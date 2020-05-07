«Поставим массовый рекорд по ношению масок!» Знаменитости обратились к россиянам

Маска — средство защиты, которое теперь появилось у каждого человека. С 12 числа носить их станет обязательно для жителей Москвы и Московской области. Но незачем ждать несколько дней — надевать маски и быть здоровыми нужно уже сейчас. Российские звезды первыми показали пример. Митя Фомин нашел неожиданный плюс в маске — так проще знакомиться с девушками. А Евгений Петросян не растерялся и придумал «масочный» анекдот.

«Друзья, не забывайте носить маски — это необходимо. И поздравляю вас с наступающим праздником, днем Великой Победы. Счастья вам, удачи, здоровья и ясных дней!», — пожелал Олег Газманов.

В будущем маски останутся общим воспоминанием, а пока же помогут защитить себя и окружающих. Так считает артист Владимир Винокур.

«Призываю вас — все-таки носите маски. Даже не ради себя. Ради своих близких, ради детей. Выдержим, это время пройдет, и мы еще будем улыбаться, что мы все в масках, как в Новый год на карнавале. А сегодня, очень вас прошу, носите маски», — обратился к россиянам артист Владимир Винокур.

«Сейчас очень важно носить маски, поэтому, куда бы вы ни шли: гулять с собакой, в магазин или в аптеку — пожалуйста, надевайте маски. Неважно, какая она у вас, марлевая, тканевая или вы сшили ее сами. Она защитит вас и окружающих», — сказала юная актриса Виталия Корниенко.

Певец Митя Фомин увидел в масках необычный плюс. Он предложил делать их именными, так будет проще знакомиться с «интересными людьми».

«Удобнее определять человека и сразу можно обращаться к нему по имени. Так что, кроме защитной функции, в ней есть и информативный смысл. Носите маску. В этом случае будет проще знакомиться с девушками, да и просто с интересными людьми. Всем здоровья, удачи, всем скорейшего выхода из этого затянувшегося карантина. Ждите мою новую песню скоро», — сказал Фомин.

Любимый многими юморист Евгений Петросян даже во время карантина из-за коронавируса не удержался от шутки.

«Муж пришел в магазин и шлет СМС жене: „Я, как ты велела, пришел в магазин в маске, но от меня все шарахаются“. Жена подумала: „Так вот, как она, голубушка, работает здорово“. Но все-таки она работает, друзья мои. Лучше беречься и ходить вот таким красивым», — сказал Петросян.

Жительница Подмосковья, эстрадная исполнительница Илона Броневицкая рассказала, что в ее поселке Новодрожжино жертвой COVID-19 стал молодой отец четверых детей. Семья осталась без кормильца, малыши стали сиротами.

«Очень много умирает медицинских работников. Ну скажите пожалуйста, разве стоят эти отданные жизни нашей, какой-то порой неоправданной легкомысленной удали? Давайте будем дисциплинированными и благоразумными. Эта простая мера может спасти человеческую жизнь. Давайте носить медицинские маски», — попросила Броневицкая.

«Дорогие друзья! Я — одиннадцатикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. И сегодня у нас в стране такая ситуация, что, кажется, мы идем на рекорд. Давайте поставим массовый рекорд по ношению масок!» — призвал спортсмен и актер Александр Муромский.

Телеведущая Ксения Бородина одобряет введение масочного режима. Посещая общественные места, она обязательно надевает не только это средство защиты, но и использует перчатки и очки для защиты слизистой глаз. Однако ей встречаются люди, не соблюдающие рекомендации властей и медиков.

«Поэтому, если сейчас введут эту историю [ношение масок], как обязательную, это будет, на мой взгляд, очень правильно. Единственный момент, который тоже немаловажен, чтобы эти маски были в доступе <…> по приемлемой цене. Хотелось бы, чтобы позаботились о гражданах. Чтобы могли купить их и, тем самым, обезопасить себя и окружающих», — пояснила Бородина.

«Я, выходя на улицу надеваю маску, независимо от того, дорогая она или дешевая. Надевайте маску и будьте здоровы. Это [средство защиты] — главное для нашего здоровья!» — подчеркнула чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина.

Актер Владислав Котлярский попросил не забывать о масках при посещении людных мест, поскольку многие заразившиеся даже не подозревают о своей болезни.

«Выходя в какое-то место, где есть люди, пожалуйста, надевайте маску. Согласно статистике, приблизительно 50% людей болеют бессимптомно. Тем не менее вы можете быть источником заражения для других. Поэтому, пожалуйста, не забывайте ее надевать», — призвал артист.

Дрессировщик из Истры Михаил Зарецкий попросил граждан не пренебрегать советами врачей.

«Я уверен, что скоро все это закончится. Мы все это снимем и будем жить нормальной жизнью. А пока давайте прислушаемся и немножко походим в этих масках. Даже полосатые тигры вас об этом просят», — подчеркнул дрессировщик.