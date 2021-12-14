Последняя тихая ночь Москвы. Как 30 лет назад прошел первый в истории столицы рейв

Ровно 30 лет назад, 14 декабря 1991 года, в Москве прошел первый рейв в истории города — Gagarin Party. Эта вечеринка стала колыбелью культуры электронной музыки в России, показала освободившейся стране, что ночная жизнь может не быть тайной. Рассказываем, как прошел первый столичный рейв и что он значил для истории музыки.

Рейв в «Космосе»

Перемены 1991 года не обошли музыкальную индустрию, а, как и многое другое в стране, перевернули ее с ног на голову. В павильоне «Космос» на ВДНХ 14 декабря 1991 года состоялся первый в истории Москвы рейв Gagarin Party. На электронную танцевальную вечеринку пришли почти три тысяч человек — на такой успех не рассчитывал никто.

По словам Михаила Воронцова (диджей Миха Ворон), идея официального проведения рейва возникла у петербургских музыкантов, а помогли воплотить задумку в жизнь диджей и промоутер Иван Салмаксов и композитор Евгений Бирман. Они же предложили название — Gagarin Party.

Продюсер, автор проекта Made in Dance и один из организаторов серии вечеринок Gagarin Party Олег Цодиков вспоминал в материале «Афиша Daily», что романтика темы советского космоса, его героического освоения, которое требовало свершений и сверхчеловеческих усилий, идеально подходила для зарождающейся электронной сцены. С этим согласился и советский и российский художник, музыкант Сергей «Африка» Бугаев.

Когда мы с коллегами в очередной раз посетили павильон «Космос» на ВДНХ, мы убедились, что это и есть один из храмов техноцивилизации планеты Земля. И стало понятно, что проведение там мероприятия будет очень знаковым, что и случилось Сергей «Африка» Бугаев

Ученый-антрополог Алексей Юрчак добавил к этому, что здесь же примешивалось желание очеловечить привычные атрибуты советской эпохи.

«С одной стороны, советский космос воспринимался как утопический проект, что было интересно. С другой, многим вдруг захотелось сделать Гагарина своим, героем нового типа, вынуть его из пантеона прогнившей советской идеологии», — приводит его словаиздание.

Причем со стороны ВДНХ, как рассказал Сергей Бугаев, никаких препятствий не было.

«В какой-то момент нам даже помогали реально действующие космонавты, в том числе герой СССР Георгий Гречко, который даже пришел на мероприятие. Во время одного из диджейских сетов он взял микрофон и рассказал несколько историй», — вспомнил Бугаев.

Последняя спокойная ночь Москвы

Gagarin Party стала переломным и культовым моментом в истории российской электронной сцены. Музыкальный журналист Артемий Троицкий вышел в эфир центрального телевидения из павильона «Космос», чтобы сказать, что «сейчас здесь происходит все самое важное».

В книге «Рейволюция. Как это было на самом деле» музыканты Олег Азелицкий (диджей Слон) и Кирилл Иванов (лидер группы «Самое Большое Простое Число) назвали 14 декабря 1991 года последним днем, когда Москва спала спокойно.

«На Gagarin Party было три тысячи человек. Никто из нас не был готов к такому количеству посетителей. Кроме того, павильон „Космос“ выглядел тогда несколько иначе, чем сейчас. Это был настоящий музей: на постаментах стояли спутники, двигатели, детали орбитальных кораблей, антенны. Так что, несмотря на огромные размеры павильона, места для людей там было совсем немного», — вспоминал Михаил Воронцов (цитата по Colta.ru).

Почти сразу после этого в обеих столицах начинают активно появляться ночные клубы, вечеринки входят в обиход молодежи. Уже на День космонавтики группа энтузиастов провела Gagarin Patry II, куда пришли уже пять тысяч человек. Техно- и рейвкультура начала развиваться со сногсшибательной скоростью.

Не только рейв

Сергей Бугаев уверен, что события 14 декабря 1991 года и предшествовавшая им культура подпольного техно оставила след не только в музыке. В рамках технокультуры, по мнению художника и музыканта, есть глубоко научная составляющая, которая выходит за рамки клубноориентированной культуры. То есть электронная музыка, которая получила колоссальный толчок и распространение благодаря первым рейвам, это не только танцы и не просто музыка.

Это видимая, доступная для популяризации часть современного научного индустриально-промышленного мира: оборудование, на котором пишется и исполняется эта музыка, это техника того же уровня, что используется для решение сложных космических и военных задач Сергей «Африка» Бугаев

Сейчас технологии, которые зарождались в области электронной музыки, используются в том числе и при разработках систем распознавания голоса и многих других передовых технологий. А потому переоценить значимость Gagarin Party как «первой ласточки» развития технологий будущего.