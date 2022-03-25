Посольства РФ в мире массово подвергаются нападениям. Вот почему это происходит

Следственный комитет РФ будет расследовать нападения на российские дипломатические объекты в Чехии, Нидерландах, Польше, Франции, Литве, Ирландии и Эстонии. Специалисты уверены, что подобные ЧП — нарушение Венской конвенции и виновные в этом должны понести наказание.

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Следственный комитет России направит запросы в компетентные органы семи стран, где произошли нападения на российские дипломатические представительства. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК Александр Бастрыкин. Он пояснил, что речь идет о нападениях на дипмиссии в Нидерландах, Ирландии, Чехии, Литве, Польше, Франции, Эстонии.

«Все эти данные мы также фиксируем в рамках уголовных дел и в дальнейшем направим запросы о правовой помощи в компетентные органы этих стран. <...> Но есть предчувствие, что их цивилизованность имеет очень ограниченные рамки, они сейчас это ярко демонстрируют, желая видеть складывающуюся ситуацию односторонне и явно предвзято», — добавил Бастрыкин.

Сорванный флаг

В эстонском городе Тарту 19 марта неизвестные сорвали российский флаг со здания, где находится диппредставительство России. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. Случай назвали надругательством над государственным символом страны и следствием антироссийской кампании, которую развязал Запад. Ее подхватила и Эстония.

Подобные действия в российском посольстве оценили как следствие пренебрежительного отношения эстонских властей к обязательствам, «вытекающим из Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

Бутылка с горючим

Пострадало и представительство Россотрудничества в Париже. В здание в ночь на 7 марта бросили бутылку с горючей жидкостью. Предмет попал в забор, поэтому жертв удалось избежать. Момент совершения преступления зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

«По данным, озвученным МИД России, сегодня во Франции было совершено нападение на представительство Россотрудничества. Неизвестные бросили бутылку с горючей жидкостью в здание Русского дома», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Столкновение с воротами

Не обошла волна русофобии и Ирландию. В начале марта в Дублине грузовик протаранил ворота посольства России, отметили в СК. Причем это произошло в присутствии ирландских правоохранителей. Они стояли рядом и бездействовали.

Избиение секретаря

Подобное нападение произошло и в Литве. Там пострадал третий секретарь посольства Российской Федерации в городе Вильнюсе. Ему нанесли множественные удары по голове и телу.

Нападение на посольство

В столице Польши, в свою очередь, напали на здание посольства Российской Федерации. Злоумышленники разбили в помещении стекла. Более того, они облили краской табличку с официальной символикой, которую установили на воротах главного входа здания.

Попытка прорыва

Пострадало и здание посольства РФ в Чехии. В Праге попытались прорваться на территорию российского заграничного учреждения, разбили камеры видеонаблюдения, забросали здание посольства различными предметами.

Попытка подрыва здания

Тем временем в Гааге на территорию консульского отдела забросили самодельное взрывное устройство. К счастью, оно не сработало, так как фитиль погас. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в эфире Первого канала. Он добавил, что представительство продолжает функционировать в штатном режиме.

«Вчера на территорию консульского отдела нашего посольства забросили самодельное взрывное устройство, должен был взорваться баллон с газом, но, к счастью, оно не сработало, погас фитиль», — заявил он.

Заранее спланированная акция

Акции подобного рода могли быть согласованы с местными спецслужбами, заявил «360» правозащитник Александр Ионов. Дело в том, что подобные учреждения, как правило, охраняются полицией той страны, где находится здание.

«Это не обычные полицейские, а те, кто непосредственно должен обеспечить безопасность лиц, имеющих дипломатический статус и нейтралитет. Соответственно, уверяю вас, эти акции были заранее согласованы и спланированы», — отметил он.

Безопасность представительства лежит на той стране, где оно находится. У нее есть на это соответствующие полномочия, которых нет у представителей России там, напомнил Ионов. Он назвал произошедшее прямой агрессией против РФ и актом русофобии.

«Эта истерика показывает истинное лицо коллективного Запада. <…> Безусловно, в рамках международных контактов будут требовать наказания за все эти акты, в том числе с привлечением Генеральной прокуратуры. <…> Дальше, если никакие уголовные дела возбуждены не будут, то смело можно будет говорить, что ни одно наше посольство в европейской стране не может быть в безопасности», — подчеркнул Ионов.

Схожую точку зрения высказал член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что это грубое нарушение Венской конвенции.

«Думаю, что за это нужно жестко наказывать, вплоть до высылки из страны всех дипломатов, чьи страны допускают такое. <…> Они отравлены русофобским угаром. Сами не понимают, что творят. <…> Россия — великая, мощная страна, мы справимся», — заключил Джабаров.

При этом от русофобии страдают не только здания, связанные с Россией, но и памятники.