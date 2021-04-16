Россиянку из культа Ошо обвинили в изготовлении детского порно. Учение известно оргиями и странными медитациями

Москвичку арестовали по подозрению в создании и распространении детской порнографии. Известно, что она была последовательницей учения Ошо и участвовала в выездных медитациях. Квазирелигиозный культ известен своими спорными ритуалами и проведением самой масштабной биотеррористической атаки в истории США.

Жительницу Москвы задержали по подозрению в изготовлении и распространении детской порнографии. По версии следствия, 45-летняя москвичка устраивала фотосессию с обнаженными несовершеннолетними в палаточном лагере Приозерского района Ленинградской области.

Она делала порнографические фото детей на пляже, а потом размещала в группе во «ВКонтакте» «Ошо. Медитационный лагерь». Как выяснилось, женщина была сама адептом индийского религиозного культа.

Против нее возбудили уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Злоумышленницу поместили в изолятор временного содержания.

У других последователей культа из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга провели обыски. У них изъяли компьютеры, телефоны и литературу религиозного содержания.

Опасный культ

Культ вокруг индийского мистика Бхагавана Раджниша, известного также под именем Ошо, сложился во второй половине прошлого века. Его последователи называли себя саньясиннами, или же «оранжевыми людьми», и практиковали оргии вкупе с необычными медитациями. На них люди кричали, бились в конвульсиях и танцевали как сумасшедшие.

В 1980-х годах у индийского гуру начались проблемы с правительством, из-за чего тот решил переехать в США и даже купил ранчо в штате Орегон. На той территории почти никто не жил, но Ошо приказал своим последователям создать настоящую утопию. В итоге фанатики построили электростанцию, водохранилище и гигантский центр медитации, который вмещал в себя до 10 тысяч человек. Свое поселение они назвали Раджнишпурам, и как только оно было готово, Ошо окончательно перебрался в США.

Сам же гуру проповедовал отличные от традиционных восточных верований идеи. Он не считал стремление к богатству чем-то вредным и сам регулярно появлялся перед своими фанатами в машинах Rolls-Royce. А у жителей близлежащих населенных пунктов его паства вызывала удивление: среди них было много обеспеченных выпускников колледжей.

Его последователи оказались также вовлечены в самую большую биотеррористическую атаку в истории США. В попытке получить голоса на местных выборах и понизить явку среди жителей других городов они решили отравить их сальмонеллой. В итоге 751 человек заразился от еды в ресторанах.

После этого за самообразовавшуюся коммуну взялись американские власти и отправили в тюрьму нескольких представителей учения. Сам же духовный лидер умер в 1990 году.

Его учение сегодня сфокусировано на выпуске книг и организации выездных медитаций. Во многих странах культ индийского гуру считается деструктивным.

Суровое наказание

Сегодня за изготовление и публикацию детской порнографии предусмотрена уголовная ответственность. За вовлечение детей в создание таких материалов преступника ожидает тюремный срок от двух до пяти лет и невозможность занимать определенные должности до десяти лет.

Несмотря на суровое наказание, злоумышленники продолжают нарушать закон и изготавливать детскую порнографию. В 2019 году сотрудники правоохранительных органов поймали несколько таких злоумышленников. В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, которого подозревали в распространении детской порнографии. Полиция утверждала, что он распространял запрещенные фотографии через мобильное приложение.

Жителя Липецка также ловили на распространении порнографических материалов. Следствие утверждало, что он скачивал порнографические видео из интернета, хранил их в облаке и отправлял ссылки для просмотра.

На распространении детской порнографии поймали и 38-летнего учителя из Удмуртии. По версии следствия, в 2018 году он скачивал из интернета порнографические материалы и хранил на своем компьютере. За определенную плату он переслал эти файлы пользователю «ВКонтакте», от чьего имени действовал полицейский.