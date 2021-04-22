Последняя надежда на Дайнеко. Соседи решили избавиться от пумы в Москве при помощи певицы

Певица Виктория Дайнеко вместе с несколькими жителями дома на улице Гжатской в Москве выступила против домашней пумы одного из жильцов. Она подала в суд с требованием выселить животное за город либо ограничить в передвижении.

Как сообщил Telegram-канал Mash, певица собрала 40 подписей местных жителей, которые, как и она, опасаются соседства с дикой кошкой. Как певица заявила телеканалу РЕН ТВ, она уже несколько месяцев боится гулять рядом с домом в парке из-за дикого животного.

Хозяин пумы Сергей в разговоре с «360» заявил, что животное никого не тронет, и планирует отстаивать право Геркулеса на прогулки на свежем воздухе.

«Пусть подают в суд. Если была бы какая-то из этого перспектива, они бы давно это сделали. Я думаю, это заказ Вики Дайнеко с легкой руки моего соседа Ивана, который был изначально против проживания рядом с пумой», — сообщил «360» хозяин Геркулеса.

Мужчина отметил, что ему называли большее количество подписей. Якобы 200 человек изъявили желание выселить пуму из квартиры. Викторию Дайнеко, гуляющую в парке, по его словам, он никогда не видел. Сергей заявил, что по улице, где живет певица, они с пумой проходили всего лишь один раз, когда шли в ветеринарную клинику.

Сторонников у Сергея не меньше врагов. Люди пишут ему в социальных сетях с предложением погулять вместе с Геркулесом. Вокруг дикой кошки собираются собачники и мамы с детьми. Никто животное не боится, все с удовольствием с ним фотографируются, сказал хозяин пумы. Сергей отметил, что в разговоре со СМИ Виктория Дайнеко сделала акцент на детях, на том, что животное тронуло лапой девятилетнюю девочку.

«Общение Геркулеса с девочкой, в том числе и тактильное, происходило с разрешения ее мамы. На съемку она также дала согласие», — отметил Сергей.

Геркулеса любят не все

Геркулес появился в квартире Сергея в 2019 году. Ранее незаметный житель Москвы стал героем новостных телепередач. Одни жильцы не могли смириться с соседством дикого животного, другие — любят гулять с пумой по вечерам, фотографироваться. Они также позволяют общаться с животным своим детям.

Чтобы решить конфликт с противоборствующими соседями, Сергей предложил прийти к какому-либо компромиссу. Изначально жильцы, которые против, хотели, чтобы Геркулеса увозили гулять за МКАД, подальше от людей, но затем пришли к общему решению вместе с хозяином животного, что пуме нельзя выходить из дома в дневное время.

Но в середине апреля договоренности были разорваны, потому что соседям не понравилось, что Сергей гулял после 21:00. Обратившись к Виктории Дайнеко, которая проживает по соседству, они собрали подписи и обратились в суд.