открывался эзофагит продвинутой стадии. Но тут нужно смотреть на другие проблемы с организмом, например на лишний вес. Полным людям рекомендуется сделать гастроскопию, чтобы убедиться, что проблем нет.

Заниматься самолечением при частой изжоге не стоит. В качестве смягчающих средств можно использовать антациды («Гастал», «Фосфалюгель» и другие), принимая их строго по инструкции. Обычно это одна таблетка через час после еды. Но их нельзя принимать больше четырех раз в день.