Постковидный синдром поразил детей. Врач назвал способы защиты

Коронавирус поражает не только взрослых, но и детей. Несмотря на то, что юные пациенты переносят инфекцию в легкой форме, около трети из них сталкиваются с постковидными осложнениями. Возбудитель оставляет опасные следы, которые сказываются на работе внутренних органов и иммунной системы. Детей от коронавируса не вакцинируют, но есть и другие способы защиты.

Детские группы

Основная доля зараженных коронавирусом среди несовершеннолетних приходится на подростков 14–17 лет. В летние каникулы они особенно активны и продолжают встречаться в крупных компаниях. Дети помладше летом более разобщены, поэтому заболеваний среди них меньше. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Рассказывая о постковидном синдроме у детей, он отметил, что высокие риски осложнений у юных пациентов с избыточной массой тела.

«В 30% случаев у них могут развиться осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт», — сказал он РИА «Новости».

При этом заболевание у несовершеннолетних чаще всего протекает в легкой форме. В больницу могут попасть только дети с хроническими заболеваниями.

Факторы риска

Заражение коронавирусом может привести к четырем основным осложнениям. Это самые опасные последствия как для детей, так и для взрослых, рассказал «360» врач общей практики и невролог Павел Хорошев.

На первое место он поставил нарушение свертываемости крови. Это происходит из-за особенного взаимодействия коронавируса и тромбоцитов. Такое нарушение может привести к закупорке сосудов.

«Множественный тромбоз в кровеносном русле ведет к множественным инфарктам тканей. Поражение может быть в любом органе: от глаза или мозга до инфаркта кожи», — рассказал Павел Хорошев.

Второе осложнение — поражение клеток головного мозга. Все знают, что коронавирус проникает в органы обоняния, но оттуда теоретически он может поразить нейроны головного мозга. Еще один орган, который находится под угрозой проникнувшего возбудителя, — легкие. Обширное поражение органов дыхания приведет к нехватке кислорода, который необходим организму. Все это вызывает последующие осложнения, которые могут стать летальными.

«Наконец, вирус может вызывать патологическую реакцию иммунной системы, связанную с особенностями ее функционирования. Гиперреакция иммунных клеток, что может привести к такому явлению, которое в медицинской литературе известно как цитокиновый шторм (реакция иммунной системы, когда клетки атакуют все ткани организма — прим. ред.), что может привести к обрушению деятельности иммунной системы», — подвел итог Павел Хорошев.

Защита детей

Уберечь ребенка после заражения коронавирусом родители могут, следуя простым правилам. Прежде всего необходим респиратор, который наденет юный пациент. Одной маски недостаточно, чтобы возбудитель не поразил взрослых.

По возможности родителям нужно мониторить, с кем общается их ребенок, чтобы не допустить повторного заражения от инфицированных людей. Также важно приучить детей к тщательной гигиене рук.

После заражения и выздоровления ребенок должен пить достаточное количество воды. Это обеспечит хорошую текучесть крови и снизит риски образования тромбов.

«В зависимости от возраста ребенка нужно посмотреть, сколько ему жидкости нужно в день, следить за тем, чтобы он следовал этому правилу всегда. Нужны хорошее питание, витамины и минералы. Приучить к правильному образу жизни», — перечислил Павел Хорошев.

По словам эксперта, это все, что на сегодняшний день родители могут сделать, чтобы уберечь ребенка от осложнений после перенесенной инфекции.