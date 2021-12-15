Пособия на детей в 2022 году ждет индексация. Вот какие выплаты вырастут

В 2022 году в России увеличат размер выплат, которые полагаются семьям с детьми. Власти страны уже приняли ряд документов, влияющих на эти суммы: МРОТ достигнет почти 14 тысяч рублей, а прожиточный минимум должен составить 12 654 рубля. На что рассчитывать по детским выплатам, разбирался «360».

Пособие по беременности и родам

Россиянкам, готовящимся стать матерями, выплату назначают на основании больничного. Женщина получает его на седьмом месяце беременности. Длительность отпуска по беременности и родам, который еще называют декретным, обычно составляет 140 дней. Из них одна половина приходится на период до родов, а вторая — на послеродовой.

При осложнении в родах после них больничный продлевают до 86 дней. Если беременность многоплодная, то матери дают 84 дня до и 110 дней отпуска после родов. Трудоустроенным женщинам пособие оформляет работодатель, студенткам — руководство учебного заведения.

Рассчитывают этот вид пособия с учетом среднего заработка застрахованной женщины за два календарных года. У выплаты есть гарантированный минимум, который положен будущим матерям, если они не работали в последние два года или зарабатывали меньше МРОТ. В таком случае пособие будет равняться именно минимальному размеру оплаты труда, который в 2022 году составит 13 890 рублей.

Поддержка беременных в трудной ситуации

Женщинам, вставшим на учет по беременности в срок до 12 недель и оказавшимся в трудной ситуации, государство предлагает дополнительную помощь. Ее получат те, у кого средний доход семьи на человека окажется меньше прожиточного минимума. В 2022 году он будет равняться 12 654 рублям.

Нуждаемость будут оценивать комплексно: учтут наличие квартир, машин и другого имущества. А пособие назначат с учетом правила «нулевого дохода». Оно гласит, что у взрослых членов семьи должен присутствовать какой-нибудь трудовой доход или уважительные причины не работать. К ним в том числе относят уход за ребенком-инвалидом.

Пособие выплачивают ежемесячно после постановки будущей мамы на учет и до появления ребенка на свет. Его размер составит половину прожиточного минимума трудоспособного россиянина. В среднем по стране в 2022 году он составит 13 793 рубля. Сумма выплаты в таком случае будет равняться порядка 6,9 тысячи рублей.

Выплата при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка может оформить один из родителей, причем независимо от трудоустройства и уровня доходов. По итогам 2021 года его размер проиндексировали на 5,8% — до 19 981 рубля. На повышенную выплату могут рассчитывать семьи, в которых дети родились с 1 февраля. Родителям январских младенцев полагается старая сумма — 18 886 рублей.

На местах размер пособия может колебаться: снижать его не имеют права, но добавить из регионального бюджета — вполне. В Москве молодые родители (то есть когда один из них или оба не достигли возраста 36 лет) получают чуть более 90 тысяч рублей на первого ребенка, свыше 126 тысяч — на второго и 180,2 тысячи — на третьего и последующих.

Пособие до полутора и трех лет

Эту выплату, кроме матери, может оформить любой близкий родственник ребенка, который за ним ухаживает. Например, отец или бабушка. Пособие положено только одному члену семьи, а его размер зависит от средней зарплаты заявителя за два предыдущих года и составляет 40% от нее. Меньше закрепленного законом минимума сумма быть не может.

В 2022 году она будет равняться 7493 рублям, столько же станут выплачивать ухаживающим за новорожденными безработным. Проиндексируют выплату в феврале.

На выплату на детей, не достигших возраста трех лет, могут рассчитывать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов — то есть не выше 25 308 рублей. Речь идет о среднем по стране раскладе, поскольку величина прожиточного минимума в регионах, как уже отмечалось, может быть разной.

Средства на пособие на первого ребенка поступят из бюджета, на второго, если родитель выкажет такое желание, — из средств материнского капитала. Равняется оно детскому прожиточному минимуму и тоже колеблется в зависимости от субъекта РФ. В 2022 году примерная сумма составит 12 274 рубля.

Выплаты на детей 3–7 лет

В 2020 году ввели пособие для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. В апреле 2021 года правила его назначения и сумма выплаты претерпели изменения: стал действовать принцип дифференциального дохода, появилась комплексная оценка имущества и правило «нулевого дохода».

Изначальный размер выплаты равняется половине детского прожиточного минимума, что в среднем по стране в 2022 году составит чуть более 6,1 тысячи рублей. Если пособие не позволит семье достигнуть прожиточного минимума, то его поднимут на четверть — примерно до 9,2 тысячи. При недостаточности и этой суммы государство станет выплачивать 100% детского прожиточного минимума — около 12,2 тысячи рублей. Это максимум, на что можно надеяться.

Материнский капитал

С 2022 года индексировать маткапитал будут по фактической инфляции, писал ТАСС. Сумму выплаты будут увеличивать с 1 февраля — решение уже приняли в Госдуме. Минтруд, в свою очередь, предлагал повысить сумму материнского капитала на первого ребенка до 503 237 рублей, а за второго назначать 665 009 рублей. Если семья уже получила маткапитал на первенца, то за второго малыша ей бы полагалась доплата в размере более 161 тысячи рублей.

В конце декабря в правительстве рассчитывают получить данные по фактической инфляции и быстро скорректировать размер материнского капитала.

Помощь одиноким родителям

Пособие положено родителям, которые одни растят ребенка 8–17 лет. При этом доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит половину от установленных регионами сумм — около 6,1 тысячи рублей в 2022 году. Дифференциаций у них нет, оценку нуждаемости проведут по уже известному комплексному принципу.

В России одинокими считают мать или отца ребенка при условии гибели второго родителя, его пропажи или отсутствия указания о нем в свидетельстве о рождении. Деньги выплатят и тем, кто получает алименты по решению суда.