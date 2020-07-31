Посткарантинное 1 сентября. Как подготовить ребенка к школе

Первый день учебного года традиционно связан с волнениями, но в этом году он будет еще более особенным. Многие российские дети не ходили в школу уже полгода и успели отвыкнуть от нее. Учебные заведения тоже готовятся к приему школьников по-новому.

Несмотря на эпидемию коронавируса, в России решили начать новый учебный год вполне традиционно — со школьных линеек. Чтобы это стало возможно, руководство учебных заведений должно обеспечить меры безопасности, да и вообще, окончательно формат мероприятия определят позже, исходя из эпидемической ситуации.

Каждый регион самостоятельно решает, в какой форме начинать учебный год — очной или дистанционной. Так, в Москве рассчитывают 1 сентября открыть школы в нормальном режиме, но допускают, что потом придется вернуться на удаленку.

Как помочь детям вернуться к учебе

Август, а особенно его конец, всегда напряженный период для детей, ведь он означает окончание каникул. А в этом году школьники это особенно почувствуют.

В первую очередь психологи советуют оградить ребенка от тревог и «взрослых разговоров». Вот уже несколько месяцев дети слушают новости и беседы о пандемии и ее угрозах. Так что перспектива пойти в школу может вызвать страх.

«Если родители тревожатся, а ребенок постоянно слышит разговоры взрослых о том, что же теперь будет, ребенку становится очень страшно, и все эти страхи взрослых моментально оседают в детской голове. Потом довольно сложно от этого избавиться», — отметила психолог-консультант центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова.

По ее мнению, из-за карантина у детей, особенно младших классов, в голове неразбериха и паника, поэтому родителям самим стоит перестать паниковать.

Второй совет для родителей — заверить ребенка в том, что, как бы ни складывалась ситуация, он будет услышан. Между подростками циркулируют свои страшилки. Родителям следует разговорить ребенка, заверить его, что все можно обсудить и наладить.

В августе стоит вести разговоры о жизни, о том, что мы должны быть как крепость, что мы одна семья, что поможем и поддержим Наталья Панфилова.

О мотивации

Третий момент, который стоит учесть родителям, — обеспечение детей мотивацией. Дело в том, что часто школьникам объясняют, что им нужно ходить на уроки, чтобы их не наказали. Вместо этого взрослые должны говорить о будущих перспективах.

«Когда школьник собирается в школу, нужно его мотивировать положительно. Объяснять, чего он достигнет в результате учебы, зачем ему вообще нужна эта учеба, обрисовать цели, которые он сможет достичь, то есть поступить в лучший университет, где ему будет интересно, получить работу мечты, зарабатывать деньги, иметь то, что ему захочется в будущем», — отметил психолог Евгений Фомин.

Пока же многие, и в школе тоже, придерживаются прусской системы воспитания, которая характеризуется авторитарностью и подавлением. Ребенок же заслуживает индивидуального подхода.

Люди боятся совершать ошибки. Нужно избавить школьника от страха совершать ошибки. Давать положительную мощную мотивацию, давать поддержку Евгений Фомин.

Психолог уверен, что мотивация и поддержка пробудят у детей энергию и интерес к развитию.