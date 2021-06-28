Московский регион накрыло тьмой. Последствия суперливня в фото и видео

На смену экстремальной жаре в Москве и Подмосковье пришли ливни и шквалистый ветер. Из-за густых туч столица погрязла во тьме. Но настоящая проблема в том, что из-за аномальных осадков затопило улицы, станции подземки и дома жителей.

Ливень обрушился на Москву после полудня. Дожди начались во всех частях столицы. Мегаполис на какой-то момент полностью погрузился во тьму.

На кадрах видно, как мрачные тучи полностью закрывают Москву от солнца.

Автомобилистам пришлось включить фары. На распространяющихся по соцсетям кадрах видны вспышки молний.

На улице Барклая в районе метро «Багратионовская» под водой оказалась машина такси. На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как таксист отчаянно дожидается помощи, сидя на крыше авто.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Затопило и Ленинградское шоссе.

В переходе метро «Ясенево» образовался настоящий водопад.

Затопило и саму станцию. Можно заметить, как проезжающий поезд отражается в воде.

На оранжевой ветке метро из-за подтоплений от станции «Теплый Стан» до «Новоясеневской» не ходили поезда. Сейчас составы курсируют по графику. Движение было остановлено и на западе голубой ветки — от «Багратионовской» до «Кунцевской». Специалисты откачивают воду с открытого участка Филевской линии, чтобы восстановить движение поездов. Пассажиров призвали пользоваться Арбатско-Покровской веткой.

На Савеловском вокзале удар стихии не выдержала проводка у фонарных столбов. Судя по кадрам, пассажиры в этот момент находились далеко, никто из них не пострадал.

На юго-западе Москвы, в ЖК «Эталон Сити», затопило подвальные помещения. Лифты в паркинг отключили, залило шахты.

Еще в одном ЖК из-за прорыва коммуникаций в доме рухнула стена.

На севере Москвы из-за сильного ветра обрушилась часть крыши у здания на улице Правды. Видео снял очевидец.

Дождь не обошел стороной и телецентр «Останкино». По крайней мере, первый этаж.

В Крылатском затопило велотрек.

В Московской области из-за непогоды обрушился башенный кран в Раменском. Это могло произойти из-за сильного порыва ветра.

А в один из частных домов в Химках ударила молния, из-за которой служился пожар.

В некоторых городских округах Подмосковья после грозы произошли перебои в подаче электричества. Почти 1,5 тысячи домов остались без света. На данную минуту электроснабжение практически полностью восстановлено. В семи муниципальных образованиях Подмосковья упало 17 деревьев, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Девять автомобилей получили повреждения. Сведений о пострадавших не поступало.

В подмосковном главке МЧС предупредили жителей, что порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. При непогоде жителям рекомендовано оставаться дома или в машине, а на улице лучше найти укрытие.

По словам синоптиков, в Москве выпадет до 70% месячной нормы осадков. В центре погоды «Фобос» объяснили, что московский регион оказался в центре волнового и очень активного циклона. Метеорологи прогнозировали суперливень со шквалистым ветром.