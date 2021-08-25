Последний танец с невестой. Главное об убийстве на свадьбе в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии на свадьбе убили мужчину. Его застрелили из-за танца с невестой. Подозреваемые скрылись на Porsche Cayennе. Одного из них удалось задержать, второй пока в розыске. Происшествия на кавказских торжествах не редкость, но люди на них умирают все же нечасто.

Конфликт между гостями на торжестве в ауле Икон-Халк Ногайского района республики спровоцировал спор о праве на танец с невестой, сообщил РЕН ТВ. Ссора нескольких мужчин переросла в драку, а потом раздались выстрелы. Пострадавшего госпитализировали, но врачам не удалось спасти 40-летнего жителя аула Эркен-Юрт.

Убийство из-за танца

Полиция начала розыск двух подозреваемых — Аслана Утагонова и Самвела Киракосяна. Предполагалось, что они скрылись со свадьбы на белом Porsche Cayenne.

Утагонова удалось задержать, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Карачаево-Черкесии. По некоторым данным, писал РЕН ТВ, он приходится сыном местному криминальному авторитету Мухтару Утагонову, пропавшему без вести несколько лет назад.

Киракосяна объявили в розыск. Республиканские следователи возбудили уголовное дело об убийстве, отметили в пресс-службе регионального СК РФ.

В ведомстве уточнили, что гостю на свадьбе выстрелили в живот. Мужчина скончался от полученного ранения в карете скорой помощи.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, начали допрос свидетелей и очевидцев и назначили необходимые судебные экспертизы. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Данность традициям

На Кавказе до сих пор крепки давно сложившиеся традиции, пусть и немного измененные под напором современности. Например, в некоторых регионах мужчины до сих пор крадут будущих невест или устраивают обряд сватовства (особенно распространено в Карачаево-Черкесии — прим. ред.). Даже в прогрессивных семьях не принято жить с возлюбленными до замужества, поэтому распространены ранние браки.

Танцы на кавказских свадьбах устраивают неизменно. И одним из самых популярных, конечно, является лезгинка. Ее учатся танцевать с детства, заранее готовясь к торжеству. Мужчина в этом танце выступает в роли орла, женщина предстает лебедем. Символизирует он вечную любовь молодых и их преданность друг другу. В Карачаево-Черкесии участие в них жениха и невесты вообще не принято.

К дракам во время празднования свадьбы, рассказала Lenta.ru кавказская невеста, обычно относятся со снисхождением.

Свадьбы с налетом криминала

К сожалению, иногда последствия у свадебных потасовок весьма плачевные. В конце декабря 2010 года в черкесском ауле Верхняя Теберда ссора между гостями торжества привела к поножовщине. Погиб 24-летний мужчина, его предполагаемого убийцу объявили в розыск.

Убийством завершилась свадьба в ауле Псауче-Дахе, которую праздновали в сентябре 2017 года. Один из приглашенных в ходе конфликта убил другого, писал сайт mk.ru. Подозреваемого задержали, 34-летний мужчина во всем сознался.

В 2018 году в Карачаевске несколько автомобилей из свадебного кортежа грубо нарушали правила дорожного движения. Один из пассажиров вылез из окна машины, сообщал телеканал «Россия 24», и несколько раз выстрелил в воздух из карабина. К счастью, от его действий никто не пострадал. Стрелком оказался местный чиновник, ему предъявили обвинения в хулиганстве.

Аналогичный случай произошел в начале августа 2021-го в Черкесске. Во время движения свадебного кортежа в парке «Зеленый остров» 28-летний житель аула Псыж начал стрелять из аэрозольного пистолета. Еще один приехавшие правоохранители нашли у 33-летнего гостя свадьбы.