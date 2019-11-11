Послеродовая депрессия могла вытолкнуть москвичку из окна. В России болезнь все еще не воспринимают всерьез

Москвичка Людмила Соколова с двумя маленькими детьми выпала из окна многоэтажного дома в Москве 11 ноября. Главная версия — самоубийство. В квартире нашли записку с просьбой «никого не винить», а муж рассказал, что вторая беременность для погибшей была тяжелой. Сама она говорила, что страдала от послеродовой депрессии. Это расстройство, серьезность которого в России пока недооценивают.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня от депрессии страдают более 300 миллионов человек. К 2030 году депрессия обещает стать самым распространенным заболеванием. В 2017-м эксперты говорили о восьми миллионах россиян с диагнозом «депрессия», причем статистика ухудшается с каждым годом.

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Послеродовую депрессию в России не диагностируют как отдельное расстройство. Отношение к этому виду депрессии зачастую оказывается недостаточно серьезным как в рядовых муниципальных больницах, так и в обществе в целом. Из-за этого матери вместо лечения получают советы вроде «возьми себя в руки», «это все от безделья», «есть проблемы и посерьезнее» и все в таком духе.

Это обесценивает страдания, которые испытывает женщина, заставляет ее искать проблему в себе, что приводит только к ухудшению состояния. Более того, это отрезает женщину от людей, которые дают такие «подбадривающие советы», в то время как общение при подобных расстройствах очень важно.

Послеродовая депрессия — серьезное заболевание, которое очень важно вовремя диагностировать и начать лечить, иначе последствия могут быть страшными. Заведующая психологическим отделением Кризисного центра помощи женщинам и детям Любовь Выжанова рассказала «360», что для депрессии в целом характерны апатия, отсутствие интереса к чему-либо и удовольствия.

Однако психолог отметила, что серьезное расстройство часто путают с обыкновенной хандрой. Серьезно насторожиться, по словам Выжановой, стоит в том случае, если устойчивое отсутствие радости продолжается более 10 дней. После родов женщины часто испытывают недосып, нарушается режим сна и питания, да и сами роды физически истощают организм. Простое пониженное настроение, не переходящее в расстройство, обычно можно «переключить» внешними факторами — помощью с ребенком, встречами с друзьями, прогулками, просмотром кинофильма и так далее.

«Если в течение 10 дней вы замечаете, что человека ничего не радует, ему ничего не хочется, происходит изменение вкусовых реакций, если невозможно вывести эту хандру, то нужно обратиться за помощью. Сначала к эндокринологу — вычислить биологические признаки», — добавила специалист.

Гормоны, стресс и страх

Любовь Выжанова рассказала, что сейчас врачи фиксируют повышенную частотность послеродовой депрессии. Психолог назвала два основных, с ее точки зрения, фактора, которые такую депрессию провоцируют: это увеличившееся число операций по кесареву сечению и урбанизация.

«Пятьдесят лет назад это были редкие случаи. Врачи связывают это с тем, что сейчас очень часто делают кесарево сечение, нарушают гормональный процесс родов — женщина не испытывает все гормональные стадии родов», — сказала Выжанова.

Неблагоприятная окружающая среда — начиная от экологии и заканчивая повышенным уровнем стресса в мегаполисах — серьезно сказывается на общем эмоциональном фоне женщины и может стать одной из причин развития расстройства. Поэтому, как отметила Выжанова, в мегаполисах послеродовая депрессия наблюдается чаще — во многом из-за того, что нарушены социальные связи.

Тем не менее сейчас в России есть доступные и качественные службы помощи женщинам в подобных ситуациях. Так, существует большое количество организаций, предоставляющих возможность воспользоваться анонимными бесплатными горячими линиями, где специалист сможет успокоить, проконсультировать и при необходимости записать на прием.

«Когда мы разговариваем, автоматически снижается тревожность — это научно доказанный факт. Простой телефонный разговор с профессионалом снижает риск суицида. Проговорив, мы не решим вопрос, но мы снимем тревожность. Женщине на горячей линии скажут, например: завтра в 09:00 вас ждут. Уже кто-то ждет», — заключила Выжанова.