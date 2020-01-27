Города — это люди

Экология Екатеринбурга ничуть не хуже, чем у Москвы или других больших городов, потому что везде работают фабрики, заводы, ездят машины — все это отравляет воздух. Об этом «360» заявил драматург и художественный руководитель «Коляда-Театра» Николай Коляда.

При этом он отметил, что если отъехать от Екатеринбурга на 50 километров, то можно попасть в настоящую сказку.

«У меня дача в селе Логиново. Там такая красота. И грибы, и ягоды, и речки. Никакой отравы там нет. Это как в Москве, отъехать подальше от города и будет все замечательно. Мы живем в мегаполисах», — отметил драматург.

По его словам, Екатеринбург приходится по душе всем, кто приезжает в город. В этом заслуга мэра Аркадия Чернецкого, который в 1990-е годы построил в городе множество красивых зданий.

«Когда ко мне приезжают друзья из-за границы, а я их встречаю, а потом везу по городу, то все говорят, что это настоящий Чикаго», — отметил Николай Коляда.

Он подчеркнул, что лучше родного воздуха для жителя Урала нет ничего. В качестве примера он рассказал историю о своем приятеле. Мужчина прилетел на отпуск в Египет и в первый же день покрылся сыпью.

«Две недели в номере сидел. Моря не видел. Полетел назад. Приземляется самолет в Кольцово. Он вышел, вдохнул воздух наш уральский — вся сыпь тут же исчезла», — поделился Николай Коляда.

Он отметил, что люди на Урале проще, честнее, искреннее, чем в других городах. И поэтому каждому дороги его родные места.

«Познер родился в Париже и там ему хорошо, а нам хорошо здесь», — подытожил он.

Самое грязное место

В Челябинской области есть одно страшное место — Карабаш. Город, где работает медно перерабатывающий комбинат. Об этом «360» рассказал уроженец Магнитогорска, актер и капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко. Он пояснил, что это место считалось самым грязным на планете, поэтому в словах Познера есть доля правды.

«Когда ты проезжаешь этот город тебе становится жутко. Растительности там не существует, потому что когда пары переработанной меди поднимаются вверх их прибивает к земле дождем и падает в виде кислоты на землю. В итоге все живое вокруг полностью уничтожено», — рассказал артист.

Он попросил представить себе деревянные дома, которые покосились от падающей с неба кислоты. Никакой зелени вокруг. А над городом стоит гора с огромным крестом наверху.

«Ощущение, что ты находишься в каком-то фильме ужасов. Но такое место в нашей области только одно», — сказал Сергей Писаренко.

Панорама Карабаша. Источник фото: Wikipedia

Родной Магнитогорск Сергей Писаренко назвал сердцем Урала с самыми красивыми местами и горнолыжными трассами. По его словам, вообще под Челябинском и Екатеринбургом прекрасные леса и горы. И экология там отличная.

Правобережный район Магнитогорска. Источник фото: Wikipedia

«Я до сих пор за медом езжу на Урал к родителям. Травы полезные — все есть. Но, к сожалению, есть Карабаш», — напомнил он.

Гора в Карабаше, облысевшая от выбросов завода. Источник фото: Wikipedia

На вопрос о том, правильно ли поступил Познер, что, сидя в Москве рассуждает о городах Урала, артист ответил, что об этих городах надо помнить и думать постоянно. Особенно жителям Москвы.

«Это важно для людей на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Севере. Как только мы вспоминаем о них и помогаем. Все самое прекрасное всегда в столице, но Россия большая и она живет даже таких городах как Карабаш», — пояснил он свою мысль Сергей Писаренко.