Последняя затяжка. Почему умирают вейперы?

В Соединенных штатах зарегистрированы уже пять смертей людей, куривших вейпы. Медики предполагают, что причиной смерти стало неизвестное до сих пор заболевание, вызванное курением электронных сигарет. Что убивает вейперов, рассказывает «360»

Когда электронные сигареты только появлялись, повторилась история с сигаретами: производители утверждали, что новое устройство безопасно и едва ли не полезно, особенно на контрасте с развивающейся кампанией по борьбе с табакокурением.

Производители утверждают, что вейпы не содержат смол и токсинов, которые несут большой вред здоровью. Именно на этой «здоровости» с самого начала делают упор в рекламе вейпов. Смолы и прочие яды также негативно влияют на зубы и кожу. Также среди преимуществ вейпов отмечают отсутствие едкого табачного дыма, который остается на коже, волосах и одежде, — его заменяет пар с приятными ароматами жидкостей для парения.

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Однако теперь репутация электронных сигарет как более безопасной технологии сильно пострадала после того, как в Америке начали умирать вейперы.

Сейчас Центры по контролю и профилактике заболеваний США зарегистрировали уже пять смертей, все умершие курили вейпы или электронные сигареты. Министерство здравоохранения США уже призывает жителей Америки к отказу от курения электронных сигарет.

Неизвестная опасность

Сейчас уже зарегистрировано порядка 450 случаев неизвестного заболевания курильщиков электронных сигарет. Пока классификации у этого заболевания нет. Основные симптомы неизвестного заболевания — головная боль, кашель, боли в груди, кислородная недостаточность, потеря сознания, диарея, потеря веса и даже анорексия.

Лечение пока разработать не удалось, так как точные причины болезни не установлены.

Американские ученые утверждают, что жидкости для вейпов содержат в себе опасные канцерогенные вещества, следы грибков и бактерициальных токсинов.

Большая часть проблем, возникающих с вейпами с точки зрения здоровья связаны именно с технологией — вместо обычного горения табака, в вейпах происходит нагревание специальных ароматизированных жидкостей, которые выделяют вредные пары.

Одним из таких опасных и вредных веществ оказался витамин Е — по крайней мере именно его сейчас подозревают ученые. Научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины, академик Валентин Власов рассказал «360», что витамины, содержащиеся в курительных смесях действительно могут приводить к летальному исходу.

Есть несколько факторов риска — трансформация веществ при нагревании и передозировка. «Витамин Е может оказаться ядом. Здесь ничего удивительного нет. У нас многие витамины при передозировке являются ядовитыми», — утверждает Власов. Однако был ли витамин Е причиной заболевания и смерти, пока уверенно сказать никто не может.

«[В жидкостях для вейпов] используется широкий спектр веществ. В том числе и наркотической природы. Просто у нас ведь слово наркотик оно такое собирательное, и в список запрещенных веществ попадает уже то, что уже определенно. Если вещество не зарегистрировано как наркотическое средство, значит его можно употреблять», — сказал Власов.

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Медики также выяснили, что все пять летальных случаев произошли с людьми, которые употребляли смеси для вейпа, в состав которых входил каннабиоид тетрагидроканнабинол (ТГК). ТГК является активным действующим веществом марихуаны.

И Россия, к сожалению, тоже не может чувствовать себя в безопасности. Несмотря на то, что марихуана, как и многие другие наркотические вещества, запрещена на территории РФ, гарантировать ее отсутствие в курительных смесях никто не может. Тем более, что бизнес по нелегальной продаже наркотиков в России есть и довольно активно развивается, несмотря на предпринимаемые государством меры.

«В США в нескольких штатах разрешено курение конопли, но ведь существует довольно много сортов [конопляных]. Они отличаются по количеству содержания наркотических веществ», — объяснил Валентин Власов.

Подростки в зоне риска

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Руководитель управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотт Готлиб даже обещал запретить продажу электронных сигарет, если процент курящих подростков продолжит расти.

Сейчас Центр по контролю и профилактике заболеваний призывает всех отказаться от курения вейпов, особенно если в состав жидкостей для курения входит марихуана, чтобы минимизировать риски. В России на эту ситуацию пока не отреагировали, хотя об опасности любого курения, в том числе и электронных сигарет, российские врачи говорят давно.

В штате Мичиган уже ввели запрет на использование в рекламе электронных сигарет таких слов как «чистый», «здоровый», «безопасный» и прочих, которые могли бы создать иллюзию безвредности вейпов. Таким образом власти штата надеются оградить потенциальных курильщиков, прежде всего молодежь, от заблуждений насчет привлекательности такого курения.

Ученые, занимающиеся вопросом влияния курения электронных сигарет на организм человека, говорят о том, что наибольшую опасность вейпы представляют для подростков. Приятные запахи жидкостей для курения, реклама с убеждением в безвредности — все это мешает подросткам осознать потенциальную опасность такого курения.

Кроме того, продавцы и производители электронных сигарет спекулируют на том, что их продукт может помочь избавиться от никотиновой зависимости. Однако практика показывает, что зависимость не уходит, а курильщиков становится больше из-за мнимой привлекательности электронных сигарет.