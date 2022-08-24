«Поставить НАТО за границы Польши». Как Россия должна ответить на угрозы Прибалтики

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Калининград станет самым уязвимым регионом России. Как утверждает глава ведомства, тогда не Сувалкский коридор будут называть «узким местом» Североатлантического альянса, а Калининградская область станет таковой для России. Латвийский журналист Вадим Авва специально для «360» рассказал о возможных сценариях развития событий в регионе при сохранении нынешнего политического курса НАТО.

Далее — прямая речь.

Прибалтику насыщают оружием

Прибалтика становится второй точкой, где Соединенные Штаты раскачивают ситуацию на периметре российской и белорусской границ. С 5 сентября по 9 октября по всей Латвии пройдут военные учения Namejs 2022, на которые привезут технику. Вообще, техникой и оружием Прибалтика насыщается. Что дальше? Непонятно, оставят ли эту технику в регионе или продолжится ее интеграция на Украину вместе с военными из стран Балтии и НАТО.

Мы понимаем, что риторика литовского министра легитимизирует конкретную военную агрессию против России. И здесь не столь важно, говорим мы о Калининграде, всей нашей стране вообще или Белоруссии — союзнике. Поэтому, думаю, к подобным угрозам следует относиться серьезно.

«Фактически вступление в альянс уже состоялось»

Неважно, когда Финляндия и Швеция смогут вступить в Североатлантический альянс, поскольку их армии выстроены по натовскому образцу, все взаимодействие там отлажено соответствующе. Осталась формальная приманка, которой могут долго играть в Хельсинки и Стокгольме, используя эту карту во внутриполитической ситуации.

Мы с точки зрения своей оборонительной концепции должны считать их членами НАТО. В плане безопасности формальное решение вопроса для Москвы ничего не меняет Вадим Авва Латвийский журналист.

Как ответит Москва

Россия должна победить в украинском конфликте и поставить НАТО за границы Польши. Я вас уверяю, тогда, словно по мановению волшебной палочки, сменится настроение и в Прибалтике, и в Финляндии, и в Швеции. Скандинавы вспомнят о своем статусе нейтральных государств. Изменится геополитический расклад, и это приструнит прибалтийских шавок.

Это же безумие, чем они сегодня занимаются: снос мемориала в Риге, аресты людей, которые выходят и говорят: «Наше мнение не такое, пожалуйста, не игнорируйте нас». В ответ президент Латвии заявил, что надо разобраться с этим.

Я не военный и не могу давать советов. Но объективно: чем дольше на Украине будут происходить боевые действия, тем больше русское население Прибалтики, оставленное в заложниках, продолжат подвергать унижению, вплоть до возможного физического интернирования. Мы не можем всего этого исключать, так что нужно оставлять калитку открытой для этих людей.